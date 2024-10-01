Сбой у Telegram: пользователи пожаловались на медленную загрузку медиа и задержки в отправке сообщений

Проблемы начались вечером 1 октября 2024 года.Обновлено в 21:38 мск. Количество жалоб на перебои в работе мессенджера на Downdetector.su упало до 100.На сайте Downdetector.su на 20:35 мск около 1800 жалоб из Тверской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Москвы и других регионов.В частности, пользователи пишут о долгой загрузке медиафайлов и сообщений. По данным РБК, не обновляется информация в Telegram-каналах. На Downradar и «Сбой.рф» единичные жалобы. Редакторы vc.ru также не заметили сбоя.У вас работает Telegram? Работает стабильно.Работает, но с перебоями.Не работает.Не пользуюсь Telegram или хочу посмотреть ответыНет голосовАнонимный#новости #telegram
Ой как случайно так получилось. Прямо во время обстрела Израиля. Но вы что, Телеграм - это самый независимо-независимый мессенджер в мире (с) (прям как во время прошлой подобной атаки, кстати)
Почему случайно? Все мониторят видосики и фотки фейерверка на землёй обетованной, нагрузка повышается.
Случайность≠закономерность
Да уже же выяснили, что бедуины пользуются VK мессенжером и рутубом а они надежны как кирзовый сапог. Телеграмом пользуются только в россии и немного в европе, но там это лгбт пользователи.
Как обычно народ с работы мониторит, плюс в самом Израиле постят
Это же просто совпадение
А в итоге телега висла зря, говорят что намеренно в пустоту били и известили США о намерениях
Запустили ракеты по Израилю, а ебнуло в серваки Телеграма