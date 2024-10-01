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Таня Боброва
Телеграм

Сбой у Telegram: пользователи пожаловались на медленную загрузку медиа и задержки в отправке сообщений

Проблемы начались вечером 1 октября 2024 года.

Обновлено в 21:38 мск. Количество жалоб на перебои в работе мессенджера на Downdetector.su упало до 100.

  • На сайте Downdetector.su на 20:35 мск около 1800 жалоб из Тверской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Москвы и других регионов.
  • В частности, пользователи пишут о долгой загрузке медиафайлов и сообщений. По данным РБК, не обновляется информация в Telegram-каналах. На Downradar и «Сбой.рф» единичные жалобы. Редакторы vc.ru также не заметили сбоя.
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#новости #telegram

33
33 комментария
Невкусно и грустно

Ой как случайно так получилось. Прямо во время обстрела Израиля. Но вы что, Телеграм - это самый независимо-независимый мессенджер в мире (с) (прям как во время прошлой подобной атаки, кстати)

4
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Ivan Mart

Почему случайно? Все мониторят видосики и фотки фейерверка на землёй обетованной, нагрузка повышается.
Случайность≠закономерность

2
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Согласовано

Да уже же выяснили, что бедуины пользуются VK мессенжером и рутубом а они надежны как кирзовый сапог. Телеграмом пользуются только в россии и немного в европе, но там это лгбт пользователи.

1
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Allestor Klei

Как обычно народ с работы мониторит, плюс в самом Израиле постят

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troshina.a

Это же просто совпадение

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Владимир Шевцов

А в итоге телега висла зря, говорят что намеренно в пустоту били и известили США о намерениях

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Allestor Klei

Запустили ракеты по Израилю, а ебнуло в серваки Телеграма

2
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