Во втором квартале 2024 года стоимость нативных постов в Telegram выросла в каналах о бизнесе, ИТ и медиа, в остальных — упала

Через официальную платформу Telegram Ads — подорожала в большинстве категорий.Совместное исследование провели E-Promo Group, рекламное агентство Magnetto.pro, рекламное подразделение МТС «МТС Ads» и Telega.in, сервис для размещения рекламы в Telegram..Компании анализировали нативные размещения рекламы и рекламные кампании по девяти категориям в первом и втором квартале 2024 года. Данные сравнивали квартал к кварталу. В нативной рекламе оценивали CPP (стоимость размещения), ERR (вовлечённость) и CPV (стоимость просмотра). В рекламе через Telegram Ads смотрели на CPM — стоимость тысячи показов.Источник данных: Telega.inНативная реклама — покупка рекламных постов в нескольких Telegram-каналах. Лидером по стоимости одной публикации стала тематика «Бизнес и стартапы». Цена для размещения поста в каналах с аудиторией более 50 тысяч подписчиков выросла во втором квартале 2024 года с 8400 рублей до 9600 рублей.Источник данных: Telega.inИсточник данных: Telega.inНа втором месте — «Интернет-технологии» и «Новости и СМИ». Стоимость выросла с 9800 рублей до 10,8 тысячи рублей и с 7000 рублей до 8000 рублей соответственно. В этих трёх категориях вовлечённость снижалась на фоне роста публикаций.Источник данных: Telega.inВ остальных тематиках цены снижались, больше всего — в «Недвижимости», с 44,6 тысячи до 38,5 тысячи рублей. Авторы отмечают, что основной объём размещений пришёлся на первый квартал 2024 года — в преддверии отмены льготной ипотеки.В категории «Здоровье и медицина» стоимость публикации снизилась с 5000 рублей до 4700 рублей, в «Образовании» — с 6700 рублей до 6500 рублей, а в «Путешествиях и туризме» — с 17 тысяч рублей до 16,7 тысячи рублей.В категории «Мода и стиль» упала стоимость в каналах, где подписчиков от 10 тысяч до 50 тысяч, — с 5600 до 5300 рублей. В каналах, где подписчиков больше, цена практически не изменилась.Источник данных: Telega.inМедианная вовлечённость в каналах от 50 тысяч подписчиков выросла в двух категориях — на 2,4 п.п., до 17,6%, в «Новостях и СМИ» и на 0,3 п.п., до 5,5%, в «Здоровье и медицине». В тематике «Интернет и технологии» она снизилась на 0,9 п.п., до 5%, в «Моде и стиле» — на 7,2 п.п., до 13%, в «Образовании» — на 2,2 п.п. до 7,6%,, в «Путешествиях и туризме» — на 3,0 п.п., до 7,6%, а в «Недвижимости» — на 3,7 п.п., до 8,6%.Источник данных: Telega.inВ категории «Бизнес и стартапы» вовлечённость снизилась в каналах с аудиторией от 10 тысяч до 50 тысяч подписчиков: на 4 п.п., до 6,6%.Источник данных: Magnetto.proВ закупке официальной рекламы через Telegram Ads с настройкой по отраслям и категориям лидерами по стоимости тысячи просмотров стали «Еда и кулинария» (рост на €0,4, до €2,1, это около 223 рублей), «Мода и стиль» (+€0,4, до €2,1, это 223 рубля), а также «Образование» (+€0,3, до €2, около 213 рублей). В остальных категориях цена снизилась, заметнее всего — в «Бизнесе и предпринимательстве», на €0,3, до €2,3 (около 245 рублей).В категориях «Путешествия и туризм» и «Интернет и технологии» цена снизилась на на €0,3 и €0,2 соответственно, до €1,7 (180 рублей), а в категории «Недвижимость» — на €0,2, до €2,6 (277 рублей). Стоимость в категории «Здоровье и медицина» осталась стабильной на уровне €1,7 (180 рублей).Источник данных: «МТС Ads»В кампаниях, где категория канала соответствует тематике рекламы, цены как повышались, так и понижались. Основные причины — сезонность спроса, деловая активность и уровень конкуренции.В категории «Путешествия и туризм» показатель увеличился почти в три раза, достигнув €5,3 (564 рубля). В категории «Интернет и технологии» — +€0,5, до €2,6 (277 рублей), «Недвижимость» — +€0,5, до €2,1 (223 рубля), «Еда и кулинария» — +€0,4, до €3,7 (394 рубля).Снизилась стоимость в таких категориях: «Образование» — на €2,1, до €2,5 (266 рублей), «Бизнес и предпринимательство» — на €1,8, до €4,2 (446 рублей), «Здоровье и медицина» — на €0,4, до €2,4 (255 рублей) и «Мода и стиль» — на €0,1, до €3,8 (404 рубля).Маша ЦепелеваСервисы17.05.2023Треть пользователей редко видят официальную рекламу в Telegram, почти половина не знают про TON — исследование Tgstat опубликовал итоги исследования работы Telegram, основанного на опросе более 50 тысяч пользователей, 12 тысяч администраторов каналов и 800 рекламодателей.#новости #telegram
Давайте прикольные новости про жену Дурова 💁♀️🤗💖
Лучше про бывшую жену Бакальчука. Там интересней и драматичней.
кто бы ни делал эти отчеты — графики они делать не умеют. вот что там отложено по оси икс? почему графиков три? почему в одном случае сравнивают сипиэм, а в другом другие метрики? логично все привести к одной метрике. позор таким исследователям)
Просмотры — это всегда красиво. А какой реальный средний CPC и CR (в ту же подписку) по тематикам?
еще один знак чтобы оплату поднимать в t.me/promosbr
Нативная реклама — покупка рекламных постов в нескольких Telegram-каналах.
Евгения, вы не поверите, но нативная реклама — это кое-что другое.
А какие продажи у финки НКВД?