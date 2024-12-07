В суде Франции впервые допросили Павла Дурова по существу — AFP

Его задержали в Париже в конце августа 2024 года, отпустив через несколько дней под судебный надзор.Основатель Telegram впервые после своего задержания дал показания в суде Парижа, пишет ТАСС со ссылкой на AFP.Предприниматель прибыл в суд вместе с адвокатами и отказался что-либо комментировать СМИ, заявив лишь, что «верит во французское правосудие». Адвокаты назвали абсурдной позицию обвинения, согласно которой Дуров замешан в преступлениях, совершённых через мессенджер, передаёт 20minutes.Дурова задержали в конце августа 2024 года в Париже и отпустили через несколько дней под судебный надзор, запретив покидать Францию. Ему предъявили предварительные обвинения, связанные в том числе с соучастием в распространении откровенных фотографий несовершеннолетних, сбыте наркотиков и мошенничестве.В парижской прокуратуре говорили, что расследование может длиться несколько месяцев, а решение о его завершении принимает следственный судья.Команда Telegram заявила, что соблюдает законы ЕС, а модерация «соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется». Сам Дуров назвал задержание «удивительным» и пообещал улучшить борьбу с «вредоносными» постами и каналами.В сентябре 2024 года Telegram удалил «проблемный» контент из поиска по мессенджеру и обновил условия использования и политику конфиденциальности — чтобы они были были «едиными» во всех странах присутствия.Источник: Telegram-канал Павла Дурова #новости #павелдуров #telegram
На каком стуле он сидел во время допроса?
Он уже профи, на двух сразу
судя по открытому доступу сейчас для всех спец служб, и по любому запросу, пик на стуле точно не было...
"В суде Франции впервые допросили Павла Дурова по существу"
Существо воняло, рыгало и громко говорило по телеграму, тем самым очень мешая судьям.
Периодически существо кричало гойда и гол.
наверное он уже жалеет что не остался в Росси, поделился ,извинился и свободен