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Таня Боброва
Телеграм

Telegram добавил стороннюю верификацию и фильтры в поиске сообщений

А ещё — коллекционные подарки.

  • Telegram выпустил первое обновление в 2025 году, добавив стороннюю верификацию. Теперь официальные сторонние сервисы могут присваивать профилям и чатам значки о подлинности аккаунта — дополнительные к верификации от самого мессенджера.
  • Когда чат или учётная запись получит стороннюю верификацию, возле его имени или названия появится значок подтверждённого аккаунта, а в профиле — пояснительный комментарий.
  • Чтобы сторонний сервис мог предоставлять собственную верификацию, он должен иметь верификацию от Telegram, подать заявку и пройти дополнительную проверку.
Источник здесь и далее: Telegram
  • Мессенджер также добавил фильтры в поиске сообщений, которые позволят уточнить выдачу и просмотреть результаты поиска отдельно по личным чатам, группам или каналам.
  • Среди других обновлений — коллекционные подарки. Получив подарок в Telegram, пользователи смогут конвертировать его в коллекционный. Конвертация стоит «небольшого количества “звёзд”». Такие подарки можно передавать другим пользователям или выставить на аукцион на NFT-площадках.
  • Изображения для коллекционных подарков выбираются случайно и дополняются «уникальным набором характеристик» — например, цвет фона, узор и номер. Также при покупке подарка пользователь может сразу сделать его коллекционным.
  • Мессенджер добавил реакции на служебные сообщения: пользователи могут, например, поблагодарить за подарок или поприветствовать новых участников чата. Также появились авторские эмодзи в названиях папок (доступны пользователям с Premium-подпиской) и сканер QR-кодов.
Реакции на служебные сообщения

#новости #telegram

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65 комментариев
Буквоед
100 ₽

Чего действительно не хватает в Телеграм?

• Совместное (долевое) владение каналом.
Чтобы у канала мог быть не один владелец, а два-три. Что позволит в разы уменьшить риски, связанные с безопасностью (потеря каналов и проч.).

• Отсюда же вытекает остро необходимый функционал – совместные ключевые действия по каналу – чтобы важнейшие действия (передача канала, изменение прав админов, изменение типа канала и т.д.) можно было делать лишь при совместном подтверждении владельцев, которых не один, а два-три.

***
• Категорически не хватает, чтобы можно было подписаться не на весь канал, а только, скажем, на публикации по конкретным тегам.

Например, читаю канал какого-то города. Мне даром неинтересны происшествия и новости, но мне нравится читать краеведческие посты с тегом #история.

Было бы здорово, чтобы можно было выбрать этот тег #история и получать уведомления только по нему.

***
• Хорошо бы, чтобы при написании постов в интерфейсе Телеграма показывалось где-нибудь внизу в углу количество знаков, как в Ворде. Ведь здесь есть ограничение, так пусть будет и отображение инфы сколько там ещё можно писать.

***
И самое главное:

• мне нужен Архив в Архиве 😁

Потому что в Архив я всё равно постоянно заглядываю, чтобы проверить некоторые чаты ))

Так что нужен ещё один слой – глубже, чтобы в него нельзя было просто так посмотреть, чтобы доступ к нему был труднее (скан сетчатки, станцевать сальсу, приложить палец на 15 сек.), чтобы его нельзя было так же легко теребить, как обычный Архив ))

В общем, «we need to go deeper» 😑

6
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Boby Fisher

Когда уже можно будет пересылать сообщения между разными мессенджерами

16
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Вадим Д.

Скоро у нас останется один мессенджер и проблемы не будет.

8
1
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