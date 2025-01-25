Telegram добавил возможность отправлять подарки в блокчейн и добавлять их в статус

Или делиться ими в «Историях». Коллекционные подарки теперь можно использовать в качестве эмодзи-статусов. Подарок будет окружён мерцающими звёздами, а его фон и узор станут цветом и фоновым эмодзи профиля.Подарки, как и коллекционные имена и номера, можно будет передать или выставить на аукцион с помощью блокчейна TON. Это позволит сохранить доступ к ним. Также подарок можно поместить в TON-кошелёк.Дарить подарки можно теперь и каналу — они отобразятся в его профиле. Его также можно конвертировать в коллекционный за «небольшое количество “звёзд”». Такие подарки можно передавать другим пользователям или выставить на аукцион на NFT-площадках.Владельцы могут поделиться коллекционными подарками в «Историях». У каждого коллекционного подарка теперь есть уникальная ссылка формата t.me/nft, которую можно отправить друзьям или опубликовать в канале.Подарки можно фильтровать: отсортировать по стоимости, наличию коллекционного статуса, дате получения, а также выпуску в ограниченном или неограниченном количестве.#новости #telegram
Товарищ Паша, можно уже функциональный апдейт? Желательно мажорный? И чтоб без подарков?
Дедушка Мороз вернул моё письмо, сказал написать сюда.
Давайте полезное пилите, замумукали своими подарками, я не за это прем оплачиваю.
Товарищ Паша, а можно выпустить отдельное приложение где будут только чаты и контакты, без групп, аудиосообщений, звонков, каналов и прочего функционала?)
У меня тг это просто набор глюков, причем не зависит от устройства. Что на компе, что на телефоне, регулярно сообщения приходят уже после пачки сообщений. Т.е. общаемся, я уже что-то прочитал ответил, человек тоже сказал и только потом сверху появляется молча сообщение — просто офигенный функционал.
Тяжеловесность ТГ прямо бич какой-то
Никто ж не заставляет оплачивать. А Паше надо деньги зарабатывать
Это не для российского рынка. А как некоторым кажется, идиотов в мире полно. И грех на них не зарабатывтать. Остальные могут просто потерпеть)
а можно просто баги старые исправить?