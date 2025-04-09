Зампред ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин сообщил о запуске Telegram-бота для маркировки зарегистрированных в РКН каналов

Официально регулятор об этом пока не сообщал. В Telegram появился бот @Trustchannelbot, позволяющий владельцам каналов получить отметку «А+», которая подтверждает регистрацию в реестре Роскомнадзора, заявил Горелкин.В описании бота указано, что он «создан для обеспечения процесса регистрации Telegram-каналов в перечне РКН». В самом регуляторе запуск бота пока не комментировали.Чтобы получить отметку, нужно добавить бот в число администраторов канала с правами на редактирование профиля и добавление участников, передать ему номера телефонов других администраторов, а также номер заявления на регистрацию в реестре, поданного через Госуслуги.Скриншот Антона ГорелкинаС 1 ноября 2024 года в России вступил в силу закон, по которому блогеры с аудиторией от 10 тысяч подписчиков должны сообщать о себе в Роскомнадзор — чтобы тот включил их в реестр.С 1 января 2025 года в канале или на странице без отметки о включении в реестр Роскомнадзора рекламодателям нельзя будет размещать рекламу. Создателям страниц будет запрещено указывать информацию о способах финансирования их работы. Также нельзя будет репостить записи с их страниц.#новости #роскомнадзор