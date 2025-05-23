Власти Вьетнама распорядились заблокировать Telegram из-за нарушения местных законов — Reuters

Речь об обязанности отслеживать, удалять и блокировать противоправную информацию.Министерство информационных технологий Вьетнама обязало телекоммуникационные компании заблокировать мессенджер Telegram. Об этом говорится в правительственном документе от 21 мая 2025 года, с которым ознакомилось Reuters.До 2 июня они должны принять меры по блокировке и отчитаться о них. Представитель ведомства сообщил, что мессенджер «не делится» данными пользователей по запросу следствия.По данным полиции, 68% из 9600 каналов и групп в Telegram во Вьетнаме нарушают закон. Упоминаются случаи мошенничества, наркоторговли и возможные связи с терроризмом.Кроме того, по данным местных властей, через мессенджер распространяются антиправительственные материалы, создаются группы с «десятками тысяч» участников.Telegram пока не прокомментировал ситуацию и всё ещё работает в стране без ограничений.Полина ЛааксоТелеграм12.12.2024За 2024 год Telegram заблокировал 15,4 млн групп и каналов Выявить нарушения помогают «проактивный» мониторинг с помощью алгоритмов машинного обучения и жалобы пользователей и защитных организаций.#новости #telegram