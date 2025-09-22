Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Путешествия
Личный опыт
Деньги
AI
Крипто
Инвестиции
Карьера
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Телеграм

В бета-версии Telegram для iOS обнаружили возможность добавлять заметки к контактам

Например, можно написать «это Ваня с работы» или «не брать трубку никогда», отмечает «Новости TON и Телеграм».

Источник: Telegram-канал Beta Info 
Источник: Telegram-канал Beta Info 
  • Внимание на функцию обновления 12.1 (31369) обратили отраслевые каналы Beta Info и teleLakel. Добавить заметку можно при редактировании информации о контакте.
  • Максимальная длина заметки — 128 символов, текст может включать эмодзи. Сам «контакт» этот комментарий не увидит.
  • Оставить заметку к профилю пользователя не из списка контактов нельзя, указывает Beta Info. Когда опция появится для всех пользователей и в версии для Android, неизвестно.

#новости #telegram

3
2
1
39 комментариев