Артур Томилко
Телеграм

В бета-версии Telegram для iOS появилась функция прямых эфиров в разделе «Историй»

Для зрителей стримов также тестирую возможность закреплять комментарии за «звёзды».

  • Функция прямых эфиров доступна ограниченному числу пользователей через раздел «Историй», обратили внимание в Telegram Info.

  • Зрители прямых эфиров могут не только оставлять комментарии, но и закреплять их — за «звёзды». Время закрепления, длина комментария и количество доступных эмодзи зависят от суммы потраченных «звёзд».

  • Например, за 50 «звёзд» комментарий из 80 символов можно закрепить на 2 минуты, пишет «Код Дурова». Комментарий из 280 символов на 30 минут можно закрепить за 5000 «звёзд».

  • Кто получает потраченные пользователями звёзды — автор стрима или платформа, пока не ясно. Функция находится в разработке и особенности её работы могут измениться, отмечают в Telegram Info.

  • В 2021 году в Telegram добавили прямые видеотрансляции с неограниченным числом участников. Запускать их могут только администраторы групп и каналов.

#новости

