В бета-версии Telegram для iOS появилась функция прямых эфиров в разделе «Историй»

Функция прямых эфиров доступна ограниченному числу пользователей через раздел «Историй», обратили внимание в Telegram Info.

Зрители прямых эфиров могут не только оставлять комментарии, но и закреплять их — за «звёзды». Время закрепления, длина комментария и количество доступных эмодзи зависят от суммы потраченных «звёзд».

Например, за 50 «звёзд» комментарий из 80 символов можно закрепить на 2 минуты, пишет «Код Дурова». Комментарий из 280 символов на 30 минут можно закрепить за 5000 «звёзд».

Кто получает потраченные пользователями звёзды — автор стрима или платформа, пока не ясно. Функция находится в разработке и особенности её работы могут измениться, отмечают в Telegram Info.