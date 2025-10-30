Популярное
Артур Томилко
Телеграм

Telegram начал предлагать российским пользователям участие в программе по рассылке одноразовых SMS-кодов в обмен на Premium-подписку

Пока возможность появилась у небольшого числа пользователей.

Скриншот Telegram Info
Скриншот Telegram Info
  • Об этом пишут Telegram Info со ссылкой на сообщения подписчиков, а также «Код Дурова».

  • Telegram запустил программу одноранговой авторизации Peer-to-Peer Login Program в начале 2024 года. Она доступна пользователям Android в некоторых странах — конкретный список не приводится.

  • Участники программы должны дать Telegram согласие на использование их номера телефона для рассылки SMS-сообщений с кодами авторизации. В условиях программы говорится, что максимальное число сообщений не превышает 150 в месяц, в случае с российскими пользователями речь идёт о 100 сообщениях в месяц.

  • Рассылка происходит по условиям тарифного плана пользователя. Взамен он получает подписку Telegram Premium. Отказаться от участия в программе можно в любой момент.

  • По оценке «Кода Дурова», функция сейчас доступна только 0,01% пользователей, а о массовом запуске в России речи пока не идёт. Telegram самостоятельно принимает решение о том, кому из пользователей предложить участие в программе, добавляют в Telegram Info.

