Telegram начал предлагать российским пользователям участие в программе по рассылке одноразовых SMS-кодов в обмен на Premium-подписку

Об этом пишут Telegram Info со ссылкой на сообщения подписчиков, а также «Код Дурова».

Telegram запустил программу одноранговой авторизации Peer-to-Peer Login Program в начале 2024 года. Она доступна пользователям Android в некоторых странах — конкретный список не приводится.



Участники программы должны дать Telegram согласие на использование их номера телефона для рассылки SMS-сообщений с кодами авторизации. В условиях программы говорится, что максимальное число сообщений не превышает 150 в месяц, в случае с российскими пользователями речь идёт о 100 сообщениях в месяц.

Рассылка происходит по условиям тарифного плана пользователя. Взамен он получает подписку Telegram Premium. Отказаться от участия в программе можно в любой момент.