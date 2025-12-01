Telegram запустил конкурс на дизайн Telegram Nodes — рабочих пространств внутри мессенджера в стиле Slack или Discord

Согласно условиям, пользователи смогут настраивать отдельный профиль для Nodes.Источник: Android PoliceКанал Telegram Contests анонсировал конкурс для дизайнеров с призовым фондом «$50 тысяч или больше». Внимание на него обратили в том числе «Код Дурова» и «Русский маркетинг».Задача — разработать концепт Telegram Nodes, сохранив знакомые элементы интерфейса мессенджера. Предполагается, что Nodes — это отдельная сущность внутри приложения, которая помогает пользователям организовать разные каналы коммуникации: от личных до рабочих.По словам организаторов, это не просто папки чатов или группы с темами, а скорее серверы в стиле Discord или рабочие пространства Slack, в которых есть голосовые и видеочаты, настройка администраторских и других пользовательских ролей.Пользователи, которые присоединяются к Nodes, смогут установить аватар, описание профиля и имя, отличные от основного аккаунта, а также переключаться между Nodes и прочими чатами в мессенджере.Участвовать в конкурсе могут все желающие, крайний срок подачи заявок — 15 декабря 2025 года. Победители получат по $10 тысяч и возможность присоединиться к команде дизайнеров Telegram.#новости #telegram