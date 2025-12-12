«Новых ограничений не применяется»: Роскомнадзор прокомментировал сообщения о «замедлении» Telegram

12 декабря 2025 года в некоторых Telegram-каналах начали распространять информацию о «замедлении» сервиса. После этого пользователи iOS начали получать от мессенджера уведомления о необходимости скачать обновления. Скриншот vc.ruДнём 12 декабря ряд Telegram-каналов со ссылкой на «сетевых экспертов» сообщили, что «в России начали замедлять Telegram». Некоторые также писали о «жалобах пользователей» на медленную отправку сообщений и медиафайлов.Однако на Downdetector массовых жалоб пользователей не было. На 20:00 мск сервис фиксирует около 80 сообщений о сбоях за последний час, за сутки их 732.При этом пользователи iOS 12 декабря начали получать от Telegram навязчивое уведомление о необходимости обновить приложение. В частности, оно содержало предупреждение о том, что предыдущая версия приложения «может вскоре перестать работать». До этого к подобным методам информирования сервис не прибегал.В Роскомнадзоре заявили агентству «РИА Новости», что «в настоящее время новых мер ограничений [к Telegram] не применяется». Других комментариев в ведомстве не предоставили.#новости #роскомнадзор