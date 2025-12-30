Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Путешествия
Образование
Техника
Маркетплейсы
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Телеграм

В коде бета-версии Telegram для Android заметили азартную игру со ставками в «виртуальной валюте»

Пользователи должны будут угадывать, какой стороной выпадет игровой кубик.

В коде бета-версии Telegram для Android заметили азартную игру со ставками в «виртуальной валюте»
  • Внимание на функцию обратило Telegram Info. Её упоминание появилось в коде бета-версии Telegram для Android, но официальных анонсов от мессенджера не было.
  • Согласно найденным строкам кода, пользователи смогут делать ставки в виртуальной валюте, которая обозначена эмодзи бриллианта, для игры с игровым кубиком. Интерфейс будет содержать поле для ввода ставки и кнопку «Save and Roll».
  • Вероятно, пользователи должны будут угадывать, какой стороной выпадет кубик, пишет «Код Дурова». Серия будет сбрасываться после трёх бросков или изменения размера ставки.
  • Пользователи смогут увидеть, сколько виртуальной валюты они выиграли или проиграли, а также результаты других игроков.
  • В описании функции указано, что её разработали в рамках тестирования «будущей платформы эмодзи-игр», указывает Telegram Info. Однако в будущем её реализация может измениться, отмечает издание.

#новости

14
4
1
1
1
31 комментарий