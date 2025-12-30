В коде бета-версии Telegram для Android заметили азартную игру со ставками в «виртуальной валюте»

Пользователи должны будут угадывать, какой стороной выпадет игровой кубик.Внимание на функцию обратило Telegram Info. Её упоминание появилось в коде бета-версии Telegram для Android, но официальных анонсов от мессенджера не было.Согласно найденным строкам кода, пользователи смогут делать ставки в виртуальной валюте, которая обозначена эмодзи бриллианта, для игры с игровым кубиком. Интерфейс будет содержать поле для ввода ставки и кнопку «Save and Roll».Вероятно, пользователи должны будут угадывать, какой стороной выпадет кубик, пишет «Код Дурова». Серия будет сбрасываться после трёх бросков или изменения размера ставки.Пользователи смогут увидеть, сколько виртуальной валюты они выиграли или проиграли, а также результаты других игроков.В описании функции указано, что её разработали в рамках тестирования «будущей платформы эмодзи-игр», указывает Telegram Info. Однако в будущем её реализация может измениться, отмечает издание. #новости