Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
AI
Маркетинг
Сервисы
Личный опыт
Деньги
Право
Инвестиции
Путешествия
Крипто
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Телеграм

Telegram открыл функцию публикации «Историй» пользователям без подписки

По данным «Кода Дурова», ограничение сняли для аккаунтов из России, Украины и Ирана.

Telegram открыл функцию публикации «Историй» пользователям без подписки
  • Мессенджер выпустил февральское обновление, но анонс с полным списком изменений пока не опубликован.
  • Как пишет Telegram Info, «масштабный редизайн» получило приложение для Android: боковое меню заменили нижней панелью навигации в стиле iOS, а большинство страниц и элементов интерфейса получили скруглённые углы и эффект «жидкого стекла».
Telegram открыл функцию публикации «Историй» пользователям без подписки
  • Обновление включает функцию «Крафтинга подарков». Пользователи могут объединять несколько подарков в один, чтобы получить более редкую модель. При этом используемые для «крафтинга» подарки могут «просто сгореть».
  • Также среди нововведений — возможность подключиться к групповому звонку с выключенным микрофоном, новые способы «декорирования» кнопок в ботах, улучшенная авторизация на сайтах через ботов и другое.

#новости

6
4
3
1
1
32 комментария