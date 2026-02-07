Telegram открыл функцию публикации «Историй» пользователям без подписки

По данным «Кода Дурова», ограничение сняли для аккаунтов из России, Украины и Ирана. Мессенджер выпустил февральское обновление, но анонс с полным списком изменений пока не опубликован.Как пишет Telegram Info, «масштабный редизайн» получило приложение для Android: боковое меню заменили нижней панелью навигации в стиле iOS, а большинство страниц и элементов интерфейса получили скруглённые углы и эффект «жидкого стекла».Обновление включает функцию «Крафтинга подарков». Пользователи могут объединять несколько подарков в один, чтобы получить более редкую модель. При этом используемые для «крафтинга» подарки могут «просто сгореть».Также среди нововведений — возможность подключиться к групповому звонку с выключенным микрофоном, новые способы «декорирования» кнопок в ботах, улучшенная авторизация на сайтах через ботов и другое.#новости