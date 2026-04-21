Британский регулятор начал расследование в отношении Telegram

Из-за подозрений в распространении на платформе материалов сексуализированного насилия над детьми.Источник: SOPA Images /Getty Images / WiredOfcom начал расследование в отношении Telegram после того, как нашёл «доказательства», что некоторые пользователи распространяли на платформе материалы со сценами сексуализированного насилия над детьми. Об этом пишет Bloomberg.Регулятор проверяет, исполняет ли Telegram свои обязанности в соответствии с Законом о безопасности в интернете (Online Safety Act), который требует от платформ предотвращать распростронение подобного контента. Ofcom также начал расследование в отношении Teen Chat и Chat Avenue, добавляет Reuters.Мессенджер заявил WSJ, что «категорически» отрицает обвинения Ofcom. С 2018 года компания «фактически искоренила» распространение контента с сексуализированным насилием над детьми благодаря алгоритмам и сотрудничеству с неправительственными организациями.В Telegram отметили, что удивлены расследованию и обеспокоены, что оно может быть «частью более масштабной атаки на онлайн-платформы, защищающие свободу слова и право на конфиденциальность».#новости #telegram