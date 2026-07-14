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Артур Томилко
Телеграм

Оператор доменной зоны .me отключил принадлежащий Telegram домен t.me — у пользователей перестали открываться в браузерах короткие ссылки на каналы и сообщения

После этого мессенджер перешёл на домен telegram.me, который продолжает работать.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • По данным WHOIS, домен t.me удалён из базы DNS администрацией реестра доменов .me, пишет Telegram Info. Оператором доменной зоны выступает черногорская компания doMEn — там отключение t.me пока не объяснили.
  • Возможными основаниями для заморозки домена могли стать юридический спор, внутренняя проверка, запрос правоохранительных органов, нарушение правил реестра или техническая ошибка, отмечает «Код Дурова». Но подтверждений ни одной из этих версий пока нет.
  • Из-за отключения домена у пользователей по всему миру перестали открываться в браузерах короткие ссылки на профили, сообщения, чаты, ботов и каналы. Внутри Telegram ссылки t.me продолжают работать.
  • После отключения короткого домена мессенджер начал использовать для ссылок домен telegram.me. При этом он находится в той же доменной зоне и зарегистрирован у того же оператора.

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