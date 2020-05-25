Сервис доставки продуктов день в день от «Перекрёстка» вышел на рынок Санкт-Петербурга
Материал редакции
С момента запуска в ноябре 2019 года сервис работал только в Москве.
Сеть супермаркетов «Перекрёсток» (входит в X5 Retail Group) запустила в Санкт-Петербурге сервис доставки продуктов «Перекрёсток.Быстро» от 60 минут, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию. До этого сервис работал только в Москве.
Пока доставка работает в семи магазинах сети на Юго-Западе, а также в Колпинском, Центральном, Невском и Красногвардейском районах города. По данным газеты, в ближайшие дни к сервису подключится ещё 38 магазинов «Перекрёсток» во всех районах города. Стоимость доставки в Санкт-Петербурге составляет 99 рублей, говорится в приложении.
Ритейлер запустил бесплатную экспресс-доставку в Москве в ноябре 2019 года. В компании объясняли, что курьеры сервиса собирают заказы в самом магазине. Заказ можно оформить и оплатить в приложении на iOS или Android.
Также у «Перекрёстка» с 2017 года работает онлайн-магазин с доставкой в тот же или на следующий день. В отличие от «Перекрёсток.Быстро», сотрудники онлайн-магазина собирают заказы в дарксторах (специальных складах-магазинах).
Leonid Samoilov
Перекрёсток, верни деньги!
Как у тебя можно заказывать, если ты 15% заказа не положил и деньги не вернул? Уже месяц прошел.
Василий СтепановLeonid
Мы не можем найти реквизиты вашей карты.
Сделайте пжл фото вашей банковской карты с двух сторон и пришлите мне в личку.
Leonid SamoilovВасилий
У меня нокия 3310 оригинальная.. Не могу фотачки делать 🙄
Василий СтепановLeonid
Тогда пришли MMS на мой номер. Или передайте по ИК.
Виталий Таплёнкин
Перекрёсток год уж как делает доставку по Питеру. Вы что?)))
Лиана ЛипановаВиталий
Это другой сервис с быстрой доставкой. Добавила пояснения в последний абзац
Виталий ТаплёнкинЛиана
Понял. Спасибо за уточнение 👍
alex twit
Быстро, ну! Метнулся кабанчиком
Джон Доу
По цене неплохо, но не наберут ли они самые лежалые и побитые товары, при этом, хмхмхм.
Leonid SamoilovДжон
Не.. просто не доложат и деньги не вернут )))
Да-Это-Же-Арнольд-ШварценеггерДжон
если следовать логике и подчиняться великой борьбе с вирусами, то нооборот должны самое лучшее класть, а отбросы на прилавок, чтоб все сидели дома и заказывали доставку
Руслан
В Перекресток, даже в магазин заходить не хочется, а уж заказывать и подавно. Спасибо.
Василий СтепановРуслан
Перекресток один самый дорогих (после АВ) магазин.
Anatoly
А ссылка? Адрес сервиса где?