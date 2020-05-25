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Торговля
Лиана Липанова
1021

Сервис доставки продуктов день в день от «Перекрёстка» вышел на рынок Санкт-Петербурга Материал редакции

С момента запуска в ноябре 2019 года сервис работал только в Москве.

  • Сеть супермаркетов «Перекрёсток» (входит в X5 Retail Group) запустила в Санкт-Петербурге сервис доставки продуктов «Перекрёсток.Быстро» от 60 минут, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию. До этого сервис работал только в Москве.
  • Пока доставка работает в семи магазинах сети на Юго-Западе, а также в Колпинском, Центральном, Невском и Красногвардейском районах города. По данным газеты, в ближайшие дни к сервису подключится ещё 38 магазинов «Перекрёсток» во всех районах города. Стоимость доставки в Санкт-Петербурге составляет 99 рублей, говорится в приложении.
  • Ритейлер запустил бесплатную экспресс-доставку в Москве в ноябре 2019 года. В компании объясняли, что курьеры сервиса собирают заказы в самом магазине. Заказ можно оформить и оплатить в приложении на iOS или Android.
  • Также у «Перекрёстка» с 2017 года работает онлайн-магазин с доставкой в тот же или на следующий день. В отличие от «Перекрёсток.Быстро», сотрудники онлайн-магазина собирают заказы в дарксторах (специальных складах-магазинах).
Зоны покрытия сервиса «Перекресток.Быстро»

#новость #перекресток #доставкапродуктов #x5retailgroup

Лиана Липанова
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14 комментариев
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Leonid Samoilov

2

Перекрёсток, верни деньги!
Как у тебя можно заказывать, если ты 15% заказа не положил и деньги не вернул? Уже месяц прошел.

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Василий Степанов

Leonid
3

Мы не можем найти реквизиты вашей карты.
Сделайте пжл фото вашей банковской карты с двух сторон и пришлите мне в личку.

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Leonid Samoilov

Василий
0

У меня нокия 3310 оригинальная.. Не могу фотачки делать 🙄

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Василий Степанов

Leonid
0

Тогда пришли MMS на мой номер. Или передайте по ИК.

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Виталий Таплёнкин

1

Перекрёсток год уж как делает доставку по Питеру. Вы что?)))

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Лиана Липанова

Виталий
0

Это другой сервис с быстрой доставкой. Добавила пояснения в последний абзац

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Виталий Таплёнкин

Лиана
0

Понял. Спасибо за уточнение 👍

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alex twit

0

Быстро, ну! Метнулся кабанчиком

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Джон Доу

0

По цене неплохо, но не наберут ли они самые лежалые и побитые товары, при этом, хмхмхм.

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Leonid Samoilov

Джон
0

Не.. просто не доложат и деньги не вернут )))

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Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер

Джон
0

если следовать логике и подчиняться великой борьбе с вирусами, то нооборот должны самое лучшее класть, а отбросы на прилавок, чтоб все сидели дома и заказывали доставку

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Руслан

0

В Перекресток, даже в магазин заходить не хочется, а уж заказывать и подавно. Спасибо.

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Василий Степанов

Руслан
0

Перекресток один самый дорогих (после АВ) магазин.

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Anatoly

0

А ссылка? Адрес сервиса где?

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