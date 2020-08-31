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Торговля
Татьяна Боброва
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Amazon получила разрешение на коммерческую доставку товаров дронами в США Материал редакции

Но до полноценного запуска доставки дронами пока далеко.

  • Amazon получила разрешение Федеральной авиационной администрации США (FAA) на коммерческие доставки товаров дронами, пишет Bloomberg со ссылкой на компанию и регулятора.
  • Amazon планирует начать тесты с дронами, но детали пока не раскрывает. У ритейлера есть несколько испытательных площадок на северо-западе США, отмечает Bloomberg.
  • В июне 2019 года Amazon показала шестиугольный беспилотник с вертикальным взлётом и посадкой. Устройство способно перевозить посылки весом до 2,2 кг примерно за полчаса.
  • Такие же разрешения от FAA есть у сервиса Wing («дочка» Alphabet) и логистической компании UPS, указывает издание. Обе компании уже ограниченно тестируют дронов для доставки в некоторых штатах.
  • До конца 2020 года FAA должна доработать правила, по которым дроны смогут осуществлять доставку в городах, указывает агентство. Сами компании должны будут придумать, как запрограммировать дронов на полёты по маршрутам без постоянной слежки испытателями.

#новость #amazon #доставка

Татьяна Боброва
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7 комментариев
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Arthur Niazyan

2

X-Wing vs. Tie Fighter

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Aleksey Krenvalk

1

Вот тебе и работа мечты - курьером😂 Будущее уже здесь)

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Evgeny Boyko

Aleksey
1
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Бухой Пикачу

0

До первого падения кому-нибудь на голову или какой-нибудь америкос собъет его из дробовика над своим участком

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Asatur Gukasyan

0

я ваше все ебал

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Синди Катсс

0

круто а там и пеших работяг  превр00тя в хоботов

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Bobo Momo

0

Америка хорошее место такого, пожалуй даже лучшее: sprawling neighborhoods, сравнительно высокие расходы на доставку, у людей к тому же есть зачастую лужайка перед домом.

В густонаселенных городах только как доставка в некие районные хабы, откуда ты потом забираешь посылку.

Зато беспилотные такси-дроны в Нью Йорке было бы круто!

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