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Участники книжного рынка попросили расширить господдержку: они не могут получить субсидии из-за неподходящего ОКВЭД Материал редакции
У большинства издательств в стране основной код не входит в перечень пострадавших отраслей, говорят участники рынка.
- Президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ввести дополнительные меры господдержки для издателей книг, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма.
- В частности, РКС просит дополнить список наиболее пострадавших от пандемии отраслей кодами ОКВЭД «Издательская деятельность» и «Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области» — из-за неподходящих кодов издательства и типографии не могут получить субсидии.
- Кроме того, Степашин в письме напомнил, что рынок уже просил снизить НДС для электронных книг с 20% до 10%. По итогам 2020 года объём книжного рынка упадёт на 15%, а выпуск печатной продукции — на 20%, прогнозирует союз.
- У большинства издательств в стране основной код не входит в перечень пострадавших отраслей, объясняет исполнительный директор ИД «Питер» Анна Титова. Это кажется техническим недоразумением, говорит гендиректор издательства «Альпина нон-фикшн» Павел Подкосов.
- «Мы не получили ни субсидию на поддержание численного состава компании, ни отсрочку по налогам и взносам. Добились только банковского целевого кредита, который при соблюдении нескольких условий может быть невозвратным. Перерегистрация ОКВЭД не помогла, так как он был другим на момент принятия решения о дотациях и льготах», — отмечает Подкосов.
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3216q114
Интересно нефтедобытчики ещё не попросили субсидии из-за ковид ?
Алексей Горячев3216q114
Они и без ковида не брезгали
Andrey Arsentyev
Нефтевеки, газовики, попы, космонавты, вояки, мчс, жкх получили субсидии, а книгочетам хер. 451 градус по Фаренгейту
Saucedo Puetz
Недавно я узнал что Hugo Boss тоже попросил о гос. поддержке. Плохо берут пиджаки за $1000
Иван Вундермахер
А тебе не дадут субсидий, потому что 1-5 лет назад ты не тот код указал основным и не предавал этому значения 😂