Возможно, мошенники требуют выкуп за нормальную работу системы, пишет The Register.

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Мошенники взломали компьютерную сеть книжного магазина и производителя электронных книг Barnes & Noble и украли личные данные пользователей, пишет The Register. Разработчики пытаются восстановить серверы из резервных копий.

10 октября владельцы электронных книг Nook обнаружили, что они не могут скачать уже купленные книги или купить новые. При входе в личный кабинет с десктопной версии библиотека пользователей стала полностью пустой, пишет издание.

Другие пользователи стали жаловаться на то, что не работает интернет-магазин компании. На короткое время перестали работать кассовые аппараты в магазинах.

Позже Barnes & Noble отправил письмо клиентам, где подтвердил взлом. Компания сообщила, что 10 октября злоумышленники взломали ее компьютерные системы и украли часть данных клиентов, включая имена, адреса, номера телефонов и истории покупок.

В Twitter электронной книги Nook компания добавила, что у мошенников нет доступа к данным о платежах — они зашифрованы и токенизированы. Книжный магазин утверждает, что скоро вернется к нормальной работе.