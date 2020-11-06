Поэтому теперь у тех, кто не поставил скидку сам, скидку поставили принудительно. Отменить или изменить её нельзя. Изменить цену тоже нельзя. Убрать свой товар с продажи тоже нельзя.

Теперь у тысяч продавцов, которые думали, что их товар не будет продаваться на маркетплейсе, стоит цена, которую их бизнес не может себе позволить. Многие и так плохо деньги считают, так ещё и курс доллара почти на 20% поднялся. Продав платье за 1000 рублей, вы не сможете купить сырьё на производство нового платья.