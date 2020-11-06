Wildberries принудительно установил скидки на товары некоторых партнёров к своей распродаже, рассказали продавцы Материал редакции
В Wildberries заверили, что принудительное участие продавцов в акциях исключено.
Интернет-магазин Wildberries принудительно поставил скидки на товары части продавцов на своём маркетплейсе. Об этом рассказал основатель бренда «Кофтёныши» Александр Блохин на своей странице в Facebook.
Предприниматель написал, что ситуация затронула «тысячи продавцов», которые не поставили скидки сами к началу распродажи по случаю Всемирного дня шопинга. В разговоре с vc.ru Блохин уточнил, что узнал о ситуации из профильного чата продавцов, а его магазин поставил скидку.
В одном из профильных чатов продавцов Wildberries редактор vc.ru нашёл как минимум пять жалоб на принудительную установку промокодов на 25% на их товары. Ещё несколько жалоб из другого чата опубликовал Telegram-канал «Беспощадный пиарщик».
Скидки стали «неприятным сюрпризом», рассказал vc.ru один из пожаловавшихся, продукт-менеджер небольшого интернет-магазина электроники. По его словам, компания не получала от Wildberries никаких уведомлений об установке скидок, поэтому пришлось повышать цену на товары, «иначе продавали бы себе в минус».
Александр Блохин опубликовал письмо, которое Wildberries разослал продавцам 3 ноября: они должны были сделать скидку 25% на весь ассортимент, либо с 6 ноября их товары будут убраны с сайта до конца акции.
Акция началась 6 ноября, её сроки интернет-магазин не оглашал. Всемирный день шопинга проходит 11 ноября, в 2019 году компания проводила распродажу с 8 по 12 ноября.
Однако вместо того, чтобы убрать товары без скидок с сайта, Wildberries начал ставить скидки принудительно, написал Блохин. «Яркий пример того, что бизнес на маркетплейсах это не ваш бизнес, а бизнес маркетплейса».
В оферте для продавцов (копия есть у vc.ru), есть пункт, который разрешает Wildberries самостоятельно устанавливать скидки на товары: «Вайлдберриз вправе отступать от указаний продавца о цене продажи товара без предварительного запроса об этом, а именно, применять скидки к розничной цене, указанной продавцом, в том числе продать товар по цене меньшей, чем розничная цена, указанная продавцом...».
Представитель Wildberries сообщил vc.ru, что принудительное участие в акциях исключено: продавцы самостоятельно принимают решение, и вне зависимости от него им доступны все функции по управлению и товаром и ценообразованием.
Интересно. В официальном чате говорят, что скидка за счёт продавца, убрать ее нельзя и товар снять с продажи нельзя.
Продавцы несут убытки, репутационных потери.
И если вы прочтёте этот пункт оферты - там сказано, что за свой счёт ВБ может поставить только скидку постоянного покупателя. О протоколах и обычных скидках речи нет.
Грабеж.
Заходит ВБ в бар и говорит: "Всем выпивка за счет заведения"
Плюсую полностью. Несём убытки
Интересно. В официальном чате говорят, что скидка за счёт продавца, убрать ее нельзя и товар снять с продажи нельзя.
Продавцы несут убытки, репутационных потери.
И если вы прочтёте этот пункт оферты - там сказано, что за свой счёт ВБ может поставить только скидку постоянного покупателя. О протоколах и обычных скидках речи нет.
Грабеж.
Проставляется скидка за счёт продавца? Круто. А если продавец несет убытки, они это будут компенсировать?
Можете почитать официальный чат ВБ, тут выше коммент написали как раз. Там сотрудники излагают свои мысли вполне однозначно)
Вы бы видели как в оф. канале Wildberries в Telegram сотрудники поддержки общаются с продавцами, на все одни ответы: "Мы не даём никаких комментариев", "Читайте правила", "Вас предупреждали" и т.д.
Смахивает конечно на дешевый пиар, дескать, вот бегите покупайте: продавцы снять не могут с продажи товар и скидка неотключаемая. Раньше я бы сказал, что расчет на дурачка, но с учетом общей неадекватности происходящего с маркетплейсами, чем черт не шутит, надо глянуть распродажи )))
UPD.: "доказательства"-скриншоты от новорегов сегодняшних. Штош 😏
Ну хз. Мне кажется, у них и без такого пиара норм с покупашками.
Цены, кстати, действительно ниже сегодня (сравнил по 5-7 позициям, которые покупал за последний месяц). И я не новорег, если что =)
Нет. У них каждый год такое, и каждый год новые поставщики попадаются. А бывалые заранее цены поднимают, чтоб с них скидки делать
то есть, привозишь товар, ставишь цену, сидишь такой потираешь ручки и тут тебе приходит уведомление, что товар продан, но на четверть дешевле лол
Зато быстро!
Ну да, зато какие обороты! Можно отчет пилить для инвесторов!
Им безразницы, они думают о лояльности для ТМ ВБ, но не о продавцах. Уйдёт один, придёт на его место другой продавец. Бойкотировать надо такие маркетплейсы, сами потом прибегут. А это называется выкручивание рук.
Все 70 000 не уйдут.
достаточно и 3-5%
Думаю, если у них будет не 70, а 60 тысяч поставщиков, то бизнес всё равно будет работать.
Ответ ВБ в чате:
Здравствуйте. Для повышения лояльности покупателей и общего показателя продаж на весь ассортимент была выставлена скидка с нашей стороны. Данная скидка не удаляется и проставляется за Ваш счет. В соответствии условиями оферты проставление дисконта допускается. Скидки сможете убрать после окончания всех крупных акций на портале.
Скидка наша - бабки ваши! :)
Псс, скидка есть? А если найду?
Все для народа
Татьяна доминирует над огромным числом людей :D Если участие добровольное, то кто-нибудь помнит стоп-фразу?
Ну что продавцы как дети. Повысить цену не могут и потом сделать скидку, как на алике. Словно кто-то собирается реальные скидки делать.
Цены поднимать система не даёт. Так же, как и скидки снижать любые другие)
А если у товара, как обычно, стоит уже скидка процентов 50. 25% к ним плюсуются?
Просто на вайлдбирисе такое чувство большая часть товаров уже с вечной скидкой.
С обратной стороны продавцов тоже не глупые люди, цену и скидку поменять больше чем на 10% в неделю сайт не позволяет сделать.
В официальном чате с утра каждое третье сообщение - жалоба очередного поставщика о принудительной установке промокода. Таких сообщений СОТНИ. Ответ на все жалобы см скришот. Пресс-служба ВБ врёт и не краснеет. Убрать промокод не дает, убрать товар с продажи ВБ отказывается.
Еще "официальный чат" от новорега 😊
Все с вами понятно, господа с Вайлдбериз 🤣
Не, все серьезно, поставщики реально на измене. Причём свой товар Вайлдберриз снял с продажи, например смартфоны Самсунг и айфон не найдёшь на сайте, а поставщикам не разрешает блокировать товар для продажи или менять цены и скидки. Кто поумнее из поставщиков начал заранее цены поднимать на товар, ещё больше месяца назад когда запретили менять цены и скидки больше чем на 10%, поэтому кто то был готов морально к нежданчику.
Вы серьезно про "сняли свой товар с продажи?". Это прям мега-ход от WB =)
Не верю Wildberries. Доиграется дамочка, что обижнаные продавцы ей устроят народный суд. Покупатели уже обозлены и готовы ее растерзать, за то, что нельзя оплатить по факту получения, поддержка нулевая и т.д.
Самый лучший способ - не ходить туда и не выставлять товар. На нас как-то Ghroe наехал за то, что мы ставим цены ниже рекомендуемых. И что? Мы их просто сняли из своего ассортимента!
Всем кому кажется что это пиар от вб
Пиар не означает, что реальных действий не было сделано. Инфоповод отличный, урон от этого хода минимальный, зато идея для покупателей интересной может оказаться.
Я верю, что ВБ нагибает) У них в принципе вся история на этом построена, даже помещения покупают по хорошей цене, и мне интересно "как?"
как-будто на али продаванам выкручивают руки (и не только руки) как-то иначе.
А по-моему, эта новость - хитрый маркетинговый ход, чтобы у читающих отложилось в голове "скидка!!!надо брать!!"
А чё, люди видят, типа барыг обижают на деньги, почему бы не побежать в вб
Похоже у руководства ВБ ладошки вспотели после новости о том, что Озон на биржу выходит)) нужен срочно оборотный капитал за счёт партнёров
Ну не знаю. Адекватные поставщики в плюсе, вб топит перекупов.
Если вы не смогли адекватно сделать ценообразование - это ваши проблемы. Производители не уйдут с площадки. А перекупом больше, перекупом меньше - конечному пользователю все равно)
Ума побольше надо и всё. Если все по грамоте сделать то и проблем нет никаких.
Теплый франт
Вы аж зарегистрировались ради публикации этой умной мысли)
как и все здесь, вон там уже господа тоже наваливают дай дороги, я как поставщик, мне самому данная ситуация интересна.
Производители потому и зависят от перекупов, потому что те работают в продажах эффективнее. Мало какой производитель может сбывать продукцию конечному потребителю также хорошо, как эти перекупы.
Комментарий удален
Вайлдберриз - маркетплейс, кроме привлечения покупателей он также заинтересован в расширении ассортимента и привлечении новых поставщиков, потому что живет за счёт комиссии с продаж этих поставщиков. Отток поставщиков = уменьшение прибыли, при тех же расходах на склады, пункты выдачи и персонал.
Такая новость как многие подумали отличная пиар Акция для привлечения новых клиентов покупателей и это так и есть, но с другой стороны это просто дикая антиреклама для поставщика. Что должен вынести из такой новости поставщик: вб когда хочет делает скидку на твой товар за твой счёт. Не хочешь продавать по цене ниже себестоимости - ничего не поделаешь, снять товар с продажи не можем, жди когда закончатся акции или товар.
В моём понимании причина находится глубже и связана с тем что склады Вайлдберриз переполнены неликвидным китайским говном, которое туда навезли все кому не лень и сейчас пытается разгрести эту кучу мусора за счёт скидок, ограничений на завоз и прочих нововведений последних месяцев с которыми столкнулись поставщики. А тот управленец, который недавно получил по шапке за такой беспорядок на складах и придумал схему как их разгрузить за счет поставщиков, должен перестать быть управленцем и встать за кассу.
В том году такая же шляпа была. Часть товара ушла в убыток из-за их действий. Мы ни разу не перекуры, мелкие производители. Бороться такие с системой не могут. Ответ один - не нравится, не рабттайте. Увеличивать цену в 5 раз чтобы скидку делать это просто тупость. При этом на адекватных ресурсах продавать дешевле нельзя, ибо секут. Только и мечтаем о нормальной площадке без такого наглого жлобства. Как только такой появится, так сразу с радостью срулим с ВБ.
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