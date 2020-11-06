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Торговля
Альберт Хабибрахимов
4897

Wildberries принудительно установил скидки на товары некоторых партнёров к своей распродаже, рассказали продавцы Материал редакции

В Wildberries заверили, что принудительное участие продавцов в акциях исключено.

69 комментариев
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Интернет-магазин Wildberries принудительно поставил скидки на товары части продавцов на своём маркетплейсе. Об этом рассказал основатель бренда «Кофтёныши» Александр Блохин на своей странице в Facebook.

Предприниматель написал, что ситуация затронула «тысячи продавцов», которые не поставили скидки сами к началу распродажи по случаю Всемирного дня шопинга. В разговоре с vc.ru Блохин уточнил, что узнал о ситуации из профильного чата продавцов, а его магазин поставил скидку.

В одном из профильных чатов продавцов Wildberries редактор vc.ru нашёл как минимум пять жалоб на принудительную установку промокодов на 25% на их товары. Ещё несколько жалоб из другого чата опубликовал Telegram-канал «Беспощадный пиарщик».

Скидки стали «неприятным сюрпризом», рассказал vc.ru один из пожаловавшихся, продукт-менеджер небольшого интернет-магазина электроники. По его словам, компания не получала от Wildberries никаких уведомлений об установке скидок, поэтому пришлось повышать цену на товары, «иначе продавали бы себе в минус».

Александр Блохин опубликовал письмо, которое Wildberries разослал продавцам 3 ноября: они должны были сделать скидку 25% на весь ассортимент, либо с 6 ноября их товары будут убраны с сайта до конца акции.

Скриншот Александра Блохина

Акция началась 6 ноября, её сроки интернет-магазин не оглашал. Всемирный день шопинга проходит 11 ноября, в 2019 году компания проводила распродажу с 8 по 12 ноября.

Однако вместо того, чтобы убрать товары без скидок с сайта, Wildberries начал ставить скидки принудительно, написал Блохин. «Яркий пример того, что бизнес на маркетплейсах это не ваш бизнес, а бизнес маркетплейса».

Поэтому теперь у тех, кто не поставил скидку сам, скидку поставили принудительно. Отменить или изменить её нельзя. Изменить цену тоже нельзя. Убрать свой товар с продажи тоже нельзя.

Теперь у тысяч продавцов, которые думали, что их товар не будет продаваться на маркетплейсе, стоит цена, которую их бизнес не может себе позволить. Многие и так плохо деньги считают, так ещё и курс доллара почти на 20% поднялся. Продав платье за 1000 рублей, вы не сможете купить сырьё на производство нового платья.

Александр Блохин

В оферте для продавцов (копия есть у vc.ru), есть пункт, который разрешает Wildberries самостоятельно устанавливать скидки на товары: «Вайлдберриз вправе отступать от указаний продавца о цене продажи товара без предварительного запроса об этом, а именно, применять скидки к розничной цене, указанной продавцом, в том числе продать товар по цене меньшей, чем розничная цена, указанная продавцом...».

Представитель Wildberries сообщил vc.ru, что принудительное участие в акциях исключено: продавцы самостоятельно принимают решение, и вне зависимости от него им доступны все функции по управлению и товаром и ценообразованием.

Информация об обязательном участии в распродаже на Всемирный день шопинга не соответствует действительности. Участие в любой акции является добровольным — поставщики самостоятельно принимают соответствующие решения.

В случае если продавец не участвует в акции, его товар временно становится недоступным для реализации в соответствии с правилами онлайн-платформы, чтобы не вводить в заблуждение потребителей, ожидающих скидки в дни крупных распродаж, исключить возможность злоупотребления акцией.

Отметим, что большая часть продавцов Wildberries поддерживает участие в акции, так как с каждым годом она демонстрирует всё более высокие результаты. Так, в 2019 году во Всемирном дне шопинга на Wildberries приняли участие 2 млн россиян, которые оформили 4 млн заказов, оборот продавцов вырос в 2 раза. В этом году мы ожидаем ещё более успешных результатов.

пресс-служба Wildberries
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#новость #wildberries #маркетплейсы

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69 комментариев
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Ольга Яворская

Антон

Интересно. В официальном чате говорят, что скидка за счёт продавца, убрать ее нельзя и товар снять с продажи нельзя.

Продавцы несут убытки, репутационных потери.

И если вы прочтёте этот пункт оферты - там сказано, что за свой счёт ВБ может поставить только скидку постоянного покупателя. О протоколах и обычных скидках речи нет.

Грабеж.

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Dimakey Lekko

22

Заходит ВБ в бар и говорит: "Всем выпивка за счет заведения"

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colorless

Dimakey
–1

Заходит Бакальчук в Forbes и говорит: "Всем Wildberries статью в Forbes за счет Бакальчук". Ой, что это я...

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Даниил В

colorless
0

Что

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colorless

Даниил
0

А ты думал, как появляются "гении российского бизнеса"? Примерно так же, как и королевы красоты 2015.

Напродают сейчас за счет продаванов, потом еще одну статью в форбс купят на тему "рекордные продажи маркетплейса".

Ответить

Антон Василик

10

Плюсую полностью. Несём убытки

Ответить

Ольга Яворская

Антон
7

Интересно. В официальном чате говорят, что скидка за счёт продавца, убрать ее нельзя и товар снять с продажи нельзя.

Продавцы несут убытки, репутационных потери.

И если вы прочтёте этот пункт оферты - там сказано, что за свой счёт ВБ может поставить только скидку постоянного покупателя. О протоколах и обычных скидках речи нет.

Грабеж.

Ответить

Макс Борщ

Ольга
5

Крутая пиар-акция Wildberries. Народ массово побежал на сайт, услышав о  больших скидках!

Ответить

Семён Бочкарёв

Ольга
4

Проставляется скидка за счёт продавца? Круто. А если продавец несет убытки, они это будут компенсировать?

Ответить

Антон Василик

Семён
0

Можете почитать официальный чат ВБ, тут выше коммент написали как раз. Там сотрудники излагают свои мысли вполне однозначно)

Ответить

Макс Борщ

Ольга
0

Операция по принуждению к скидкам

Ответить

Герман Воронов

Ольга
–4

Новорег от 6 ноября постит "официальный" скриншот. Мило 🙂

Ответить

Sergei Timofeyev

Антон
0

Хеджируйте, а не плюсуйте.

Ответить

Martin Holbrook

6

Вы бы видели как в оф. канале Wildberries в Telegram сотрудники поддержки общаются с продавцами, на все одни ответы: "Мы не даём никаких комментариев", "Читайте правила", "Вас предупреждали" и т.д.

Ответить

Герман Воронов

6

Смахивает конечно на дешевый пиар, дескать, вот бегите покупайте: продавцы снять не могут с продажи товар и скидка неотключаемая. Раньше я бы сказал, что расчет на дурачка, но с учетом общей неадекватности происходящего с маркетплейсами, чем черт не шутит, надо глянуть распродажи )))
UPD.: "доказательства"-скриншоты от новорегов сегодняшних. Штош 😏

Ответить

Daniil Levi

Герман
2

Ну хз. Мне кажется, у них и без такого пиара норм с покупашками.
Цены, кстати, действительно ниже сегодня (сравнил по 5-7 позициям, которые покупал за последний месяц). И я не новорег, если что =)

Ответить

Евгений Трофимов

Герман
0

Нет. У них каждый год такое, и каждый год новые поставщики попадаются. А бывалые заранее цены поднимают, чтоб с них скидки делать

Ответить

Карл

5

то есть, привозишь товар, ставишь цену, сидишь такой потираешь ручки и тут тебе приходит уведомление, что товар продан, но на четверть дешевле лол

Ответить

Sergei Timofeyev

Карл
0

Зато быстро!

Ответить

Daniil Levi

Sergei
0

Ну да, зато какие обороты! Можно отчет пилить для инвесторов!

Ответить

Карл

Daniil
0

впрочем да, сейчас же бизнес оценивается по тому, сколько он привлёк. А так и миллиард привлечь можно

Ответить

Карл

Sergei
0

тогда зачем ВБ, если есть авито, где товар так же можно было слить за полцены?))

Ответить

Sergei Timofeyev

Карл
0

На Авито мошенники.

Ответить

Карл

Sergei
0

точно, забыл...

Ответить

Фил Гуд

3

Им безразницы, они думают о лояльности для ТМ ВБ, но не о продавцах. Уйдёт один, придёт на его место другой продавец. Бойкотировать надо такие маркетплейсы, сами потом прибегут. А это называется выкручивание рук.

Ответить

Alexandr Blokhin

Фил
1

Все 70 000 не уйдут.

Ответить

Валентин Жетонофф

Alexandr
0

достаточно и 3-5%

Ответить

Alexandr Blokhin

Валентин
3

Думаю, если у них будет не 70, а 60 тысяч поставщиков, то бизнес всё равно будет работать.

Ответить

Валентин Жетонофф

Alexandr
0

будет, но задумаются точно))

Ответить

Alex Kuz

3

Ответ ВБ в чате:

Здравствуйте. Для повышения лояльности покупателей и общего показателя продаж на весь ассортимент была выставлена скидка с нашей стороны. Данная скидка не удаляется и проставляется за Ваш счет. В соответствии условиями оферты проставление дисконта допускается. Скидки сможете убрать после окончания всех крупных акций на портале.

Ответить

Sergei Timofeyev

Alex
0

Скидка наша - бабки ваши! :)

Ответить

Daniil Levi

Sergei
0

Псс, скидка есть? А если найду?

Ответить

Sergei Timofeyev

Daniil
1

Точнее так: скидка наша, убытки - ваши ))

Ответить

Никита Перов

3

Все для народа

Ответить

colorless

Никита
0

За счет народа

Ответить

Джон Крайтон

3

Татьяна доминирует над огромным числом людей :D Если участие добровольное, то кто-нибудь помнит стоп-фразу?

Ответить

Денис Семенов

2

Ну что продавцы как дети. Повысить цену не могут и потом сделать скидку, как на алике. Словно кто-то собирается реальные скидки делать.

Ответить

Антон Василик

Денис
3

Цены поднимать система не даёт. Так же, как и скидки снижать любые другие)

Ответить

Денис Семенов

Антон
0

А если у товара, как обычно, стоит уже скидка процентов 50. 25% к ним плюсуются?

Просто на вайлдбирисе такое чувство большая часть товаров уже с вечной скидкой.

Ответить

Alexey Yatsutko

Денис
0

С обратной стороны продавцов тоже не глупые люди, цену и скидку поменять больше чем на 10% в неделю сайт не позволяет сделать.

Ответить

Alsace

1

В официальном чате с утра каждое третье сообщение - жалоба очередного поставщика о принудительной установке промокода. Таких сообщений СОТНИ. Ответ на все жалобы см скришот. Пресс-служба ВБ врёт и не краснеет. Убрать промокод не дает, убрать товар с продажи ВБ отказывается. 

Ответить

Alexey Yatsutko

Alsace
1

Веселят ответы Поддержки «потому что принято такое решение»))

Ответить

Герман Воронов

Alsace
–1

Еще "официальный чат" от новорега 😊 
Все с вами понятно, господа с Вайлдбериз 🤣

Ответить

Alexey Yatsutko

Герман
2

Не, все серьезно, поставщики реально на измене. Причём свой товар Вайлдберриз снял с продажи, например смартфоны Самсунг и айфон не найдёшь на сайте, а поставщикам не разрешает блокировать товар для продажи или менять цены и скидки. Кто поумнее из поставщиков начал заранее цены поднимать на товар, ещё больше месяца назад когда запретили менять цены и скидки больше чем на 10%, поэтому кто то был готов морально к нежданчику.

Ответить

Daniil Levi

Alexey
1

Вы серьезно про "сняли свой товар с продажи?". Это прям мега-ход от WB =) 

Ответить

Alsace

Герман
2

Не верить ваше право. То что я новорег не делает мои слова неправдой. @wbofficialchat - офиц чат вб, 16 тыс человек, велком, читать с утра.

Ответить

colorless

Герман
2

от новорега

Людей посадили на бабки, логично что они везде где могут публикают и пишут, дабы хайп и инфополе вынудили ВБ изменить политику.
Логично, что на подобных площадках, имеющих хоть какой либо вес будут повляться такие темы и посты.

Ответить

Yan Purvenes

1

Не верю Wildberries. Доиграется дамочка, что обижнаные продавцы ей устроят народный суд. Покупатели уже обозлены и готовы ее растерзать, за то, что нельзя оплатить по факту получения, поддержка нулевая и т.д.

Ответить

Sergei Timofeyev

Yan
3

Самый лучший способ - не ходить туда и не выставлять товар. На нас как-то Ghroe наехал за то, что мы ставим цены ниже рекомендуемых. И что? Мы их просто сняли из своего ассортимента!

Ответить

Alsace

2

Всем кому кажется что это пиар от вб 

Ответить

Джон Крайтон

Alsace
1

Пиар не означает, что реальных действий не было сделано. Инфоповод отличный, урон от этого хода минимальный, зато идея для покупателей интересной может оказаться.

Ответить

Alsace

Джон
–1

Я, больше года на вб. Такое же было год назад на чкрную пятницу. Принудительные скидки, торговля в минус. Инфоповод, пиар ... это фигня...нас просто нагибают зная что никуда не денемся. Абсолютно по хамски. Скрины выложил здесь в качестве пруфов.

Ответить

Джон Крайтон

Alsace
1

Я верю, что ВБ нагибает) У них в принципе вся история на этом построена, даже помещения покупают по хорошей цене, и мне интересно "как?"

Ответить

L A

1

как-будто на али продаванам выкручивают руки (и не только руки) как-то иначе.

Ответить

Денис V

L
1

Там принудительных скидок не было ни разу, по крайней мере у меня.

Ответить

Антон

1

Сами же хотели что-то новое. Теперь гребите.

Ответить

Maxim Medvedev

1

А по-моему, эта новость - хитрый маркетинговый ход, чтобы у читающих отложилось в голове "скидка!!!надо брать!!"

Ответить

Джон Крайтон

Maxim
0

А чё, люди видят, типа барыг обижают на деньги, почему бы не побежать в вб

Ответить

Олег Якушев

1

Похоже у руководства ВБ ладошки вспотели после новости о том, что Озон на биржу выходит)) нужен срочно оборотный капитал за счёт партнёров

Ответить

Alsace

0

Пресс служба вб пи....т!!!!

Ответить

Александр Виноградов

–4

Ну не знаю. Адекватные поставщики в плюсе, вб топит перекупов.
Если вы не смогли адекватно сделать ценообразование - это ваши проблемы. Производители не уйдут с площадки. А перекупом больше, перекупом меньше - конечному пользователю все равно) 

Ответить

Alsace

Александр
0

Производители сейчас страдают больше всех. Перекупы на вб дольше и они более матерые, заранее подняли цены. Производители, наивные, поверили, что если они не поставят промокод, их просто скроют с сайта.

Ответить

Samuel Crane

Alsace
0

Ума побольше надо и всё. Если все по грамоте сделать то и проблем нет никаких. 

Ответить

Теплый франт

Samuel
2

Вы аж зарегистрировались ради публикации этой умной мысли)

Ответить

Samuel Crane

Теплый
0

как и все здесь, вон там уже господа тоже наваливают дай дороги, я как поставщик, мне самому данная ситуация интересна. 

Ответить

Джон Крайтон

Александр
0

Производители потому и зависят от перекупов, потому что те работают в продажах эффективнее. Мало какой производитель может сбывать продукцию конечному потребителю также хорошо, как эти перекупы.

Ответить

Комментарий удален

Юрий Белоножкин

0
Ответить

Alsace

0

"добровольно устанавливают", ну да, ну да

Ответить

Alexey Yatsutko

0

Вайлдберриз - маркетплейс, кроме привлечения покупателей он также заинтересован в расширении ассортимента и привлечении новых поставщиков, потому что живет за счёт комиссии с продаж этих поставщиков. Отток поставщиков = уменьшение прибыли, при тех же расходах на склады, пункты выдачи и персонал.

Такая новость как многие подумали отличная пиар Акция для привлечения новых клиентов покупателей и это так и есть, но с другой стороны это просто дикая антиреклама для поставщика. Что должен вынести из такой новости поставщик: вб когда хочет делает скидку на твой товар за твой счёт. Не хочешь продавать по цене ниже себестоимости - ничего не поделаешь, снять товар с продажи не можем, жди когда закончатся акции или товар.

В моём понимании причина находится глубже и связана с тем что склады Вайлдберриз переполнены неликвидным китайским говном, которое туда навезли все кому не лень и сейчас пытается разгрести эту кучу мусора за счёт скидок, ограничений на завоз и прочих нововведений последних месяцев с которыми столкнулись поставщики. А тот управленец, который недавно получил по шапке за такой беспорядок на складах и придумал схему как их разгрузить за счет поставщиков, должен перестать быть управленцем и встать за кассу.

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Максим Бородулин

0

В том году такая же шляпа была. Часть товара ушла в убыток из-за их действий. Мы ни разу не перекуры, мелкие производители. Бороться такие с системой не могут. Ответ один - не нравится, не рабттайте. Увеличивать цену в 5 раз чтобы скидку делать это просто тупость. При этом на адекватных ресурсах продавать дешевле нельзя, ибо секут. Только и мечтаем о нормальной площадке без такого наглого жлобства. Как только такой появится, так сразу с радостью срулим с ВБ.

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