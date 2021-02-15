Торговля
Евгения Евсеева

Avito начал тестировать формат маркетплейса Статьи редакции

В будущем Avito собирается войти в число лидеров среди маркетплейсов в России.

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2703 просмотров

Avito добавит механизм оплаты покупок товаров партнёров, пишет «Коммерсантъ». Прежде сделки проводили вне площадки либо через «Авито Доставку», когда деньги продавцу приходили после получения товара покупателем.

В качестве маркетплейса Avito будет брать комиссию с продаж. В компании рассчитывают, что она принесёт «ощутимый рост выручки», пишет издание. На горизонте от трёх до пяти лет Avito намерен войти в число лидеров среди маркетплейсов России.

Управляющий директор «Авито Товаров» Алексей Куракин рассказал, что новую модель тестируют около 200 компаний-продавцов, масштабировать её планируют в конце года. Пока за хранение товаров и их доставку будут отвечать партнёры, в частности Boxberry.

Часть аудитории Avito идёт за большим ассортиментом на маркетплейсы и к ритейлерам, запуск новой модели нацелен на ее удержание, добавил Куракин.

В компании уточнили, что Avito сохранит модель доски объявлений, при которой он зарабатывал на размещении и продвижении объявлений пользователями.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что Avito «запоздал с выходом на поле маркетплейсов, хотя располагает необходимыми компетенциями и большой аудиторией».

Также, по его мнению, Avito будет непросто конкурировать с лидерами рынка, так как у всех крупных маркетплейсов есть возможности субсидировать доставку, а у Avito меньше ресурсов для этого.

#новость #avito

20 20 комментариев
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Константин Полухтин

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Теперь тебя могут обокрасть не только мошенники, но и их партнеры!

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Вячеслав Юрьевич

8

Маркетплейс из зоны... вот что будет. 

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Gordon Freeman

Вячеслав
1

Раньше на зоне делали всякие крутые вещи руками, типа шахмат ручной работы. Сейчас там сплошные колл-центры судя по всему. 

Ответить

Вячеслав Юрьевич

Gordon
0

Отдел логистики можно замутить там... 

Ответить

Вячеслав Юрьевич

8

Авито хуито, я был готов отсыпать им денег за доставку через яндекс, но у этих мудил настолько через жопу все настроенно, что они не осилили кейс с доставкой сегодня, в итоге товар мне привез сам продавец и доставка вышла более чем в два раз дешевле, это все что нужно знать о маркетплейсах.

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ave ego

4

обхожу авито стороной изза обилия мошенников, и их маркетплейс тоже буду обходить.

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Евгений Ларин

3

на авито (если речь про товары) аудитория специфическая, жмоты, экономы и прочий кал

Ответить

Михаил М

Евгений
3

Зато на Авито есть товары, которых больше нигде не найдешь. И это окупает любую специфическую аудиторию.

Ответить

Sam Beckett

Михаил
0

Например?

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Alex Flints

Sam
5

Наборы бегемотиков из киндера 

Ответить

Sam Beckett

Alex
0

Ну да, понял что имелось в виду. Согласен.

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Арсен Абраамян

3

Реально опоздали..

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Александр Кучеряев

Арсен
0

Да не опоздали, фактически в России нет прям доминирующего игрока и все ещё растет рынок. А учитывая статус народной площадки у Авито они могут и скакнуть.

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Yury Grinev

Александр
0

Озон.

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Airat Kafman

3
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Oleg Dubovitskiy

2

Слишком поздно, плюс у авито инфраструктуры то ноль. Кроме сайта и приложения ничего нет. 

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Виктор Булов

0

Все эти доставки лишняя головная боль. По сути Авито не даёт никаких гарантий.

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Вячеслав Юрьевич

Виктор
0

Кроме того они пытаються всем навязать модель сначала деньги переведи, а мы посмотрим. Пошли они на хуй, я всегда плачу за товар по факту проверки.

Ответить

Давид Финкельштейн

Вячеслав
0

тогда вам скоро негде будет покупать, тк все маркетплейсы по предоплате работать будут

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Вячеслав Юрьевич

Давид
0

Я лучше заплачу за товар на 5-10% больше чем буду играть по правилам мудаков, если вы не в курсе у нас в стране десятки тысяч интернет магазинов челноков, которые очень даже не плохо доставляют товары без всяких авито и прочих ебливых контор.

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