В будущем Avito собирается войти в число лидеров среди маркетплейсов в России.

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Avito добавит механизм оплаты покупок товаров партнёров, пишет «Коммерсантъ». Прежде сделки проводили вне площадки либо через «Авито Доставку», когда деньги продавцу приходили после получения товара покупателем.

В качестве маркетплейса Avito будет брать комиссию с продаж. В компании рассчитывают, что она принесёт «ощутимый рост выручки», пишет издание. На горизонте от трёх до пяти лет Avito намерен войти в число лидеров среди маркетплейсов России.

Управляющий директор «Авито Товаров» Алексей Куракин рассказал, что новую модель тестируют около 200 компаний-продавцов, масштабировать её планируют в конце года. Пока за хранение товаров и их доставку будут отвечать партнёры, в частности Boxberry.

Часть аудитории Avito идёт за большим ассортиментом на маркетплейсы и к ритейлерам, запуск новой модели нацелен на ее удержание, добавил Куракин.

В компании уточнили, что Avito сохранит модель доски объявлений, при которой он зарабатывал на размещении и продвижении объявлений пользователями.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что Avito «запоздал с выходом на поле маркетплейсов, хотя располагает необходимыми компетенциями и большой аудиторией».