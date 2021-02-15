Avito начал тестировать формат маркетплейса Статьи редакции
В будущем Avito собирается войти в число лидеров среди маркетплейсов в России.
Avito добавит механизм оплаты покупок товаров партнёров, пишет «Коммерсантъ». Прежде сделки проводили вне площадки либо через «Авито Доставку», когда деньги продавцу приходили после получения товара покупателем.
В качестве маркетплейса Avito будет брать комиссию с продаж. В компании рассчитывают, что она принесёт «ощутимый рост выручки», пишет издание. На горизонте от трёх до пяти лет Avito намерен войти в число лидеров среди маркетплейсов России.
Управляющий директор «Авито Товаров» Алексей Куракин рассказал, что новую модель тестируют около 200 компаний-продавцов, масштабировать её планируют в конце года. Пока за хранение товаров и их доставку будут отвечать партнёры, в частности Boxberry.
Часть аудитории Avito идёт за большим ассортиментом на маркетплейсы и к ритейлерам, запуск новой модели нацелен на ее удержание, добавил Куракин.
В компании уточнили, что Avito сохранит модель доски объявлений, при которой он зарабатывал на размещении и продвижении объявлений пользователями.
Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что Avito «запоздал с выходом на поле маркетплейсов, хотя располагает необходимыми компетенциями и большой аудиторией».
Также, по его мнению, Avito будет непросто конкурировать с лидерами рынка, так как у всех крупных маркетплейсов есть возможности субсидировать доставку, а у Avito меньше ресурсов для этого.
Маркетплейс из зоны... вот что будет.
Раньше на зоне делали всякие крутые вещи руками, типа шахмат ручной работы. Сейчас там сплошные колл-центры судя по всему.
Авито хуито, я был готов отсыпать им денег за доставку через яндекс, но у этих мудил настолько через жопу все настроенно, что они не осилили кейс с доставкой сегодня, в итоге товар мне привез сам продавец и доставка вышла более чем в два раз дешевле, это все что нужно знать о маркетплейсах.
обхожу авито стороной изза обилия мошенников, и их маркетплейс тоже буду обходить.
на авито (если речь про товары) аудитория специфическая, жмоты, экономы и прочий кал
Например?
Наборы бегемотиков из киндера
Реально опоздали..
Да не опоздали, фактически в России нет прям доминирующего игрока и все ещё растет рынок. А учитывая статус народной площадки у Авито они могут и скакнуть.
Слишком поздно, плюс у авито инфраструктуры то ноль. Кроме сайта и приложения ничего нет.
Все эти доставки лишняя головная боль. По сути Авито не даёт никаких гарантий.
Кроме того они пытаються всем навязать модель сначала деньги переведи, а мы посмотрим. Пошли они на хуй, я всегда плачу за товар по факту проверки.
тогда вам скоро негде будет покупать, тк все маркетплейсы по предоплате работать будут
Я лучше заплачу за товар на 5-10% больше чем буду играть по правилам мудаков, если вы не в курсе у нас в стране десятки тысяч интернет магазинов челноков, которые очень даже не плохо доставляют товары без всяких авито и прочих ебливых контор.
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