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Торговля
Маша Цепелева

H&M приостановила продажи в России Статьи редакции

На сайте написано, что компания «обновляет магазин».

63 63 комментария
6630 просмотров

На главной странице российского сайта появилось объявление об обновлении магазина. Там же указано, что «скоро сайт возобновит работу».

Дополнено в 21:50. H&M опубликовала заявление о приостановке всех продаж в России.

Компания глубоко обеспокоена трагическими событиями в Украине и поддерживает всех людей, которые пострадали. H&M Group приняла решение временно приостановить все продажи в России. Магазины в Украине уже временно закрыты ради безопасности покупателей и сотрудников.
Компания продолжает оценивать ситуацию.

H&M Group

Также недоступны в России сайты Cos, &Other Stories и Monki, входящие в группу H&M.

  • 2 марта маркетплейс одежды и обуви Asos приостановил доставку заказов в Россию.

#новость #hm

63 63 комментария
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63 комментария
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Klim Kin

Что, опять на Черкизоне тариться?(

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8
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Олег Ефремов

Мерить штаны. Зимой. Стоя на картонке.

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64
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Татьяна Панфилова

Обратно в детство...
Аж прослезилась.

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23
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Jaroslav Danilov

Вот же ж вы вспомнили, аж мурашки пробежали

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9
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Вавилов Михаил

Олды на месте, я так понимаю ?)

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8
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Олег Калинин

Нужно чичваркину звонить, пусть возвращается.

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2
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Иван Купцов

Когда мобилизуют бесплатно зеленую одежу выдадут

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10
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Александр Привалов

Не кричите и встаньте на картонку.

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5
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DmitriyB

zolla, ostin. Сегодня там был, вполне нормальные джинсы можно купить за 600р, удивлен, даже на рынке нет таких цен

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–1
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Егор Рябчиков

да епты, цены обновляют офлайн магазы работают же хватит хуйню постить радя поста

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7
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Славный Макс

Ага, делают новости на всякой хуйне. Ни эпл ни эйчик не уйдут из России. Подлижут щас своей либеральной аудитории, а потом вернутся с новой коллекцией жёлто-голубого пиздеца.

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4
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Vasya Stark

Распродадут остатки да и закроются скорее всего.

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3
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Егор Рябчиков

ну судя по всему не хуйню забираю слова, грустно конечно ((

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0
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Igor Shkarin

Часто они так цены обновляют? Что-то я первый раз вижу такое

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0
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Егор Рябчиков

да фиг знает если честно уже не понятно во что верить

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0
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Ruslan Umarkhanov

Не знаю как вы, а я буду закупаться в Чехословакии….

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9
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FF3M

Кухонный гарнитур привози 😅

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14
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Олег Калинин

Сервант

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3
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FF3M

Точно, прошу прощения)))

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0
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Ольга Федченко

И ковёр из Индии!

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0
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Татьяна Панфилова

Хрусталь!!!
Или сервиз

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Александр Блохин

Железную дорогу. А, не, это в ГДР возьмём.

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0
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Виктор Исаков

У меня для тебя плохие новости..))

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1
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Ware Wow

Не исключено!

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0
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Валера Ильин

Сайт hm пробовали чекнуть перед написанием новости?

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4
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Иван Шеметов

Качество контента на виси падает

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7
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Yaroslav Chekunov

Эй! Я вот недавно лонгрид захерачил, давно собирался с духом, думал будет трындец, какой востребованный. Ведь все хотят узнать как с дизайнером работать. Выдал квинтэссенцию жизненного опыта, а оно, представь себе, никомушеньки не интересно. Видать выбрал не то время.

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2
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Иван Шеметов

Да я про штатных авторов, если бы не Полина и её комментарии с Пепе, не знаю что народ бы здесь держало

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0
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Re Mora

Ярослав, какой дизайнер. Завтра иду выбирать хороший чемодан для перелетов. т.к. может стать предметом первой необходимости. Не шутка.

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0
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Igor Shkarin

Тоже такое было. Уже забил на самовыражение в блоггинге)

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0
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Empathy

Вот и "кoнтpcaнкции" подъехали!

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5
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Олег Калинин

https://youtu.be/wkCw0q19bUs
Круто же!

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1
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Ольга Федченко

))))

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1
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Дмитрий Аршавин

А ещё остались компании, которые не приостановили работу в России?

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4
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Blackrock

Тесла )

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1
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Ольга Федченко

))))

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0
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Ilya Klincovskiy

Uniqlo работает, другие-вроде тоже. Альтернатива есть. Нечего панику разводить)

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2
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Konstantin_Andreevich

ХиМ давали много рабочих мест молодёжи.

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2
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Artem K

Пох на шмотье, там Oracle ушел, вот где попадос будет

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3
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J S

Яндексу будет чем заняться.
На самом деле вместо беспилотников и Алисы делали бы что-то более полезное.

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0
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Антонио Бандеросси

Жена как раз ботинки там купила. Размер не подошел. Завтра возвращать собиралась. И что теперь с ними делать!? Они (h&m) собираются по обязательствам отвечать?

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0
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Александр Медведь

Оставь себе, потом может на еду сможешь обменять.

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6
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Artem K

Вези в Киев на обмен

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1
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Ольга Федченко

)))))

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0
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Давудов Расул

Indetex следующие?

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1
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Askar Samanchiev

Че там Бершка?

ПыСы - что вы покупали в H&M? То ли я слишком привередливый к качеству, то ли просто не везло найти что-то качественное в этой сети. 🤔

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1
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Антон Баринов

Ремень, шарф и перчатки )

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0
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Askar Samanchiev

Хм... Видимо я не столь часто покупаю аксессуары. 🤔

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0
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Антон Баринов

Кстати, реально хорошие были. И есть все ещё. А за тряпками по таким ценам лучше в фамилию, есть шанс бренды покруче найти, случайно )

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0
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Сергей Пурюшин

Ну в докрымские времена там было более-менее. А сейчас качество на уровне какого-будь Modis’а

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0
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Askar Samanchiev

Да не, это проблема сети имхо, я с разницей в несколько дней был в H&M в Финляндии и в России, одни и те же косяки.

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0
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Igor Shkarin

А вот это уже серьезно. 😡
Меня поражает количество одобрямсов.

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1
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Askar Samanchiev

Мне качество продукции не нравилось например, сколько не заходил что-нибудь купить, так находил либо косяки в пошиве, либо просто не находил чего-то интересного, и в итоге уходил в Бершку. 🤔

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Igor Shkarin

Ну бершка прям пониже классом, как по мне. ХМ это аналог Зары.

Про качество одежды - мне кажется вы придираетесь) за такие копейки можно и самому ниточку обрезать)

Возможно я заблуждаюсь.

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Askar Samanchiev

Да, ну тут скорее дело во втором пункте, что ни разу из кучи раз не лег ни на что глаз.

А в Бершке мне джинсы нравились, да. Дёшево, сердито, и заранее порвано.

¯\_(ツ)_/¯

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Комментарий удален

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Dzan Yang

Белорусский трикотаж твой выход! 🤣

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Ольга Федченко

))) Марк Формель отличный трикотаж!

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Эзиз Ибрагимов

😭😭😭😭

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Денис Руднев

Так же сегодня был в офлайновом магазине. Все работает.

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Артем Баранов

Только сегодня с предоплатой трусы заказал по скидке..

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Александр

Автор, такое сообщение у них было всегда при смене ассортимента сезона или перед распродажей, когда менялись цены.

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John Doe

там уже вышло официально объяснение от H&M, что это не смена ассортимента, а именно остановка продаж в РФ ("временная остановка работы")

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Анастасия Турова

мда, что только не напридумывают))

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