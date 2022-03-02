Компания глубоко обеспокоена трагическими событиями в Украине и поддерживает всех людей, которые пострадали. H&M Group приняла решение временно приостановить все продажи в России. Магазины в Украине уже временно закрыты ради безопасности покупателей и сотрудников.

Компания продолжает оценивать ситуацию.