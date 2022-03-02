H&M приостановила продажи в России Статьи редакции
На сайте написано, что компания «обновляет магазин».
На главной странице российского сайта появилось объявление об обновлении магазина. Там же указано, что «скоро сайт возобновит работу».
Дополнено в 21:50. H&M опубликовала заявление о приостановке всех продаж в России.
Также недоступны в России сайты Cos, &Other Stories и Monki, входящие в группу H&M.
- 2 марта маркетплейс одежды и обуви Asos приостановил доставку заказов в Россию.
Что, опять на Черкизоне тариться?(
Мерить штаны. Зимой. Стоя на картонке.
Обратно в детство...
Аж прослезилась.
Вот же ж вы вспомнили, аж мурашки пробежали
Олды на месте, я так понимаю ?)
Нужно чичваркину звонить, пусть возвращается.
Когда мобилизуют бесплатно зеленую одежу выдадут
Не кричите и встаньте на картонку.
zolla, ostin. Сегодня там был, вполне нормальные джинсы можно купить за 600р, удивлен, даже на рынке нет таких цен
да епты, цены обновляют офлайн магазы работают же хватит хуйню постить радя поста
Распродадут остатки да и закроются скорее всего.
ну судя по всему не хуйню забираю слова, грустно конечно ((
Часто они так цены обновляют? Что-то я первый раз вижу такое
да фиг знает если честно уже не понятно во что верить
Не знаю как вы, а я буду закупаться в Чехословакии….
Кухонный гарнитур привози 😅
Сервант
Точно, прошу прощения)))
И ковёр из Индии!
Хрусталь!!!
Или сервиз
Железную дорогу. А, не, это в ГДР возьмём.
У меня для тебя плохие новости..))
Не исключено!
Сайт hm пробовали чекнуть перед написанием новости?
Качество контента на виси падает
Эй! Я вот недавно лонгрид захерачил, давно собирался с духом, думал будет трындец, какой востребованный. Ведь все хотят узнать как с дизайнером работать. Выдал квинтэссенцию жизненного опыта, а оно, представь себе, никомушеньки не интересно. Видать выбрал не то время.
Да я про штатных авторов, если бы не Полина и её комментарии с Пепе, не знаю что народ бы здесь держало
Ярослав, какой дизайнер. Завтра иду выбирать хороший чемодан для перелетов. т.к. может стать предметом первой необходимости. Не шутка.
Тоже такое было. Уже забил на самовыражение в блоггинге)
Вот и "кoнтpcaнкции" подъехали!
https://youtu.be/wkCw0q19bUs
Круто же!
))))
А ещё остались компании, которые не приостановили работу в России?
Тесла )
))))
Uniqlo работает, другие-вроде тоже. Альтернатива есть. Нечего панику разводить)
ХиМ давали много рабочих мест молодёжи.
Пох на шмотье, там Oracle ушел, вот где попадос будет
Яндексу будет чем заняться.
На самом деле вместо беспилотников и Алисы делали бы что-то более полезное.
Жена как раз ботинки там купила. Размер не подошел. Завтра возвращать собиралась. И что теперь с ними делать!? Они (h&m) собираются по обязательствам отвечать?
Оставь себе, потом может на еду сможешь обменять.
Вези в Киев на обмен
)))))
Indetex следующие?
Че там Бершка?
ПыСы - что вы покупали в H&M? То ли я слишком привередливый к качеству, то ли просто не везло найти что-то качественное в этой сети. 🤔
Ремень, шарф и перчатки )
Хм... Видимо я не столь часто покупаю аксессуары. 🤔
Кстати, реально хорошие были. И есть все ещё. А за тряпками по таким ценам лучше в фамилию, есть шанс бренды покруче найти, случайно )
Ну в докрымские времена там было более-менее. А сейчас качество на уровне какого-будь Modis’а
Да не, это проблема сети имхо, я с разницей в несколько дней был в H&M в Финляндии и в России, одни и те же косяки.
А вот это уже серьезно. 😡
Меня поражает количество одобрямсов.
Мне качество продукции не нравилось например, сколько не заходил что-нибудь купить, так находил либо косяки в пошиве, либо просто не находил чего-то интересного, и в итоге уходил в Бершку. 🤔
Ну бершка прям пониже классом, как по мне. ХМ это аналог Зары.
Про качество одежды - мне кажется вы придираетесь) за такие копейки можно и самому ниточку обрезать)
Возможно я заблуждаюсь.
Да, ну тут скорее дело во втором пункте, что ни разу из кучи раз не лег ни на что глаз.
А в Бершке мне джинсы нравились, да. Дёшево, сердито, и заранее порвано.
¯\_(ツ)_/¯
Комментарий удален
Белорусский трикотаж твой выход! 🤣
))) Марк Формель отличный трикотаж!
😭😭😭😭
Так же сегодня был в офлайновом магазине. Все работает.
Только сегодня с предоплатой трусы заказал по скидке..
Автор, такое сообщение у них было всегда при смене ассортимента сезона или перед распродажей, когда менялись цены.
там уже вышло официально объяснение от H&M, что это не смена ассортимента, а именно остановка продаж в РФ ("временная остановка работы")
мда, что только не напридумывают))
Она считает показанную на главной yandex.ru повестку «преступлением и соучастием в войне».
Тигран Худавердян заявил, что «война чудовищна, а происходящее — невыносимо», но отметил, что главные приоритеты — безопасность сотрудников и работа сервисов в любых условиях.
Это всё, что мы можем про это сообщить.