Такую меру обсуждали ещё в 2015 году, но тогда не было массового ухода компаний из страны.

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30 марта правительство России легализовало параллельный импорт — компании смогут ввозить в страну некоторые категории товаров без разрешения правообладателя. Их список подготовит Минпромторг. По информации «Коммерсанта», в него войдут все категории потребительских и промышленных товаров, а также сырья, кроме сельхозпродукции.

ФАС объяснила, что запрет параллельного импорта позволяет официальным дилерам «манипулировать ценой и ассортиментом», что ведёт к дефициту на рынке. Эксперты считают, что параллельный импорт поможет его заполнить, но есть риски роста контрафакта.

Что такое параллельный импорт

В России действовал национальный принцип правообладания: владелец марки контролировал все поставки товаров и мог запретить их ввоз. В случае нарушения со стороны дилера правообладатель мог требовать до 5 млн рублей компенсации и изъятия всех товаров из оборота.

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Теперь же по ряду товаров Россия будет применять международный принцип «исчерпания» прав на товарный знак, а наказание за параллельный импорт отменили. Согласно этому принципу, после первой продажи оригинального товара в любой стране мира его можно перепродавать где угодно, в том числе без разрешения владельца марки. Так называемое правило «первой продажи» с некоторыми оговорками действует, например, в США.

Такие поставки не считаются контрафактом. Контрафакт — это внешне похожий на оригинал товар, или подделка, к производству которого правообладатель не имеет никакого отношения. Подробнее об этом писал пользователь vc.ru тут.

Что будут поставлять

По информации «Коммерсанта», Минпромторг планирует разрешить параллельный импорт практически всех товаров — от потребительских и промышленных товаров до сырья. Такой список уже обсуждали в 2015 году — в него вошли автозапчасти, лекарства, парфюмерия, средства гигиены и другое. Но запрет на их параллельный импорт не сняли, а многие производители выступили против.

Сейчас импортировать без согласия правообладателя хотят товары, которые нельзя привезти из-за логистических сбоев или решения производителя уйти с российского рынка, говорит vc.ru ректор РЭШ Рубен Ениколопов. Но поставлять санкционные товары не удастся, так как компании-поставщики тоже рискуют попасть в чёрный список США и ЕС, отмечает экономист.

Какие есть риски

Продукция, которую будут ввозить неавторизованные импортеры, будет проходить все существующие таможенные и контрольные процедуры, утверждает ФАС. Поэтому в ведомстве не ожидают роста контрафакта.

Тем не менее, бороться с подделками на рынке станет сложней, считает юрист практики IP/IT АБ Качкин и Партнеры Андрей Алексейчук. Это связано с тем, что производитель не сможет отвечать за оригинальность и качество товара, поставляемого неавторизованными дистрибьюторами.

Без участия правообладателя таможне и российским закупщикам будет сложнее отличить оригинальный, но не локализованный для России товар и контрафактный товар, который был изготовлен без согласия правообладателя. Андрей Алексейчук юрист практики IP/IT АБ Качкин и Партнеры

Проблемы могут возникнуть также с ремонтом и техническим обслуживанием «серой» продукции. Например, по закону о защите прав потребителей починить автомобиль по гарантии можно только с оригинальными запчастями, говорит вице-президент Российской ассоциации автодилеров Алексей Подщеколдин. А официальный дилер может отказать в ТО в случае использования неофициальных деталей, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.