Что за параллельный импорт одобрила Россия и значит ли это, что будет больше подделок Статьи редакции
Такую меру обсуждали ещё в 2015 году, но тогда не было массового ухода компаний из страны.
30 марта правительство России легализовало параллельный импорт — компании смогут ввозить в страну некоторые категории товаров без разрешения правообладателя. Их список подготовит Минпромторг. По информации «Коммерсанта», в него войдут все категории потребительских и промышленных товаров, а также сырья, кроме сельхозпродукции.
ФАС объяснила, что запрет параллельного импорта позволяет официальным дилерам «манипулировать ценой и ассортиментом», что ведёт к дефициту на рынке. Эксперты считают, что параллельный импорт поможет его заполнить, но есть риски роста контрафакта.
Что такое параллельный импорт
В России действовал национальный принцип правообладания: владелец марки контролировал все поставки товаров и мог запретить их ввоз. В случае нарушения со стороны дилера правообладатель мог требовать до 5 млн рублей компенсации и изъятия всех товаров из оборота.
Теперь же по ряду товаров Россия будет применять международный принцип «исчерпания» прав на товарный знак, а наказание за параллельный импорт отменили. Согласно этому принципу, после первой продажи оригинального товара в любой стране мира его можно перепродавать где угодно, в том числе без разрешения владельца марки. Так называемое правило «первой продажи» с некоторыми оговорками действует, например, в США.
Такие поставки не считаются контрафактом. Контрафакт — это внешне похожий на оригинал товар, или подделка, к производству которого правообладатель не имеет никакого отношения. Подробнее об этом писал пользователь vc.ru тут.
Что будут поставлять
По информации «Коммерсанта», Минпромторг планирует разрешить параллельный импорт практически всех товаров — от потребительских и промышленных товаров до сырья. Такой список уже обсуждали в 2015 году — в него вошли автозапчасти, лекарства, парфюмерия, средства гигиены и другое. Но запрет на их параллельный импорт не сняли, а многие производители выступили против.
Сейчас импортировать без согласия правообладателя хотят товары, которые нельзя привезти из-за логистических сбоев или решения производителя уйти с российского рынка, говорит vc.ru ректор РЭШ Рубен Ениколопов. Но поставлять санкционные товары не удастся, так как компании-поставщики тоже рискуют попасть в чёрный список США и ЕС, отмечает экономист.
Какие есть риски
Продукция, которую будут ввозить неавторизованные импортеры, будет проходить все существующие таможенные и контрольные процедуры, утверждает ФАС. Поэтому в ведомстве не ожидают роста контрафакта.
Тем не менее, бороться с подделками на рынке станет сложней, считает юрист практики IP/IT АБ Качкин и Партнеры Андрей Алексейчук. Это связано с тем, что производитель не сможет отвечать за оригинальность и качество товара, поставляемого неавторизованными дистрибьюторами.
Проблемы могут возникнуть также с ремонтом и техническим обслуживанием «серой» продукции. Например, по закону о защите прав потребителей починить автомобиль по гарантии можно только с оригинальными запчастями, говорит вице-президент Российской ассоциации автодилеров Алексей Подщеколдин. А официальный дилер может отказать в ТО в случае использования неофициальных деталей, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.
По словам Ениколопова, сами иностранные производители не будут активно выступать против «серых» продаж. Сейчас они выходят из России в основном под давлением, но будут рады возможности увеличить продажи даже через параллельный импорт, говорит экономист.
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кроме сельхозпродукции...
- Бедные владельцы немецких комбайнов.. Представляю какой пипец ожидает в этом году СХ хозяйства.
Зачем ты пишешь о том, в чём не разбираешься?
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/08/30/838216-traktornie-zavodi
Внимание вопрос: если я хочу завозить куртки «Гуччи» из Турции, например через Казахстан, как меня теперь остановят?)
Позвоните на казахскую таможню и задайте им этот вопрос.
А зачем вас останавливать?
Сообщение удалено
Ничего не поняла 🙈
Возвращаемся к временам челночников. Серые, нелокализованные для России и заметно подорожавшие товары скоро наводнят наши магазины.