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СДЭК запустил маркетплейс для заказа товаров из-за рубежа Статьи редакции

Есть смартфоны, компьютеры, одежда, аксессуары и другие товары.

  • О запуске площадки CDEK.Shopping в курьерской компании СДЭК объявили 29 апреля 2022 года, а в соцсетях рассказали 6 мая. Пользователь может выбрать товар из каталога и оформить заказ как на маркетплейсе.
  • Платформа позволяет заказывать продукцию зарубежных компаний из 11 стран. В СДЭК сообщают, что доставка при этом бесплатная.
  • На CDEK.Shopping доступны игровые консоли Xbox и PlayStation, видеокарты и другие комплектующие для ПК, а также одежда, обувь и аксессуары, детские товары, товары для красоты и здоровья и другое.
  • В СДЭК утверждают, что покупка некоторых товаров из-за рубежа выгоднее, чем в России. В таких случаях на сайте отображается сравнение стоимости продукции в России и в зарубежных странах.
  • У СДЭК, как и у Boxberry, уже есть сервис выкупа товаров из иностранных интернет-магазинов. Пользователь должен заполнить форму выкупа, указав страну, название товара, ссылку на него и цену. После этого товар выкупает байер, а сервис доставляет его в Россию.

#новость #сдэк

4407 просмотров
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42 комментария
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Big Boss

Спроси меня пол года назад что мы до такого дойдём, я бы еб@нул себя по лицу за глупость….

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Андрей

Почему? Какая-то БАНДЕРолька уже не первый год существует и смысл у нее такой же

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Ivan the Not So Terrible

Патамучта цены.

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Юрий Б.

а эти самые посредники а ля "Полярный экспресс", десятки их - они же не вчера появились

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Андрей Николаев

А как дела с гарантией и всем таким? Или это очередной озон глобал, где купить - купил, а потом: "разбирайтесь с продавцом сами"?

P.S. Мда, мейд ин чайна:

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Philip Poteryahin

Вам бы лишний раз на новые классные сервисы набрасывать. Отлично все работает. Купил себе уже 2 плейстейшн и айфон. Удобно, быстрая доставка и растоможка, обещают послезавтра привезти. Знал бы я пол года назад, что такой сервис будет - расцеловал бы в губы за круть!

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Сергей Я

А чем вас iPhone из российских маркетплейсов и магазинов не устраивает?🤔 Какой там взяли и почем?

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Philip Poteryahin

Ценником берут. И курсом, считают доллар по 25. Классный сервис!

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Сергей Я

Ого! Это iPhone 13 за 20к ₽ можно взять, получается?🤩🤩

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Philip Poteryahin

Да! Я еще попал на акцию iPhone mini в подарок! Сбербанк предустановлен на обоих. 🔥🔥🔥

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Иванка Сегодина

Я полагаю это был сарказм-шутейка от Philip Poteryahin. Новость пришла с игрового ресурса и там были сравнения цен, что и правда выглядит достаточно привлекательно.

*сайт до сих пор не открывается.

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Юности вольная птица

Вы правда думаете, что кто-то не понял?) Как минимум, из обещают послезавтра привезти?)))

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Герман Воронов

А разве 2 плейстейшен еще продается? Или это две первые?

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Philip Poteryahin

Это не второй плейстейшн. Это два плейстейшн 5! Я себе и на продажу взял. На Авито потом продам дорого!

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Герман Воронов

Ууу перекуп подлый

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CUYS.ru

В этой новости прекрасно все, включая их дор который и не работает:

Ой! Произошла ошибка
Сервер вернул "500 Internal Server Error".
Что-то сломано. Пожалуйста, сообщите нам, что вы делали, когда возникла эта ошибка. Мы исправим это как можно скорее. Извините за причиненные неудобства.

P. S. Кнопку бы сделали в своей заглушке с вариантами проблем для выбора и прочее.

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Юности вольная птица

Раньше "теряли" палето-местами, теперь, видимо, будет жд-вагонами.

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Пришелец

Из Белоруси доступна доставка?

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Семён Сердюков

Чо там по утерям в сдеке? По страховками и возвратам? Можно смело макбук про брать?

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Антон Кузнецов

Ну на самом деле по стране сдэк работает хорошо, за последние два года отправили около 8000 посылок через сдэк и потерь вообще не было

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Юности вольная птица

Если за левым плечом нет близкого человека, сделайте нужное)

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Семён Сердюков

О как. Это типа как озон по стране работает норм, а озон.глобал - извините рафик не виноват, это всё китаец.

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Иван Поварёшкин

А вот и первые сотрудники

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Сергей Леопольдович

Шампанского в честь новых владельцев!

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Noblesse. tv

это байеры СДЕКа.

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Сергей Я

Сайт, кстати, уже пару часов не пашет, и я знаю, кто его положил.

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Фома Платонов

А в соглашении такая же серьёзная организация ИП Балыко Павел Андреевич, как и в global.cdek.ru?

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Сергей Я

Кто напишет про Беларусь и СДЭК, тот редиска. ಠಗಠ

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Юности вольная птица

А почему Вы здесь, а не лицом в торте?)) Такой день! Личный год!

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Сергей Я

Хех🤗Да я уже отметил, у меня ночь уже)

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Иван парфомин

Еееееей. Соснулей санкции со своими запретами на экспорт. Ахах. Да и доллар туда же скатился. Я не на что не намекаю конечно, но что-то мне подсказывает что народ зря сахар покупал

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Андрей

Клево

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Noblesse. tv
Пользователь должен заполнить форму выкупа, указав страну, название товара, ссылку на него и цену. После этого товар выкупает байер, а сервис доставляет его в Россию.

СДЕК.Челнок.
Параллельный.СДЕК.

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Evgeniya

Ммм, СДЭК forward уже месяц отправить посылку не могут и сроки отправки не говорят. На вопрос как они собираются покрывать издержки из-за не возможности потенциального возврата товара ввиду его задержки на складе СДЭКа прикрываются договором оферты, где прописано, что исполнитель ни за что ответственность не несёт. Думаю, что договор у СДЭКа типовой на все продукты. На свой страх и риск с потенциальной потерей нерв, времени и денег можно заказывать, особенно тем, кому нормальный сервис с обязательствами кажется слишком приторной штукой. Но лично я СДЭКу не верю, поддержка не отвечает на вопросы, посылка зависла в пространстве, сроков по ее доставке нет, гарантий нет, от обязательств СДЭК открестился.

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Василий Дейков

У СДЭК уже есть опыт запуска маркет плейса в России. Теперь запустили международный. Второй продукт, чтобы был

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Evgeny Nedosekin

А есть какая-нибудь гарантия на момент покупки?
Судя по сайту, в "перечень товаров, не подлежащих возврату" попадает почти весь каталог.
Но ведь должна же быть гарантия, что тебе приедет рабочая, хотя бы на момент вскрытия упаковки, видеокарта или айфон с неразбитым экраном?

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Юности вольная птица

Должна, только начнётся "за всего лишь 5000 приобретите гарантию от производителя", а закончится "мы же просто транспортная компания".

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Павел Воронов

А насколько выгодно гарантийное и сервисное обслуживание при этом? Как оно осуществляется?

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Алый ихтиандр

Из-за бугра покупать можно! Но не всем)

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toverovskiy

Это хорошая новость. А сайт починят, ничего страшного :-)

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1E0P4RD

А говорили ойфонов не будет, только валежник останется...

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Maxim

только учитывайте что это тот самый СДЭК.форвард. Который вообще ни за что не отвечает. По которому тут куча отрицательных отзывов.
Особенно внимательно почитайте оферту. Вы заключаете договор с неким ИП Ованесян с пропиской в Чеченской Республике...
Вот моя история посылки которую потеряли год назад. Посылка была застрахована, но... Уже просто год сказок и с декабря компания мне вообще не отвечает в официальных каналах.
https://vc.ru/claim/356240-sdek-poteryal-posylku-8-mesyacev-kormit-zavtrakami-i-obmanyvaet-vklyuchaya-smm-chast-2

СДЭК потерял посылку, 8 месяцев кормит…
Тема началась в мае 2021 года. Одна из моих посылок через посредника покупок из США CDEK Forward…
vc.ru
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