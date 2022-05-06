СДЭК запустил маркетплейс для заказа товаров из-за рубежа Статьи редакции
Есть смартфоны, компьютеры, одежда, аксессуары и другие товары.
- О запуске площадки CDEK.Shopping в курьерской компании СДЭК объявили 29 апреля 2022 года, а в соцсетях рассказали 6 мая. Пользователь может выбрать товар из каталога и оформить заказ как на маркетплейсе.
- Платформа позволяет заказывать продукцию зарубежных компаний из 11 стран. В СДЭК сообщают, что доставка при этом бесплатная.
- На CDEK.Shopping доступны игровые консоли Xbox и PlayStation, видеокарты и другие комплектующие для ПК, а также одежда, обувь и аксессуары, детские товары, товары для красоты и здоровья и другое.
- В СДЭК утверждают, что покупка некоторых товаров из-за рубежа выгоднее, чем в России. В таких случаях на сайте отображается сравнение стоимости продукции в России и в зарубежных странах.
- У СДЭК, как и у Boxberry, уже есть сервис выкупа товаров из иностранных интернет-магазинов. Пользователь должен заполнить форму выкупа, указав страну, название товара, ссылку на него и цену. После этого товар выкупает байер, а сервис доставляет его в Россию.
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Спроси меня пол года назад что мы до такого дойдём, я бы еб@нул себя по лицу за глупость….
Почему? Какая-то БАНДЕРолька уже не первый год существует и смысл у нее такой же
Патамучта цены.
а эти самые посредники а ля "Полярный экспресс", десятки их - они же не вчера появились
А как дела с гарантией и всем таким? Или это очередной озон глобал, где купить - купил, а потом: "разбирайтесь с продавцом сами"?
P.S. Мда, мейд ин чайна:
Вам бы лишний раз на новые классные сервисы набрасывать. Отлично все работает. Купил себе уже 2 плейстейшн и айфон. Удобно, быстрая доставка и растоможка, обещают послезавтра привезти. Знал бы я пол года назад, что такой сервис будет - расцеловал бы в губы за круть!
А чем вас iPhone из российских маркетплейсов и магазинов не устраивает?🤔 Какой там взяли и почем?
Ценником берут. И курсом, считают доллар по 25. Классный сервис!
Ого! Это iPhone 13 за 20к ₽ можно взять, получается?🤩🤩
Да! Я еще попал на акцию iPhone mini в подарок! Сбербанк предустановлен на обоих. 🔥🔥🔥
Я полагаю это был сарказм-шутейка от Philip Poteryahin. Новость пришла с игрового ресурса и там были сравнения цен, что и правда выглядит достаточно привлекательно.
*сайт до сих пор не открывается.
Вы правда думаете, что кто-то не понял?) Как минимум, из обещают послезавтра привезти?)))
А разве 2 плейстейшен еще продается? Или это две первые?
Это не второй плейстейшн. Это два плейстейшн 5! Я себе и на продажу взял. На Авито потом продам дорого!
Ууу перекуп подлый
В этой новости прекрасно все, включая их дор который и не работает:
Ой! Произошла ошибка
Сервер вернул "500 Internal Server Error".
Что-то сломано. Пожалуйста, сообщите нам, что вы делали, когда возникла эта ошибка. Мы исправим это как можно скорее. Извините за причиненные неудобства.
P. S. Кнопку бы сделали в своей заглушке с вариантами проблем для выбора и прочее.
Раньше "теряли" палето-местами, теперь, видимо, будет жд-вагонами.
Из Белоруси доступна доставка?
Чо там по утерям в сдеке? По страховками и возвратам? Можно смело макбук про брать?
Ну на самом деле по стране сдэк работает хорошо, за последние два года отправили около 8000 посылок через сдэк и потерь вообще не было
Если за левым плечом нет близкого человека, сделайте нужное)
О как. Это типа как озон по стране работает норм, а озон.глобал - извините рафик не виноват, это всё китаец.
А вот и первые сотрудники
Шампанского в честь новых владельцев!
это байеры СДЕКа.
Сайт, кстати, уже пару часов не пашет, и я знаю, кто его положил.
А в соглашении такая же серьёзная организация ИП Балыко Павел Андреевич, как и в global.cdek.ru?
Кто напишет про Беларусь и СДЭК, тот редиска. ಠಗಠ
А почему Вы здесь, а не лицом в торте?)) Такой день! Личный год!
Хех🤗Да я уже отметил, у меня ночь уже)
Еееееей. Соснулей санкции со своими запретами на экспорт. Ахах. Да и доллар туда же скатился. Я не на что не намекаю конечно, но что-то мне подсказывает что народ зря сахар покупал
Клево
СДЕК.Челнок.
Параллельный.СДЕК.
Ммм, СДЭК forward уже месяц отправить посылку не могут и сроки отправки не говорят. На вопрос как они собираются покрывать издержки из-за не возможности потенциального возврата товара ввиду его задержки на складе СДЭКа прикрываются договором оферты, где прописано, что исполнитель ни за что ответственность не несёт. Думаю, что договор у СДЭКа типовой на все продукты. На свой страх и риск с потенциальной потерей нерв, времени и денег можно заказывать, особенно тем, кому нормальный сервис с обязательствами кажется слишком приторной штукой. Но лично я СДЭКу не верю, поддержка не отвечает на вопросы, посылка зависла в пространстве, сроков по ее доставке нет, гарантий нет, от обязательств СДЭК открестился.
У СДЭК уже есть опыт запуска маркет плейса в России. Теперь запустили международный. Второй продукт, чтобы был
А есть какая-нибудь гарантия на момент покупки?
Судя по сайту, в "перечень товаров, не подлежащих возврату" попадает почти весь каталог.
Но ведь должна же быть гарантия, что тебе приедет рабочая, хотя бы на момент вскрытия упаковки, видеокарта или айфон с неразбитым экраном?
Должна, только начнётся "за всего лишь 5000 приобретите гарантию от производителя", а закончится "мы же просто транспортная компания".
А насколько выгодно гарантийное и сервисное обслуживание при этом? Как оно осуществляется?
Из-за бугра покупать можно! Но не всем)
Это хорошая новость. А сайт починят, ничего страшного :-)
А говорили ойфонов не будет, только валежник останется...
только учитывайте что это тот самый СДЭК.форвард. Который вообще ни за что не отвечает. По которому тут куча отрицательных отзывов.
Особенно внимательно почитайте оферту. Вы заключаете договор с неким ИП Ованесян с пропиской в Чеченской Республике...
Вот моя история посылки которую потеряли год назад. Посылка была застрахована, но... Уже просто год сказок и с декабря компания мне вообще не отвечает в официальных каналах.
https://vc.ru/claim/356240-sdek-poteryal-posylku-8-mesyacev-kormit-zavtrakami-i-obmanyvaet-vklyuchaya-smm-chast-2