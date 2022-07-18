Торговля
Скрытый Филипп

H&M объявила об уходе из России Статьи редакции

Магазины сети одежды в стране не работают с марта.

  • Ритейлер сообщил, что с учётом «текущих операционных проблем и непредсказуемого будущего» начал процесс сворачивания бизнеса в России.
  • «Учитывая текущую ситуацию, мы считаем невозможным продолжать наш бизнес в России. Мы глубоко опечалены тем влиянием, которое это окажет на наших сотрудников, и очень благодарны за всю их тяжёлую работу и самоотверженность», — приводятся слова гендиректора H&M Group Хелены Хельмерссон.
  • Компания планирует временно открыть свои магазины, чтобы распродать остатки одежды. Сроки распродажи не называются.
  • H&M, которая работает в России с 2009 года, приостановила продажи в стране в марте 2022-го. Тогда же стали недоступны сайты Cos, &Other Stories и Monki, входящие в группу ритейлера.
  • В июне компания раскрыла стоимость активов в России, Украине и Беларуси — $433 млн. В трёх странах закрыты 181 магазин, где работали 7,5 тысячи человек.
Источник: analyticsindiamag.com

#новость #hm

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89 комментариев
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 Ivan Emelianov

Очередная «победа», путь к сильной экономике и развитой конкуренции 💪🏻

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hctrkkt

Только вперде!

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Vladislav S

Все идет по плану. Теперь можно развивать свое производство, теперь точно нет времени на раскачку

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3 комментария
Невкусно и грустно

Только Большевичка! Только ВПЕРДЕ!

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1 комментарий
Иван

А H&M полученную прибыль реинвестировала в РФ или выводила владельцам ретейлера на Запад?

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12 комментариев
Vladislav S

Не нужон. Всю жизнь в ватниках и валенках деды ходили, пусть и внуки ходят. Весь этот бизнес - это веяние загнивающего запада. Пора возвращаться к корням и крепостному праву. А рекрутская система помогла бы решить вопрос мобилизации.

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Alex Shevchenko

Правильно! Нафиг какие-то h&mы😁

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3 комментария
Hey You

Видимо речь об h&m group, а это еще кос, монки и аркет.
Второй по величине ритейлер одежды бежит с рынка где доля его продаж была под 4%.

Думаю зара и прочие на очереди, просто пока не знают как сделать покрасивее.

А учитывая что асос и прочие тоже перестали возить, это конечно максимльно больно

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Яков Борисов

Так Зара же тоже вроде все

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quaitiz

Жаль. У них была хорошая базовая одежда, типа футболок, худи, домашних штанов и всего такого. Мягкое и недорогое.

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Foma Kiniaev

И недолговечное

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Ware Wow

Сейчас для наших бендов хорошая возможность.
Вон 12 Storeez уже в крупных ТЦ.

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Внешний хот-дог

12Storeez выше ценовой сегмент) у H&M были неплохие базовые шмотки + в H&M Home можно было для дома неплохие вещи купить.
В любом случае, жалко, что уходят :(

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1 комментарий
Vladislav S

Для брендов "Лахта" и "Ольгинские" настали шикарные времена

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4 комментария
Hey You

В целом да, это больше проблема для покупателей. Все таки уровень h&m это примерно как макдональдс в мире одежды, так же дешево, качественно, с широким актуальным ассортиментом и чтобы удобно покупать/возвращать сделать для локалов на текущий момент нереально, увы

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Igor Chimbur

12сториз это совсем другой ценовой сегмент. Альтернативы эйчику по цене-качеству-внешнему виду нет.

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2 комментария
Lidia Khomchenko

вы видели цены на ассортимент 12storeez?

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3 комментария
Маркетолог

Да российских брендов оч много. Ток они в два раза дороже все, чем hm или зара

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Life Expert

Ну как возможность… разве что молчать при этом в тряпочку про войну и происходящий пиздец

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Дмитрий

если для бренда нужно устранить всех конкурентов, чтобы как-то работать, то у меня много вопросов к такому бренду

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Alina Fedoseeva

Так они вышли туда ещё задолго до 24 февраля))

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Igor Mashkov

Ну ничего страшного в простыни обернёмся и будем ходить как древние греки

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Вадим Д.

В сторону кладбища в них поползём.

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Кусков Захар

Жалко что в россии больше h&m не будет, ребятишкам там норм вещи были оч качественные.

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Юлия Бельская

Да, только у наших брендов цены запредельные

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Darth Swordman

Надеюсь, распродажа будет не как у IKEA, а хотя бы нормальная)

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hakhagmon

Офлайн с очередями и драками?))

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1 комментарий
Вадим Д.

Так они 4 месяца закрытыми стояли, если честно, думал они уже давно ушли.
То есть как не работали, так и не начнут. Печально. С другой стороны, вроде как все, кто позакрывался в началом СВО, так и не начали работать.
Многие скажут – много ума не нужно, чтобы шаблами торговать. Можно ответить: а вы попробуйте.
Да и народе там работало весьма немало.

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Дмитрий

приостановили деятельность и ушли разные вещи немного, в марте все приостанавливали деятельность

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ArtYk.inTrade

Очень печально ❤️‍🩹

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Таня Орешкина

Нехай сваливает в бездну

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Philips

Нехай это не здравствуй?) такое анти приветствие западных «партнеров»?)))

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Псков Бурито

А на посошок?

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Artem White
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Айка Вэнсер

Печально, с детства почти там одежду покупал...

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Слегка Придурковатый

У них рубашки есть (были) норм. Штук десять под их брендом до сих пор ношу, хотя последнюю пару лет назад брал, наверное.

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Roman Zykov

Эх, только недавно посчитал статистику по H&M - как покупают в мужских и женских категориях. Даже дашборд запилил. :(
https://app.topdatalab.com/demo?demo_path=H%26M+purchases&item=Ladieswear&demo_path2=H%26M+purchases&item2=Menswear

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Inna Moon

Прощайте, базовые качественные вещи...

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Mozzy Haversham

Ни разу ничего не покупал тут. А что за бренд то?)

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Pavel Petel
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СвяТой_ТапоК

Скатертью дорога.

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hakhagmon

В белоруси тоже закрылись, теперь только в Казахстан ездить

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Маркетолог

Ага теперь покупать у российских дизайнеров, которые "закупают ткань в италии, поэтому так дорого")))

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Никита Мардюков

Вот это голодные игры начнутся когда на распродажу откроются…

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Илья Ив

Ещё более интересно то, что когда зарубежные компании начали уходить их начали "типа" заменять наши компании. Потом подняли ценник-ткань стало возить дорого (с чего бы). Потом когда увидел крой вещей аля мешок для картошки стало ясно, что просвета не будет....

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Извинись

На выходных искал альтернативы H&M — не нашел. Может кто знает? Кропп, резервд, Остин вроде ничего, но не то, конечно.

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Яков Борисов

Да нет их. В такой ценовой группе только неизвестные турецкие бренды на ламоде

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Наталья Ченцова

У меня как и с икеей, одни шорты оттуда😅. Я одна такая уникум?
Никогда ничего не нравилось в наших магазах массмаркета, ни ткани, ни фасоны(особенно лекалы, для роста 160 все как мешок от картошки. Во Франции в Заре один раз рубашку купила, качество просто охреневертительное, в России такого не было(.
Футболки, и те на заказ шью🤷‍♀️.

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Philips

Ну теперь то все поправят. Теперь закупаться начнете по полной!)))

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Life Expert

У вас слишком много свободного времени и денег. )

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Chapaka

Таки великоросса не стыдно, что одежду H&M шьют Китай во Вьетнаме?

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Bendblade

Это глобальная компаний, в чем проблема что шьют одежду в Китае,Вьетнаме если это происходит на предприятий компаний? От того что Мерседес собирают не только в Германий он не становится Ладой, Бургер из Мак он останется тем же бюргером в не зависимости приготовлен он в ресторане Нью Йорка или Челябинска(до того как Мак ушёл), iPhone собранный в Китае остаётся тем же смартфоном. Ввек глобальной экономики и интеграций в неё каждой страной глупо предъявлять претензий в месту производства продукций.

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Петр Иванов

Пусть бегут! Россия все заместит, все будет свое!

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hctrkkt

Вперде!

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Наталья Ченцова

За тряпки я не переживаю, потому что одеваюсь в рос.бренды маленькие, или шью на заказ.(даже обувь умудрилась питерскую накопать хорошего качества), люди просто не знают сколько талантливых производителей небольших есть и качественных.

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1 комментарий
Александр

😭😭😭

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CasualCode

Печаль

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Турист Кубани

Текстильные заводы в Иваново , наконец то выдохнули с облегчением )

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