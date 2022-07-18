H&M объявила об уходе из России Статьи редакции
Магазины сети одежды в стране не работают с марта.
- Ритейлер сообщил, что с учётом «текущих операционных проблем и непредсказуемого будущего» начал процесс сворачивания бизнеса в России.
- «Учитывая текущую ситуацию, мы считаем невозможным продолжать наш бизнес в России. Мы глубоко опечалены тем влиянием, которое это окажет на наших сотрудников, и очень благодарны за всю их тяжёлую работу и самоотверженность», — приводятся слова гендиректора H&M Group Хелены Хельмерссон.
- Компания планирует временно открыть свои магазины, чтобы распродать остатки одежды. Сроки распродажи не называются.
- H&M, которая работает в России с 2009 года, приостановила продажи в стране в марте 2022-го. Тогда же стали недоступны сайты Cos, &Other Stories и Monki, входящие в группу ритейлера.
- В июне компания раскрыла стоимость активов в России, Украине и Беларуси — $433 млн. В трёх странах закрыты 181 магазин, где работали 7,5 тысячи человек.
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Очередная «победа», путь к сильной экономике и развитой конкуренции 💪🏻
Только вперде!
Все идет по плану. Теперь можно развивать свое производство, теперь точно нет времени на раскачку
Только Большевичка! Только ВПЕРДЕ!
А H&M полученную прибыль реинвестировала в РФ или выводила владельцам ретейлера на Запад?
Не нужон. Всю жизнь в ватниках и валенках деды ходили, пусть и внуки ходят. Весь этот бизнес - это веяние загнивающего запада. Пора возвращаться к корням и крепостному праву. А рекрутская система помогла бы решить вопрос мобилизации.
Правильно! Нафиг какие-то h&mы😁
Видимо речь об h&m group, а это еще кос, монки и аркет.
Второй по величине ритейлер одежды бежит с рынка где доля его продаж была под 4%.
Думаю зара и прочие на очереди, просто пока не знают как сделать покрасивее.
А учитывая что асос и прочие тоже перестали возить, это конечно максимльно больно
Так Зара же тоже вроде все
Жаль. У них была хорошая базовая одежда, типа футболок, худи, домашних штанов и всего такого. Мягкое и недорогое.
И недолговечное
Сейчас для наших бендов хорошая возможность.
Вон 12 Storeez уже в крупных ТЦ.
12Storeez выше ценовой сегмент) у H&M были неплохие базовые шмотки + в H&M Home можно было для дома неплохие вещи купить.
В любом случае, жалко, что уходят :(
Для брендов "Лахта" и "Ольгинские" настали шикарные времена
В целом да, это больше проблема для покупателей. Все таки уровень h&m это примерно как макдональдс в мире одежды, так же дешево, качественно, с широким актуальным ассортиментом и чтобы удобно покупать/возвращать сделать для локалов на текущий момент нереально, увы
12сториз это совсем другой ценовой сегмент. Альтернативы эйчику по цене-качеству-внешнему виду нет.
вы видели цены на ассортимент 12storeez?
Да российских брендов оч много. Ток они в два раза дороже все, чем hm или зара
Ну как возможность… разве что молчать при этом в тряпочку про войну и происходящий пиздец
если для бренда нужно устранить всех конкурентов, чтобы как-то работать, то у меня много вопросов к такому бренду
Так они вышли туда ещё задолго до 24 февраля))
Ну ничего страшного в простыни обернёмся и будем ходить как древние греки
В сторону кладбища в них поползём.
Жалко что в россии больше h&m не будет, ребятишкам там норм вещи были оч качественные.
Да, только у наших брендов цены запредельные
Надеюсь, распродажа будет не как у IKEA, а хотя бы нормальная)
Офлайн с очередями и драками?))
Так они 4 месяца закрытыми стояли, если честно, думал они уже давно ушли.
То есть как не работали, так и не начнут. Печально. С другой стороны, вроде как все, кто позакрывался в началом СВО, так и не начали работать.
Многие скажут – много ума не нужно, чтобы шаблами торговать. Можно ответить: а вы попробуйте.
Да и народе там работало весьма немало.
приостановили деятельность и ушли разные вещи немного, в марте все приостанавливали деятельность
Очень печально ❤️🩹
Нехай сваливает в бездну
Нехай это не здравствуй?) такое анти приветствие западных «партнеров»?)))
А на посошок?
Печально, с детства почти там одежду покупал...
У них рубашки есть (были) норм. Штук десять под их брендом до сих пор ношу, хотя последнюю пару лет назад брал, наверное.
Эх, только недавно посчитал статистику по H&M - как покупают в мужских и женских категориях. Даже дашборд запилил. :(
https://app.topdatalab.com/demo?demo_path=H%26M+purchases&item=Ladieswear&demo_path2=H%26M+purchases&item2=Menswear
Прощайте, базовые качественные вещи...
Ни разу ничего не покупал тут. А что за бренд то?)
Скатертью дорога.
В белоруси тоже закрылись, теперь только в Казахстан ездить
Ага теперь покупать у российских дизайнеров, которые "закупают ткань в италии, поэтому так дорого")))
Вот это голодные игры начнутся когда на распродажу откроются…
Ещё более интересно то, что когда зарубежные компании начали уходить их начали "типа" заменять наши компании. Потом подняли ценник-ткань стало возить дорого (с чего бы). Потом когда увидел крой вещей аля мешок для картошки стало ясно, что просвета не будет....
На выходных искал альтернативы H&M — не нашел. Может кто знает? Кропп, резервд, Остин вроде ничего, но не то, конечно.
Да нет их. В такой ценовой группе только неизвестные турецкие бренды на ламоде
У меня как и с икеей, одни шорты оттуда😅. Я одна такая уникум?
Никогда ничего не нравилось в наших магазах массмаркета, ни ткани, ни фасоны(особенно лекалы, для роста 160 все как мешок от картошки. Во Франции в Заре один раз рубашку купила, качество просто охреневертительное, в России такого не было(.
Футболки, и те на заказ шью🤷♀️.
Ну теперь то все поправят. Теперь закупаться начнете по полной!)))
У вас слишком много свободного времени и денег. )
Таки великоросса не стыдно, что одежду H&M шьют Китай во Вьетнаме?
Это глобальная компаний, в чем проблема что шьют одежду в Китае,Вьетнаме если это происходит на предприятий компаний? От того что Мерседес собирают не только в Германий он не становится Ладой, Бургер из Мак он останется тем же бюргером в не зависимости приготовлен он в ресторане Нью Йорка или Челябинска(до того как Мак ушёл), iPhone собранный в Китае остаётся тем же смартфоном. Ввек глобальной экономики и интеграций в неё каждой страной глупо предъявлять претензий в месту производства продукций.
Пусть бегут! Россия все заместит, все будет свое!
Вперде!
За тряпки я не переживаю, потому что одеваюсь в рос.бренды маленькие, или шью на заказ.(даже обувь умудрилась питерскую накопать хорошего качества), люди просто не знают сколько талантливых производителей небольших есть и качественных.
😭😭😭
Печаль
Текстильные заводы в Иваново , наконец то выдохнули с облегчением )