Торговля
Маша Цепелева

Минпромторг примет заявки на включение в реестр производителей — компании смогут вернуть 70% расходов на ТВ-рекламу Статьи редакции

Чтобы получать льготы, надо три года отправлять в министерство отчёты о выручке.

  • Минпромторг с 18 августа начнёт приём заявок от российских компаний для формирования реестра производителей. На начальном этапе на запуск и льготы выделят 500 млн рублей из федерального бюджета.
  • Министерство принимает заявки в свободной форме по почте. Документы, которые надо приложить к справке, указаны в постановлении правительства.
  • После отбора компании малого и среднего бизнеса смогут вернуть до 70% расходов на рекламу на телевидении. Крупные производители — до 50%.
  • Попавшие в реестр компании должны с 2023 года в течение трёх лет отправлять в министерство отчёты в свободной форме с указанием выручки от продажи товаров. Её объём должен больше, чем в пять раз превышать расходы на софинансирование рекламы.

#новость #минпромторг

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 Александр Широков

Следующим этапом создать совет, который будет чистить реестр?

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Dennis Prochko

а для этого нужно будет создать реестр реестров

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Andre Macareno

Надо бы нанять человека, который будет чистить реестр винды

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Come On

На маке

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Andre Macareno

Но в никсах нет реестра…

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Иван

Иногда проще систему преустановить, чем реестр вычищать....

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Стас Иванов

Предложение здравое. Только, судя по выбранному типу рекламы, подойдет только производителям кресел-качалок и деревянных ящиков

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Евгений Широков

У нас в правительстве ещё те динозавры сидят, которые как и любой старый человек, не приемлет ничего нового. Хоть не на радио реклама.

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Бомж

Просто ещё один способ перекачать деньги из бюджета в ТВ. Как с льготной ипотекой девелоперам и банкам.

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Roman

Просто поддерживают телик вместе с производителями, у нашей интернет-рекламы в этом году и так атас, а у радио сам по себе маленький и специфический рынок

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Я никто и звать меня никак

Это вы зря так

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Random Dude

Не здравое. Зачем накачивать мертвый медиум гос деньгами?

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Александр Иванов

т.е. сначала надо все равно найти деньги на рекламу? сколько она стоит и сколько малых бизнесов сможет себе позволить хотя бы одну. еще и ждать пока вернут... типа "мы вам можем сделать возврат 99% стоимости бентли, но вв сначала весь оплатите"

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Стас Иванов

Тоже об этом подумал.
Но производители - это изначально обороты другие.
Их и кредитуют в добавок.

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Александр Иванов

ну так те деньги что пойдут на рекламу это те которые могли бы пойти на наращивание производства, или совершенствование. По итогу, дают денег, причем в кредит, платишь за рекламу которая не факт что вообще сработает, деньги до возврата изымаются из производства, но по кредиту все равно нужно платить, а деньги еще даже не работают))

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Roman

Очевидно, этот закон не на малых предпринимателей направлен.

Он, вообще, в первую очередь поддерживает телеканалы, а уже во-вторую крупные производства, которые способны заключить многолетний контракт. Так как на рекламные места сейчас начнется ажиотаж)

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Я никто и звать меня никак
могли бы пойти на наращивание производства, или совершенствование

Так а кто мешает Вам их туда направить?

рекламу которая не факт что вообще сработает

Удивительно, но бывает и так /сраказм

по кредиту все равно нужно платить

Причем тут кредит-то?

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Александр Иванов

если кто не понимает, то скидка и возврат это разные вещи. Скидка это когда лишние деньги кармана не покидают, а тут бизнес так или иначе останется на какой-то период без сумм, довольно значимых для мелкого бизнеса. Т.е. воспользоваться будет выгоднее именно более крупным.

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Alexander Ivanov

Очевидно это для тех производителей, для кого ТВ-реклама и так работает и покупается. Вернуть расходы, даже потом всё равно лучше чем не вернуть

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Алексей Шевченко

Какое это тв, это распил обычный

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Псков Бурито

С какого хера госденьги раздают направо-налево?

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Армен Арзуманян

Любое предложение лучше чем отсутствие такового. Хорошая инициатива.

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Роман Романов

"Нам нужно решение для роста экономики, какие идеи?" - А поехали ко мне на виллу трахаться всей компанией ?! - "ну что ты несешь?" - ну я я хоть что-то предлагаю!

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Я никто и звать меня никак
принимает заявки в свободной форме по почте

Бля буду, очень надо

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Розарио Агро

«смогут вернуть до 70% расходов на рекламу на телевидении»

Ну конечно, как ещё телевидение поддержать? Оплатить 70% рекламы из бюджета. Как обычно - феерично 🤣

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Alexander Ivanov

Если цель акции минпромторга поддержать ТВ - вполне себе годный ход, за одни и те же бабки и ТВ поддержали и производителей. Да не просто денег отсыпали, а работать за них заставляют.

А как по вашему они должны были поступить? На карту Эрнсту 500М перевести?

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Розарио Агро

Да, пожалуйста, пусть хоть весь бюджет туда переведут. Ведь государство, отплачивающее рекламу, это норма.
А вообще, я за. Будут между танками больше трусов показывать или что тут у нас ещё производится 🤣

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Иван

Тв должно существовать только за счет доходов с рекламы и возможно пожертвований. Гос денег там быть вообще не должно, гос-во если хочет эфир (выборы например) - должно на рыночных условиях, публично это время выкупать и еще получать люлей от налогоплательщиков за такие финты.
А наше тв это просто пиздец какое советское тв, только без полезных передач.

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Алеоп

Сделали бы открытым реестр заявок, было б что обсудить

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Вадим Д.

Ну хоть не саму выручку отправлять и то хлеб. На какое число запланирована чистка реестра от «непрофильных» компаний?

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Санти Воид

интересно, а как мсб может купить рекламу на тв? отличная мера поддержки для крупных игроков - самых пострадавших субъектов

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Alexander Ivanov

На региональных каналах, на местных, вполне.

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Пряничный дедушка

наконец-то наши производители смогут потеснить иностранных, засевших на нашем рынке! oh, wait…

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Наил

"Пила"

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Псков Бурито

Рамсмказыва механику. У 1-канала падает доход, один Ozon и СберМаркет, но они не могут рекламить вечно. Пошли к Путину, Володя, подсоби. Вот и придумали. А давай рекламу будут двать другие, а платить государство. Власть чиновников безгранична!

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Игорь Протасов

А на каком тв?
Для местного может еще нормально.
А вот на центральных канал малый бизнес будет смотреться странно

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Николай Гончаров

Похоже инициатива поддержит больше рекламодателей на ТВ, а не производителей. Ладно бы помогали по контекстной рекламе...я занимаюсь производством и среди моих поставщиков никто не рекламирует себя на ТВ.

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Aleksey Bobkov

производителей чего?

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Станислав Одинцов

Динозавры хотят вернуть телек, но не понимают, что его смотрят бабки и безработные

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Ли Ши

...а может такое быть, что это делают под несколько конкретных производителей? Автоваз? Все остальное для проформы.

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Марат

это скорее поддержка тв, чем поддержка бизнеса. точно так же как субсидия на электромобиль - поддержка в первую очередь для автопроизводителя, а не покупателя

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Soulis

Фига себе Путин на фото получился - на моего деда стал похож

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