Минпромторг примет заявки на включение в реестр производителей — компании смогут вернуть 70% расходов на ТВ-рекламу Статьи редакции
Чтобы получать льготы, надо три года отправлять в министерство отчёты о выручке.
- Минпромторг с 18 августа начнёт приём заявок от российских компаний для формирования реестра производителей. На начальном этапе на запуск и льготы выделят 500 млн рублей из федерального бюджета.
- Министерство принимает заявки в свободной форме по почте. Документы, которые надо приложить к справке, указаны в постановлении правительства.
- После отбора компании малого и среднего бизнеса смогут вернуть до 70% расходов на рекламу на телевидении. Крупные производители — до 50%.
- Попавшие в реестр компании должны с 2023 года в течение трёх лет отправлять в министерство отчёты в свободной форме с указанием выручки от продажи товаров. Её объём должен больше, чем в пять раз превышать расходы на софинансирование рекламы.
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Следующим этапом создать совет, который будет чистить реестр?
а для этого нужно будет создать реестр реестров
Надо бы нанять человека, который будет чистить реестр винды
На маке
Но в никсах нет реестра…
Иногда проще систему преустановить, чем реестр вычищать....
Предложение здравое. Только, судя по выбранному типу рекламы, подойдет только производителям кресел-качалок и деревянных ящиков
У нас в правительстве ещё те динозавры сидят, которые как и любой старый человек, не приемлет ничего нового. Хоть не на радио реклама.
Просто ещё один способ перекачать деньги из бюджета в ТВ. Как с льготной ипотекой девелоперам и банкам.
Просто поддерживают телик вместе с производителями, у нашей интернет-рекламы в этом году и так атас, а у радио сам по себе маленький и специфический рынок
Это вы зря так
Не здравое. Зачем накачивать мертвый медиум гос деньгами?
т.е. сначала надо все равно найти деньги на рекламу? сколько она стоит и сколько малых бизнесов сможет себе позволить хотя бы одну. еще и ждать пока вернут... типа "мы вам можем сделать возврат 99% стоимости бентли, но вв сначала весь оплатите"
Тоже об этом подумал.
Но производители - это изначально обороты другие.
Их и кредитуют в добавок.
ну так те деньги что пойдут на рекламу это те которые могли бы пойти на наращивание производства, или совершенствование. По итогу, дают денег, причем в кредит, платишь за рекламу которая не факт что вообще сработает, деньги до возврата изымаются из производства, но по кредиту все равно нужно платить, а деньги еще даже не работают))
Очевидно, этот закон не на малых предпринимателей направлен.
Он, вообще, в первую очередь поддерживает телеканалы, а уже во-вторую крупные производства, которые способны заключить многолетний контракт. Так как на рекламные места сейчас начнется ажиотаж)
Так а кто мешает Вам их туда направить?рекламу которая не факт что вообще сработает
Удивительно, но бывает и так /сраказмпо кредиту все равно нужно платить
Причем тут кредит-то?
если кто не понимает, то скидка и возврат это разные вещи. Скидка это когда лишние деньги кармана не покидают, а тут бизнес так или иначе останется на какой-то период без сумм, довольно значимых для мелкого бизнеса. Т.е. воспользоваться будет выгоднее именно более крупным.
Очевидно это для тех производителей, для кого ТВ-реклама и так работает и покупается. Вернуть расходы, даже потом всё равно лучше чем не вернуть
Какое это тв, это распил обычный
С какого хера госденьги раздают направо-налево?
Любое предложение лучше чем отсутствие такового. Хорошая инициатива.
"Нам нужно решение для роста экономики, какие идеи?" - А поехали ко мне на виллу трахаться всей компанией ?! - "ну что ты несешь?" - ну я я хоть что-то предлагаю!
Бля буду, очень надо
«смогут вернуть до 70% расходов на рекламу на телевидении»
Ну конечно, как ещё телевидение поддержать? Оплатить 70% рекламы из бюджета. Как обычно - феерично 🤣
Если цель акции минпромторга поддержать ТВ - вполне себе годный ход, за одни и те же бабки и ТВ поддержали и производителей. Да не просто денег отсыпали, а работать за них заставляют.
А как по вашему они должны были поступить? На карту Эрнсту 500М перевести?
Да, пожалуйста, пусть хоть весь бюджет туда переведут. Ведь государство, отплачивающее рекламу, это норма.
А вообще, я за. Будут между танками больше трусов показывать или что тут у нас ещё производится 🤣
Тв должно существовать только за счет доходов с рекламы и возможно пожертвований. Гос денег там быть вообще не должно, гос-во если хочет эфир (выборы например) - должно на рыночных условиях, публично это время выкупать и еще получать люлей от налогоплательщиков за такие финты.
А наше тв это просто пиздец какое советское тв, только без полезных передач.
Сделали бы открытым реестр заявок, было б что обсудить
Ну хоть не саму выручку отправлять и то хлеб. На какое число запланирована чистка реестра от «непрофильных» компаний?
интересно, а как мсб может купить рекламу на тв? отличная мера поддержки для крупных игроков - самых пострадавших субъектов
На региональных каналах, на местных, вполне.
наконец-то наши производители смогут потеснить иностранных, засевших на нашем рынке! oh, wait…
"Пила"
Рамсмказыва механику. У 1-канала падает доход, один Ozon и СберМаркет, но они не могут рекламить вечно. Пошли к Путину, Володя, подсоби. Вот и придумали. А давай рекламу будут двать другие, а платить государство. Власть чиновников безгранична!
А на каком тв?
Для местного может еще нормально.
А вот на центральных канал малый бизнес будет смотреться странно
Похоже инициатива поддержит больше рекламодателей на ТВ, а не производителей. Ладно бы помогали по контекстной рекламе...я занимаюсь производством и среди моих поставщиков никто не рекламирует себя на ТВ.
производителей чего?
Динозавры хотят вернуть телек, но не понимают, что его смотрят бабки и безработные
...а может такое быть, что это делают под несколько конкретных производителей? Автоваз? Все остальное для проформы.
это скорее поддержка тв, чем поддержка бизнеса. точно так же как субсидия на электромобиль - поддержка в первую очередь для автопроизводителя, а не покупателя
Фига себе Путин на фото получился - на моего деда стал похож