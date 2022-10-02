Торговля
Испанский блик

DNS подтвердил утечку личных данных клиентов — исследователи говорили о 16,5 млн записей Статьи редакции

О каких данных речь и сколько человек затронула утечка, в компании не уточнили.

  • Ритейлер сообщил, что обнаружил утечку личных данных клиентов и сотрудников. Сейчас DNS проводит расследование и устраняет последствия атаки хакеров.

Взлом производился с серверов, расположенных за пределами России. Мы уже нашли пробелы в защите нашей информационной инфраструктуры и ведём работы по усилению информационной безопасности в компании.

DNS
  • 1 октября 2022 года Telegram-канал «Утечки информации» компании DLBI сообщил, что обнаружил в открытом доступе частичный дамп с 16,5 млн записей с данными покупателей.
  • В части из них были имена и фамилии, также он содержал 7,7 млн уникальных адресов почты и 11,4 млн уникальных номеров телефонов. Дамп получен не ранее 19 сентября 2022 года, говорили исследователи.
  • С весны 2022 года исследователи сообщали о найденных в открытом доступе фрагментах баз данных пользователей GeekBrains, «Умного дома» от «Ростелекома», Delivery Club, «2 Берега», «Туту.ру», «Яндекс Практикума», «Почты России», «Яндекс Еды» и «Гемотеста». Последние две компании получили штрафы по 60 тысяч рублей.

#новость #dns

1742 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
21 комментарий
Написать комментарий...
 Sheluxa Pustota

-60 тысяч рублей

Ответить
Развернуть ветку
DA Vot

Ожидаем скриптовых звонков от «служб безопасности» разных типабанков: Это [Пришелец-YP684743], поступила заявка на смену финансового номера телефона.

Ответить
Развернуть ветку
Alex

Совместят с другими базами и будут звонить по имени и в то время, когда ты уже поел и играешь в плейстейшн.

Ответить
Развернуть ветку
Генератор Мемов

Ну что скоро будет огромная прилага, где можно сделать ид любому анониму в сети.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Ну раз время оборотных штрафов ещё не пришло, тогда конечно 60 тыщ.

Ответить
Развернуть ветку
ольга федченко

Утечка данных... Это уже так скучно...

Ответить
Развернуть ветку
Никита Климанов

Официальные комментарии DNS

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Klimanskiy

Интересно, за сколько такую базу можно продать? Думаю 60 тыр легко отбивается.

Ответить
Развернуть ветку
Антон Фень

Если она свежая и уже в открытый доступ попала - то ноль

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Klimanskiy

Может продали, а потом, что бы не париться, обвинили неких хакеров.

Ответить
Развернуть ветку
Grandzlo

Из недружественных стран.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Добро пожаловать в клуб, ДНС, вас уже заждались.
Зато пробелы нашли.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Волков
В утечке данных мы подозреваем военком

Прокомментировали ситуацию DNS

Ответить
Развернуть ветку
GRK

Ну что, кто следующий сольет мои данные? Для актуализации базы сотрудников безопасности банков.

Ответить
Развернуть ветку
diman

Больше всего бесит, что эти дегенераты сразу же уточняют, что "взлом производился из-за пределов РФ". Серьезно? Коварные иностранцы бля!

Ответить
Развернуть ветку
Иван

Согласен, пора уже заканчивать с этим очковтирательством

Предполагаю что это дело рук пацифиста хипстера который сбежал в какой-нибудь Казахстан

Ну что поделаешь... дети несмышленые, детские шалости

Ответить
Развернуть ветку
Alex

Это чтобы жопу прикрыть, иначе какая вообще разница, откуда был взлом.

Ответить
Развернуть ветку
Mr Akin

Никогда такого не было, и вот опять

Ответить
Развернуть ветку
Protein Wars

ахахаха "атака хацкеров" ))) ну-ну.....)

Ответить
Развернуть ветку
Alex

Никто не будет следить за личными данными пока за них выдают штрафы по 20 т.р.

Ответить
Развернуть ветку
Значимый пистолет

Мне уже проще назвать компании, которые еще НЕ слили мои данные

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 21 комментарий
null