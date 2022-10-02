DNS подтвердил утечку личных данных клиентов — исследователи говорили о 16,5 млн записей Статьи редакции
О каких данных речь и сколько человек затронула утечка, в компании не уточнили.
- Ритейлер сообщил, что обнаружил утечку личных данных клиентов и сотрудников. Сейчас DNS проводит расследование и устраняет последствия атаки хакеров.
- 1 октября 2022 года Telegram-канал «Утечки информации» компании DLBI сообщил, что обнаружил в открытом доступе частичный дамп с 16,5 млн записей с данными покупателей.
- В части из них были имена и фамилии, также он содержал 7,7 млн уникальных адресов почты и 11,4 млн уникальных номеров телефонов. Дамп получен не ранее 19 сентября 2022 года, говорили исследователи.
- С весны 2022 года исследователи сообщали о найденных в открытом доступе фрагментах баз данных пользователей GeekBrains, «Умного дома» от «Ростелекома», Delivery Club, «2 Берега», «Туту.ру», «Яндекс Практикума», «Почты России», «Яндекс Еды» и «Гемотеста». Последние две компании получили штрафы по 60 тысяч рублей.
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-60 тысяч рублей
Ожидаем скриптовых звонков от «служб безопасности» разных типабанков: Это [Пришелец-YP684743], поступила заявка на смену финансового номера телефона.
Совместят с другими базами и будут звонить по имени и в то время, когда ты уже поел и играешь в плейстейшн.
Ну что скоро будет огромная прилага, где можно сделать ид любому анониму в сети.
Ну раз время оборотных штрафов ещё не пришло, тогда конечно 60 тыщ.
Утечка данных... Это уже так скучно...
Официальные комментарии DNS
Интересно, за сколько такую базу можно продать? Думаю 60 тыр легко отбивается.
Если она свежая и уже в открытый доступ попала - то ноль
Может продали, а потом, что бы не париться, обвинили неких хакеров.
Из недружественных стран.
Добро пожаловать в клуб, ДНС, вас уже заждались.
Зато пробелы нашли.
Прокомментировали ситуацию DNS
Ну что, кто следующий сольет мои данные? Для актуализации базы сотрудников безопасности банков.
Больше всего бесит, что эти дегенераты сразу же уточняют, что "взлом производился из-за пределов РФ". Серьезно? Коварные иностранцы бля!
Согласен, пора уже заканчивать с этим очковтирательством
Предполагаю что это дело рук пацифиста хипстера который сбежал в какой-нибудь Казахстан
Ну что поделаешь... дети несмышленые, детские шалости
Это чтобы жопу прикрыть, иначе какая вообще разница, откуда был взлом.
Никогда такого не было, и вот опять
ахахаха "атака хацкеров" ))) ну-ну.....)
Никто не будет следить за личными данными пока за них выдают штрафы по 20 т.р.
Мне уже проще назвать компании, которые еще НЕ слили мои данные