Торговля
Террористический шмель

«Яндекс Маркет» разрешил всем продавцам торговать подержанными товарами Статьи редакции

Можно торговать товарами для дома и ремонта, автозапчастями, одеждой и бытовой техникой.

  • Теперь в разделе «Ресейл» на «Яндекс Маркете» любой продавец может разместить уценённые и подержанные товары или витринные образцы, сообщила компания.
  • Торговать товарами можно будет с 17 октября. Те, кто работает по моделям FBS, «Экспресс» или DBS, смогут продавать товары любых категорий, доступных в разделе. Те, кто сотрудничает с маркетплейсом по модели FBY, сначала смогут торговать одеждой и аксессуарами, а в будущем — и другими товарами. Все продавцы проходят проверку службы качества.
  • Сейчас в разделе доступны товары для дома, строительства и ремонта, автозапчасти, шины, одежда, бытовая техника и другие.
Категории подержанных товаров
  • В карточке товара покупатели смогут прочитать о его состоянии — новый или его перепродают, а также узнать о внешнем виде или других особенностях, которые укажет продавец. Оплатить товар можно любым способом, также доступны все виды доставки от «Маркета».
  • «Яндекс Маркет» запустил продажу подержанных товаров в апреле 2022 года — но сначала были доступны только смартфоны, позже добавили сумки люксовых брендов. Торговать ими могли только избранные продавцы.

#новость #яндексмаркет

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20 комментариев
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 Вадим Д.

Барахолка 2.0.
Какие времена – такие интернет-магазины и маркетплейсы.

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Дмитрий Немов

Причем тут времена? На Амазоне всю жизнь продавались уцененные, б/у товары.

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Nataniel Bampoo

Есть хорошие зарубежные учителя в виде Амазона и т.п.

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Александр Антонов

Вообще если это трансформация авито, то это даже хорошо! Мне кажется это весьма удобно из-за логистики маркеплейсов. Ждем море фирм, которые начнут покупать б/у у населения недорого и дороже продавать на ЯМ. А что классная схема, для многих новый рынок.

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INDEX

Все продавцы Яндекс Маркета:

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Саша

Не бит, не крашен, ездила девушка в магазин....

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Прозектор на удаленке

молодые пацаны лихачат и бьют тачки чаще девушек

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Alex Kul

Поэтому в объявлении девушка

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Михаил Иванович

В этом и суть комента:)

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Мурад Муртазалиев

Да, н девушки обычно притираются во время парковок. Часто въезжают то в ограду, то в забор, то в сугроб. Ну и забывают обслуживать авто.

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Артур А.

Ого! Кто то решил потопить Авито.

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Слегка Придурковатый

Авито так-то сам с этим успешно справляется.

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Александр Антонов

Тут скорее отжать большой пирог пока. Это Озон пытается потопить.

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Alex Shevchenko

И состояние товара по модному "рефабришед" 😁

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Alexey V

О, я как раз думал, куда старые дырявые джинсы деть. Выкинуть жалко — продам на ЯМ.

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Сергей Коновалов

Не продешеви, последние годы они в моде! :)

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Максим Воронов

Один вопрос зачем? Итак достаточно такого на просторах, есть несколько платформ для такого рода, лучше бы не захломляли этим маркет

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Сергей Коновалов

Авито, юла, ещё?

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Razor

авито скатывается в говно, на юле полтора юзера

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Александр Антонов

Зачем в мире вообще конкуренция, выделили бы в каждой сфере по монополисту и кайфовали (но не все).

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