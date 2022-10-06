«Яндекс Маркет» разрешил всем продавцам торговать подержанными товарами Статьи редакции
Можно торговать товарами для дома и ремонта, автозапчастями, одеждой и бытовой техникой.
- Теперь в разделе «Ресейл» на «Яндекс Маркете» любой продавец может разместить уценённые и подержанные товары или витринные образцы, сообщила компания.
- Торговать товарами можно будет с 17 октября. Те, кто работает по моделям FBS, «Экспресс» или DBS, смогут продавать товары любых категорий, доступных в разделе. Те, кто сотрудничает с маркетплейсом по модели FBY, сначала смогут торговать одеждой и аксессуарами, а в будущем — и другими товарами. Все продавцы проходят проверку службы качества.
- Сейчас в разделе доступны товары для дома, строительства и ремонта, автозапчасти, шины, одежда, бытовая техника и другие.
- В карточке товара покупатели смогут прочитать о его состоянии — новый или его перепродают, а также узнать о внешнем виде или других особенностях, которые укажет продавец. Оплатить товар можно любым способом, также доступны все виды доставки от «Маркета».
- «Яндекс Маркет» запустил продажу подержанных товаров в апреле 2022 года — но сначала были доступны только смартфоны, позже добавили сумки люксовых брендов. Торговать ими могли только избранные продавцы.
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Барахолка 2.0.
Какие времена – такие интернет-магазины и маркетплейсы.
Причем тут времена? На Амазоне всю жизнь продавались уцененные, б/у товары.
Есть хорошие зарубежные учителя в виде Амазона и т.п.
Вообще если это трансформация авито, то это даже хорошо! Мне кажется это весьма удобно из-за логистики маркеплейсов. Ждем море фирм, которые начнут покупать б/у у населения недорого и дороже продавать на ЯМ. А что классная схема, для многих новый рынок.
Все продавцы Яндекс Маркета:
Не бит, не крашен, ездила девушка в магазин....
молодые пацаны лихачат и бьют тачки чаще девушек
Поэтому в объявлении девушка
В этом и суть комента:)
Да, н девушки обычно притираются во время парковок. Часто въезжают то в ограду, то в забор, то в сугроб. Ну и забывают обслуживать авто.
Ого! Кто то решил потопить Авито.
Авито так-то сам с этим успешно справляется.
Тут скорее отжать большой пирог пока. Это Озон пытается потопить.
И состояние товара по модному "рефабришед" 😁
О, я как раз думал, куда старые дырявые джинсы деть. Выкинуть жалко — продам на ЯМ.
Не продешеви, последние годы они в моде! :)
Один вопрос зачем? Итак достаточно такого на просторах, есть несколько платформ для такого рода, лучше бы не захломляли этим маркет
Авито, юла, ещё?
авито скатывается в говно, на юле полтора юзера
Зачем в мире вообще конкуренция, выделили бы в каждой сфере по монополисту и кайфовали (но не все).