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Ozon закроет «Моменты» — раздел с фотографиями и видео от продавцов и пользователей Статьи редакции

При этом маркетплейс продолжит заниматься собственной видеоплатформой — но в других форматах

  • Ozon перестанет развивать видеоформат «Моменты», пишет AdIndex. В компании рассказали vc.ru, что сервис прекратит работу с 1 февраля 2023 года.
  • Точные причины закрытия в компании не уточнили, но объяснили, что лента «Моментов» работала «в большей степени на имиджевые задачи и продвижение брендов отдельных продавцов».
  • В Ozon уточнили, что при этом продолжат развивать собственную видеоплатформу, но теперь сосредоточатся «на развитии наиболее эффективных видеоформатов с высокой конверсией в покупку» — видеообложках в карточках товаров, видеоотзывах покупателей и прямых трансляциях. Первые, например, помогают увеличить конверсию на 15% в просмотр карточки товара, а при подключении рекламного инструмента «Трафареты» — на 24%, отметили в маркетплейсе.
  • Ozon запустил «Моменты» в апреле 2022 года. Это лента, где продавцы и пользователи могли делиться собственным контентом — видео и фотографиями. Ролики можно было монетизировать, добавив в них карточку товара. Вознаграждение выплачивали за просмотры и конверсию в покупку.
  • По собственным данным Ozon, за время работы сервиса им воспользовались 7 тысяч продавцов, а всего к созданию контента присоединились более 30 тысяч авторов — пользователей и продавцов. Ежемесячно видео в «Моментах» смотрели около 15% посетителей маркетплейса.

#новость #ozon

315 просмотров
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8 комментариев
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 Илитный Иксперт

Есть время впиливать сторис в приложуху, и есть время выпиливать

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Давид Муравьёв

не убавишь не прибавишь, всё по фактам, по полочкам разложил)

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Kirill Zaytcev
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Анна Стрекаловская

Жаль

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Вася Пражкин

Жаль у пчель

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Исторический кран

ещё рано, просто они хотят придумать свою альтернативу

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Андрей Сигалов

.

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Михаил Барабаш

Только во вторник на одном митапе по SMM слушал бодрый доклад, как в этом году попрут ритейл медиа с Моментами во главе. Не прошло и 3х дней.

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