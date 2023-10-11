Lamoda начала тестировать модель FBS: продавцы хранят товары у себя, площадка отвечает за доставку Статьи редакции
Пока только с одним партнёром.
- Lamoda начала тестировать новую модель работы с продавцами — Lamoda FBS (Fulfillment by Seller). По ней предприниматели и бренды могут хранить товары у себя на складе, а для доставки пользоваться логистикой ритейлера.
- Первым тестовым партнёром стал российский бренд женской и мужской одежды Baon: он начал продавать с собственного склада свыше 300 позиций и уже отправил первые заказы по новой системе. В октябре 2023 года Lamoda планирует в «закрытом режиме» добавлять к модели и других продавцов. Комиссии ритейлер не раскрывает, бренды Lamoda будет отбирать сама.
- Lamoda предлагает продавцам на выбор несколько схем работы: «Маркетплейс Lamoda» (товары продаются на сайте ритейлера, он же отвечает за хранение и доставку), «Фулфилмент и доставка» (отвечает за хранение и доставку, товары продаются на сайтах других маркетплейсов) и «Единый сток» (Lamoda хранит и доставляет, товары продаются на сайте площадке и на собственном сайте продавца).
- С июля 2022 года компания запустила модель DBS — когда продавец сам хранит и доставляет товары, Lamoda выступает как витрина, рассказал ритейлер. Формат партнёрам предлагается точечно: обычно для доставки крупногабаритных товаров и ювелирных украшений.
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Я думала, что они всегда так работали
А кто ответит за базар???
покупатель
Здравствуй, Садовод!
А вообще звучит многообещающе. Сидишь на пустом складе, ждешь заказ. Затем быстренько на садовод и к покупателю
Lamoda превращается... Превращается Lamoda...
В элегантные Wildberries!
Не совсем. Wb это просто электронный рынок.
Lamoda это история про контракты с производителем.
Lamoda начала тестировать модель FWB.