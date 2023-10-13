«М.Видео» и «Эльдорадо» изменят программу лояльности — бонусами позволят оплачивать до трети стоимости вместо 50% Статьи редакции
Обновлённые условия заработают 24 октября.
- «М.Видео» и «Эльдорадо» изменят условия программы лояльности. В компании уточнили vc.ru, что сделали их «едиными для двух сетей с учётом анализа запросов клиентов, их активности и привычек».
- Пользователи смогут оплачивать бонусными баллами не до половины стоимости товара, а до 30%. По данным ритейлера, в среднем клиенты используют 10%.
- Бонусы будут доступны год вместо 180 дней и 90 дней соответственно. Максимальный кешбэк увеличится до 10% в зависимости от категории: 3% стоимости будут возвращать за покупку цифровой техники, 5% — за бытовую технику, а 10% — за аксессуары и сервисы.
- В комментарии DTF представители «М. Видео» отдельно рассказали про категорию игровых товаров. Например, за физические копии игр и цифровые коды будет начисляться кэшбэк 10%, а при покупке консолей — 3%. Ритейлер продолжит проводить акции с повышенным кешбэком, а также начислять персональные бонусы.
- В компании уточнили, что кешбэк можно будет тратить и на акционные товары.
4 показа
23 открытия
0
Комментарии