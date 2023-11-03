Производитель Winston и Camel решил продолжить бизнес в России Статьи редакции
Чтобы «не лишать потребителей продукта, к которому они привыкли».
- Японская Japan Tobacco International (JTI) приняла решение продолжить бизнес в России, рассказал ТАСС директор по корпоративным отношениям и коммуникациям «JTI Россия» Сергей Глушков.
- Но компания не будет выводить на российский рынок устройства для нагревания табака нового поколения.
- В России работают четыре фабрики JTI, у компании 66 офисов и подразделений и около 4000 сотрудников в стране. JTI владеет брендами Winston, Camel, LD, Sobranie, Mevius и «Русский стиль».
- С 10 марта 2022 года JTI приостановила новые инвестиции и дополнительную маркетинговую активность в России.
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Травим пипл дальше)
Не понимаю.
Уходят - плохие.
Остаются, тоже плохие.
Вы определитесь.
Ну привыкли потребители к продукту, зачем его лишать "удовольствия"
А пипл и не против особо.
Дареному коню в зубы не смотрят, дружище
А можно лучше Икею и H&M пожалуйста)
Да, хочется таких новостей про чуть другие бренды
Так бренды сами решают, уйти или остаться. Это только в фантазиях мамкиных скрепышей, Байден лично каждому владельцу звонит и заставляет удочки свернуть. В реальности мы видим, что бизнес сам принимает решение
Хм не жалко, а Икею не против бы вернуть
Нет, будем из зарубежья наслаждаться только палками раковыми
Как в том анекдоте - ящик водки и тех двоих обратно.
Наши люди!
-Иван, проснись, ты Серик...
Жаль. Лучше б ушли, как и производители алкоголя и наркокартели.
кому лучше? бухать и употреблять от их ухода вряд ли кто-то перестал
Если бы они ушли, то их активы бы были проданы какому-нибудь российскому бизнесмену за три копейки, и сигареты бы дальше точно так же продавались только под другим брендом и дороже (скорее всего). То же самое и с производителями алкоголя
Тааа пффф,будет сэм тогда,самосад и прочее,уже были на планете эксперименты по запретам,человек всегда найдет чем упороться.
а какие у нас тут наркокартели
А с чего ты решил, что наркокартели ушли? У нас просто не Мексика и это ОПГ называется)
Если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день
Смотря каких сигарет. Если Явы — можно и поспорить про хороший день
Если есть в кармане пачка сигарет, значит я хотя бы в штанах на сегодняшний день.
Какой обман, Русский стиль, а на самом деле японская фирма. Тогда уж японский стиль.
Не лишать акционеров к прибыли, к которой они привыкл
Да вернутся все. Уйдут только компании Литвы, Латвии и Эстонии. Остальные все вернутся
Даааа, у этих пукан горит уже второй год очень ярко ахахахах
"Уйдут только компании Литвы, Латвии и Эстонии."
Вот да. Канут в небытие, вместе с самой Прибалтикой.
Так всем же приказали уйти
Макдональдс и Байденомика. Как вам такое.
Настоящие друзья остались, спасибо)
Надеюсь другие мировые бренды вдохновятся сижками и тоже решат остаться......
Такое себе вдохновение...
Два года ждали тихонечко и заявили о "событиях двухлетней давности" - обратите внимание звучит как "это было в прошлом веке, зачем ворошить былое".
Японцы что-то явно знают.
а hm в киев возвращается, заморозка надеюсь
Uniqlo изначально не горели желанием уходить пока на них не нажали.
на производителей наркоты санкции не распостраняются значит?
Возможно им просто уже нельзя испортить имидж, а покупатели выбирают продукцию совсем не из-за каких-то взглядов. Даже если нельзя инвестировать и выводить дивиденды, лучше сохранить и подождать, когда все само засохнет и отвалится.
Это потому что курение убивает.
И они заметьте не экстремисты.
А где Вадим?
Так можно было? А можно тогда не лишать потребителей привычной мебели (и фрикаделек) из Икеи, и базовых футболок из hm, и привычного вкуса колы (добрый не предлагать)
Не, не. Мы уже против. Пусть проваливают.
Святой человек 😐 эти лучше бы ушли
Бизнес из южуал)
Uniqlo (одевать) нельзя, а JIT (травить) можно.
Жыза.
Что тут не ясного: либо отожмут, он ничего не получит, либо он будет работать на старом оборудовании выжимать последние соки с завода и получать прибыль.
Вот почему они решили остаться, а Тойота - нет.
Так это ж почти спланированная акция СБУ. Больше россиян курит — больше более раком легких — больше умирает — меньше едет убивать украинцев. ИДЕАЛЬНО.
самец
а СПБ Биржа нет?)