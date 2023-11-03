Торговля
Маша Цепелева

Производитель Winston и Camel решил продолжить бизнес в России Статьи редакции

Чтобы «не лишать потребителей продукта, к которому они привыкли».

  • Японская Japan Tobacco International (JTI) приняла решение продолжить бизнес в России, рассказал ТАСС директор по корпоративным отношениям и коммуникациям «JTI Россия» Сергей Глушков.

После событий двухлетней давности, наша компания приняла решение продолжить бизнес в России, чтобы не лишать потребителей того продукта, к которому они привыкли.

Сергей Глушков, директор по корпоративным отношениям и коммуникациям JTI Россия
  • Но компания не будет выводить на российский рынок устройства для нагревания табака нового поколения.
  • В России работают четыре фабрики JTI, у компании 66 офисов и подразделений и около 4000 сотрудников в стране. JTI владеет брендами Winston, Camel, LD, Sobranie, Mevius и «Русский стиль».
  • С 10 марта 2022 года JTI приостановила новые инвестиции и дополнительную маркетинговую активность в России.
Фото «Вечерняя Москва»

#новость #jti

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103 комментария
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 Mr Black

Травим пипл дальше)

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Ильдар Муртазен

Не понимаю.
Уходят - плохие.
Остаются, тоже плохие.
Вы определитесь.

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10 комментариев
Alex Shevchenko

Ну привыкли потребители к продукту, зачем его лишать "удовольствия"

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Владимир К

А пипл и не против особо.

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Жопэ Депардье

Дареному коню в зубы не смотрят, дружище

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George Safonov

А можно лучше Икею и H&M пожалуйста)

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Роман

Да, хочется таких новостей про чуть другие бренды

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Мурад Муртазалиев

Так бренды сами решают, уйти или остаться. Это только в фантазиях мамкиных скрепышей, Байден лично каждому владельцу звонит и заставляет удочки свернуть. В реальности мы видим, что бизнес сам принимает решение

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Allestor Klei

Хм не жалко, а Икею не против бы вернуть

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Денис Артемов

Нет, будем из зарубежья наслаждаться только палками раковыми

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Ненавижу Лицемеров

Как в том анекдоте - ящик водки и тех двоих обратно.

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Иван Серик

Наши люди!

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Артур Маслов

-Иван, проснись, ты Серик...

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1 комментарий
Антон Кунах

Жаль. Лучше б ушли, как и производители алкоголя и наркокартели.

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user0564335

кому лучше? бухать и употреблять от их ухода вряд ли кто-то перестал

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Григорий Орлов

Если бы они ушли, то их активы бы были проданы какому-нибудь российскому бизнесмену за три копейки, и сигареты бы дальше точно так же продавались только под другим брендом и дороже (скорее всего). То же самое и с производителями алкоголя

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Mr Black

Тааа пффф,будет сэм тогда,самосад и прочее,уже были на планете эксперименты по запретам,человек всегда найдет чем упороться.

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1 комментарий
Посторонним В

а какие у нас тут наркокартели

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1 комментарий
Инло Макс

А с чего ты решил, что наркокартели ушли? У нас просто не Мексика и это ОПГ называется)

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Илларион Колесников

Если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день

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Error-min

Смотря каких сигарет. Если Явы — можно и поспорить про хороший день

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noname

Если есть в кармане пачка сигарет, значит я хотя бы в штанах на сегодняшний день.

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Мировой Разум

Какой обман, Русский стиль, а на самом деле японская фирма. Тогда уж японский стиль.

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Dmitrii Alekseevich

Не лишать акционеров к прибыли, к которой они привыкл

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Baddy Boy

Да вернутся все. Уйдут только компании Литвы, Латвии и Эстонии. Остальные все вернутся

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Константин Афанасьев

Даааа, у этих пукан горит уже второй год очень ярко ахахахах

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Evgeny

"Уйдут только компании Литвы, Латвии и Эстонии."

Вот да. Канут в небытие, вместе с самой Прибалтикой.

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fullstackoff

Так всем же приказали уйти

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Мировой Разум

Макдональдс и Байденомика. Как вам такое.

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Женя Шоршина

Настоящие друзья остались, спасибо)

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Skuf Masov

Надеюсь другие мировые бренды вдохновятся сижками и тоже решат остаться......

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vobla

Такое себе вдохновение...

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Dee

Два года ждали тихонечко и заявили о "событиях двухлетней давности" - обратите внимание звучит как "это было в прошлом веке, зачем ворошить былое".

Японцы что-то явно знают.

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Владислав Недзвецкий

а hm в киев возвращается, заморозка надеюсь

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Арсений

Uniqlo изначально не горели желанием уходить пока на них не нажали.

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sles

на производителей наркоты санкции не распостраняются значит?

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Paleozoic

Возможно им просто уже нельзя испортить имидж, а покупатели выбирают продукцию совсем не из-за каких-то взглядов. Даже если нельзя инвестировать и выводить дивиденды, лучше сохранить и подождать, когда все само засохнет и отвалится.

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Ware Wow
компания приняла решение продолжить бизнес в России

Это потому что курение убивает.
И они заметьте не экстремисты.

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Инопланетный Гость

А где Вадим?

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Андрей Землянский

Так можно было? А можно тогда не лишать потребителей привычной мебели (и фрикаделек) из Икеи, и базовых футболок из hm, и привычного вкуса колы (добрый не предлагать)

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Art

Не, не. Мы уже против. Пусть проваливают.

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Bravemoon

Святой человек 😐 эти лучше бы ушли

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НаряднаяШайга

Бизнес из южуал)

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Roman Orlov

Uniqlo (одевать) нельзя, а JIT (травить) можно.

Жыза.

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Александр Блинов

Что тут не ясного: либо отожмут, он ничего не получит, либо он будет работать на старом оборудовании выжимать последние соки с завода и получать прибыль.

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Алексей Иванов

Вот почему они решили остаться, а Тойота - нет.

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Радегаст Верижников

Так это ж почти спланированная акция СБУ. Больше россиян курит — больше более раком легких — больше умирает — меньше едет убивать украинцев. ИДЕАЛЬНО.

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Mike Amir

самец

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Борис Интеграторов

а СПБ Биржа нет?)

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