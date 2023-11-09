Торговля
Евгения Евсеева

«Ашан» попросил поставщиков до конца 2023 года не повышать цены — иначе он пойдёт к регуляторам Статьи редакции

В компании говорят, что предлагают «приложить совместные усилия в сдерживании цен перед новогодними праздниками».

  • О просьбе российского «Ашана», структуры французского Auchan, рассказали источники «Коммерсанта» среди производителей. Копия обращения ещё 7 ноября 2023 года появилась в отраслевом Telegram-канале «Околоритейл».
  • Cогласно письму, ритейлер «озабочен ситуацией регулярного повышения стоимости товаров», которые предлагаются для продажи в его магазинах. При этом «непрекращающиеся тенденции роста цен» наблюдаются во всех сегментах, но по отдельным позициям сеть «находит повышение обоснованным».
  • Но, пишет «Ашан», Минпромторг и ФАС «неоднократно подчеркивали важность сдерживания инфляции». Поэтому ритейлер с 1 ноября до 31 декабря 2023 года не принимает повышение цен на товары, если их поставки запланированы и согласованы в годовом соглашении.
  • При «настойчивом желании повысить цены и такой возможности у партнёра в договоре» сеть планирует сообщить об этом регуляторам — ФАС и Минпромторгу — и «профессиональным сообществам».
  • В «Auchan Россия» заявили «Ъ», что предлагают поставщикам «приложить совместные усилия для сдерживания роста цен в преддверии новогодних праздников».
  • О подобных обращениях других сетей к поставщикам в последнее время источники издания не знают. В «Ленте» заявили, что получают уведомления о повышении цен и рассматривают их на предмет обоснованности. В X5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик»), «Магните», Metro комментарии не предоставили.
  • По оценке Infoline, в 2022 году «Ашан» был шестым в рейтинге продуктовых сетей по выручке — с показателем в 272,4 млрд рублей. На июль 2023 года сеть управляла 230 магазинами, в том числе под брендом «Атак».

#новость #ашан #auchan

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14 комментариев
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 Хэппи милф

А чо до конца года, а не до выборов? Недальновидно

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Вадим Д.

Дальше будет традиционное: ну надо же немного потерпеть. Не бухтеть главное.

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Anton Kuznetsov

Среднесрочному планированию тут не место, до конца года бы дотянуть

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Вадим Д.
«приложить совместные усилия в сдерживании цен перед новогодними праздниками»

Усилия приложат (нет), но ценники всё равно вырастут изрядно, а уж с 1 января — там уже традиция задирать ценники.

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Yep Yep

В ашане ценник выше тупо на всё, может насчёт из к регуляторам зайти стоит

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Anton Kuznetsov

Зачем? Не ходите к ним, голосуйте рублём. Быстро пересмотрят свою политику - или уйдут с рынка

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Никита Мардюков

А че только Ашан просит поставщиков не повышать цены? Остальные магазины тихо и молча соглашаются?

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Тоже хочу

Нагенсы в Перекрестке стоят 299 руб. В КБ теже самые нагенсы 98 руб

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Андрей К.

ябеда-корябеда!

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Sergei Timofeyev

Турецкий (дружественный) барабан

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Слегка Придурковатый

"сеть планирует сообщить об этом регуляторам"

Тук-тук-тук, я твой друг.

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J K

Приложить совместные усилия и остановить повышение акцизов/пошлин/налогов/курса/затрат😅

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iDark Ogr

Сдержать инфляцию бегая к регуляторам, пора и народу так делать.

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Тоже хочу

А к регулятору нужно ходить и уговаривать работать? Разве он сам не должен следить и приходить?

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