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Транспорт
Евгений Делюкин
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Кто тестирует беспилотники и чего они добились: крупнейшие компании-испытатели в России и мире Материал редакции

Сколько денег они потратили и на что уходят инвестиции, сколько машин тестируют и когда планируют выпустить на дороги.

3 комментария
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Waymo

  • Инвестиции: $3,5 млрд.
  • Парк беспилотников: около 600 автомобилей.
  • Общий пробег: около 32 млн километров на январь 2020 года.
Vox

Waymo проектирует беспилотные автомобили с 2009 года. Компания работала как подразделение Google до 2016 года, но после стала самостоятельной.

Ещё два года спустя Waymo запустила такси-сервис Waymo One с беспилотными автомобилями в штате Аризона. В месяц компания проводит около 1500 поездок, часть из которых выполняют беспилотники.

Оформление заказа такси Waymo One

Оператор не сидит за рулём: автомобиль дистанционно контролирует диспетчер из офиса Waymo с помощью нескольких камер с круговым обзором. Он может вытащить автомобиль из сложной ситуации, например проложить подробный маршрут, чтобы обогнуть препятствия.

Также за каждым беспилотником Waymo следует фургон с двумя специалистами компании: при необходимости они могут взять управление на себя, пишет The Information.

Несмотря на улучшения беспилотной системы, руководство Waymo считает, что пригородных поездок недостаточно и следует тестировать беспилотные такси в более населённых районах с плотным трафиком вроде Сан-Франциско или Лос-Анджелеса.

General Motors Cruise

  • Инвестиции: $3,1 млрд.
  • Парк беспилотников: около 200 автомобилей.
  • Общий пробег: 2,41 млн километров на конец 2018 года.
  • Штат: около 1700 сотрудников.
Business Insider

Cruise — стартап по разработке беспилотного автомобиля и службы такси, который General Motors купила в 2016 году. C 2017-го тестирует беспилотники на базе электромобиля Chevy Bolt на дорогах общего пользования в Сан-Франциско.

Компания планировала открыть сервис такси Cruise в 2019 году, но перенесла коммерческий запуск на неопределённый срок. Вместо этого подразделение увеличит парк автомобилей, построит сеть станций быстрой зарядки и продолжит испытания.

Пока сервис Cruise работает в ограниченном режиме: только для сотрудников компании и с водителем за рулём.

21 января 2020 года Cruise представила свой первый электромобиль Cruise Origin — для собственного сервиса такси. В Origin нет водительского места, руля и приборной панели, он похож на минивэн с шестью сиденьями, расположенными напротив друг друга.

Среди инвесторов Cruise — SoftBank, инвестиционный холдинг T.Rowe Price и Honda. Суммарные инвестиции в Cruise в мае 2019 года составили $7,25 млрд, а оценка стоимости достигла $19 млрд.

Uber

  • Инвестиции: $2 млрд.
  • Парк беспилотников: около 250 автомобилей.
  • Общий пробег: 3,21 млн километров на декабрь 2017 года.
  • Штат: более 1000 сотрудников.
Vox

Подразделение Uber ATG (Advanced Technologies Group) начало тестирование беспилотных Volvo XC90 в 2016 году в Питтсбурге и Сан-Франциско. Также компания купила стартап по разработке автономных грузовиков Otto. В 2018 году Uber приостановила поездки после аварии в Аризоне, в результате которой погиб пешеход.

Uber пересмотрела планы: сократила операторов, закрыла Otto и была готова продать подразделение. Но спустя девять месяцев вернулась в Питтсбург и объявила о разработке беспилотника вместе с Toyota, получив от производителя $500 млн инвестиций.

В декабре 2018 года Uber получила разрешение министерства транспорта Пенсильвании на использование беспилотников на дорогах общего пользования и в феврале 2020 года вернулась к тестированию в Калифорнии.

Также компания планирует получить разрешение в других городах: Сан-Франциско, Торонто, Далласе и Вашингтоне, а пока строит карты и собирает данные с помощью операторов беспилотных автомобилей.

Uber заявила: после аварии снизила ожидания от своего направления беспилотных автомобилей, признав, что планы опережали развитие технологий. Поэтому тестирование будет проводиться осторожнее: в городах с низким уровнем трафика, только днём и в хорошую погоду, не быстрее 40 км/ч.

Apple

  • Инвестиции: $1 млрд.
  • Парк беспилотников: 70 автомобилей.
  • Общий пробег беспилотных авто: около 130 тысяч километров в 2018 году.

Открыто компания практически не рассказывает о своих планах на автомобиль или беспилотную систему. С 2014 года Apple проектировала электромобиль под кодовым названием Project Titan, наняв более 1000 сотрудников для разработки, но в 2016 году переключилась на автономную систему вождения, которую могла бы лицензировать для автомобилей партнёров.

В 2017 году Тим Кук подтвердил, что Apple ориентируется на разработку беспилотной системы, а компания получила разрешение на тестирование автономных машин на дорогах общего пользования в Калифорнии. Apple интегрировала свою платформу во внедорожники Lexus RX450h.

К маю 2018 года Apple тестировала на дорогах 70 автомобилей. В 2019 году агентство Reuters рассказало, что Apple провела переговоры с четырьмя потенциальными поставщиками лидаров в поисках более дешёвых, простых в производстве и компактных датчиков.

прототип беспилотного автомобиля Apple в 2019 году thelastdriverlicenseholder.com

В мае 2019 года Apple купила разработчика систем управления для беспилотных машин Drive.ai, присоединив сотрудников к команде Titan. Аналитик Минг-Чи Куо считает, что Apple также не отказалась от разработки автомобиля, но представит Apple Car не раньше 2023–2025 годов.

Tesla

  • Инвестиции: около $600 млн.

В 2014 году Tesla запустила полуавтономного помощника Autopilot, которого постоянно обновляет, расширяя его возможности. Система умеет рулить, менять полосу, поддерживать скорость и дистанцию между автомобилями и парковаться.

С октября 2016 года все автомобили Tesla выпускались с Autopilot Hardware 2 — вычислительным блоком с датчиками, который, по заявлению компании, обеспечит «полное автономное вождение» по мере улучшения ПО. В марте 2019-го Autopilot Hardware обновили до третьей версии с чипами производства Tesla вместо платформы Nvidia Drive.

В апреле того же года Tesla пообещала запустить сервис беспилотных такси в 2020 году. Владельцы электромашин смогут сдавать их в аренду через специальное приложение.

В ноябре 2019 года Tesla анонсировала обновление, которое сделает автомобили «полностью беспилотными». Согласно релизу, в 2020-м электромобили смогут распознавать сигналы светофора, реагировать на дорожные знаки, проезжать перекрёстки и практически самостоятельно передвигаться «из дома на работу» владельца. При этом Tesla всё равно требует от водителя постоянного контроля.

Tesla предлагает два уровня автономности: автопилот (расширенный круиз-контроль) и полное автономное вождение Full Self-Driving (FSD) за дополнительные $6000.

Обозреватели CB Insights и другие эксперты уточняют: несмотря на название Full Self-Driving, автомобили Tesla только приближаются к третьему уровню автономности по рейтингу SAE International. Это всё ещё не настоящий беспилотный автомобиль, так как системе по-прежнему требуется внимание человека. Правильнее называть FSD «расширенной системой поддержки водителя».

Baidu

  • Инвестиции: $1,5 млрд.
  • Парк беспилотников: 300 машин.
  • Общий пробег: 2 млн километров в 2019 году.

По оценке McKinsey, китайский рынок беспилотного транспорта к 2030 году составит $500 млрд. Tencent и Alibaba начали разработку своих беспилотных систем, но лидером китайского рынка считается поисковая фирма Baidu.

Она разрабатывает открытую платформу беспилотной системы Apollo и выпустила на дороги 300 автономных машин. Их испытывают в 23 городах Китая, и в декабре 2019 года Baidu получила лицензию на тестирование в Пекине.

По словам представителей Baidu, более 156 партнёров по всему миру пользуются платформой Apollo, в том числе Chevrolet, Ford, Honda, Toyota и Volkswagen, Intel. Apollo поддерживает более 60 брендов и 300 моделей автомобилей.

В январе 2019 года Baidu представила платформу Apollo Enterprise для вождения по шоссе, разработки автономных мини-автобусов и службы картографии.

Также Baidu запланировала запуск беспилотного такси Apollo Go. Компания обещает, что Apollo Go станет частью «умного» города Чанша в провинции Хунань: автомобили интегрируют с «интеллектуальной дорожной инфраструктурой» и подключат к 5G-сети.

Компания объединилась с производителем автобусов King Long United Automotive Industry для создания первого в Китае полностью автономного автобуса.

Aptiv

  • Инвестиции: $750 млн.
  • Парк беспилотников: 75 автомобилей.

Бывшее подразделение General Motors Delphi по производству автозапчастей, которое приобрело стартапы по разработкам беспилотных технологий Ottomatika, Innoviz, NuTunomy, Quanenergy Systems и Leddertech.

В 2018 году Aptiv заключила соглашение с службой такси Lyft по переоборудованию автомобилей BMW и Audi в беспилотные автомобили для поездок в Лас-Вегасе. К июню 2019 года автомобили совершили более 50 тысяч поездок через приложение Lyft.

«Яндекс»

  • Инвестиции: 2,2 млрд рублей ($34,7 млн).
  • Парк беспилотников: 110 автомобилей.
  • Общий пробег: 3,21 млн километров к началу 2020 года.

Первая демонстрация беспилотного автомобиля «Яндекса» прошла в июне 2017 года. На дорогах общего пользования испытания начались в 2018-м. Первыми тестовыми зонами стали Иннополис и «Сколково».

Также компания проводит испытания на дорогах Москвы, в Израиле и США: её беспилотник возил участников выставки CES 2019 и CES 2020, а в июне 2020 года будет перевозить посетителей автосалона в Детройте. Часть испытаний беспилотника «Яндекса» проводится без водителя за рулём, например, во время поездок в Иннополисе.

В июле 2019 года компания представила первый совместный с Hyundai беспилотный автомобиль на базе модели Sonata. Зимой 2019 года «Яндекс» рассказал о разработке собственных камер и лидаров, которые будут дешевле сторонних решений и позволят собирать больше данных.

В тестовом флоте компании 110 машин, «Яндекс» планирует довести их число до 1000 к концу 2021 года. Компания готова запустить коммерческие перевозки, как только появится соответствующее регулирование.

Cognitive Technologies

Cognitive Technologies разрабатывает ИИ-системы и беспилотные технологии. Один из первых проектов компании — беспилотный грузовик, созданный совместно с «КамАЗ». Его представили осенью 2015 года.

Также Cognitive Technologies разрабатывает компоненты для беспилотных автомобилей и системы автономного управления сельскохозяйственной техникой, поездами и трамваями. Среди её партнёров — Hyundai Mobis, РЖД, «Транспортные системы», «Ростсельмаш».

В 2018 году Cognitive Technologies показала испытания системы управления беспилотными комбайнами и тракторами (агродроиды), в августе следующего года беспилотные комбайны запустили в Томском районе и Белгородской области. На 2019 год компания планировала поставить 870 агродроидов, одним из партнёров стал агрохолдинг «Русагро».

В ноябре 2019 года «Сбербанк» и Cognitive Technologies анонсировали компанию Cognitive Pilot для развития беспилотников. Она займётся разработкой усовершенствованных систем помощи водителю на базе ИИ и систем автономного управления транспортом и промышленными устройствами.

«КамАЗ»

«КамАЗ» также занимается разработкой технологий беспилотного управления транспортом. В 2018 году компания показала испытания прототипа беспилотного электробуса КамАЗ-1221 «Ш.А.Т.Л.», разработанного совместно с МАМИ.

Drom

Другой проект — «Одиссей» — создан на основе грузовика Камаз-43082. Его начали тестировать на реальных задачах в декабре 2019 года. Он используется для перевозки комплектующих внутри территории завода автопроизводителя.

ТАСС

В 2020 году «КамАЗ» совместно с МАДИ протестирует беспилотные автомобили на дорогах общего пользования. Для этого МАДИ получила сертификат на беспилотный Hyundai Solaris и планирует получить документы на беспилотный Ford Focus 2. «КамАЗ» также получила сертификат на грузовик модели КамАЗ-4308.

18 февраля 2020 года «КамАЗ» представил безкабинный электрогрузовик «КамАЗ-Челнок». Все элементы машинного зрения (камеры, датчики, лидар) расположены на передней и задней частях кузова, грузовик может передвигаться в обоих направлениях. Грузоподъемность «Челнока» —10 тонн, а максимальная скорость — 40 км/ч.

StarLine

StarLine — российская компания с головным офисом в Санкт-Петербурге, разработчик систем безопасности для автомобилей. Проектом беспилотного автомобиля компания занимается с осени 2016 года.

В ноябре 2018 года StarLine показала видео, на котором беспилотник компании проехал от Санкт-Петербурга до Казани — машина преодолела 2500 км за десять дней. При движении по трассе автомобиль развивал скорость до 80 км/ч, а на сложных участках дороги машиной управлял оператор.

В декабре 2019 года StarLine участвовала в соревнованиях беспилотных автомобилей «Зимний город» на полигоне НАМИ. В планах компании — пройти сертификацию беспилотного автомобиля в начале 2020 года и начать тестирования на дорогах общего пользования в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

О тестах и показателях отказа

Из-за высокой конкуренции на рынке беспилотных автомобилей компании редко раскрывают подробности об инвестициях, прохождении автомобилями тестов и уровне надёжности (проценте отказов системы на 1000 миль, или 1600 километров).

Один из основных отчётов, на который ориентируется индустрия, — ежегодные данные от Департамента транспортных средств Калифорнии, где проходят испытания беспилотные проекты.

По закону Калифорнии, все компании, которые активно тестируют автомобили с самостоятельным вождением на дорогах общего пользования штата, обязаны указывать количество пройденных миль и частоту отказов, с которой водители вынуждены брать машины под контроль.

По данным за февраль 2019 года, автомобили Waymo проехали 1,2 млн миль (около 2 млн километров) в Калифорнии в 2018 году, что в три раза больше, чем в годом ранее. При этом показатель отказов снизился до 0,09 на 1000 миль, или один раз на 11 017 миль (около 18 тысяч километров).

Показатель отказов у Waymo

GM Cruise сообщила, что в 2018 году её автомобили проехали 447 621 милю (720 тысяч километров), что также в три раза больше, чем годом ранее. При этом показатель отказов составил 0,19 на 1000 миль (один раз в 8300 километров).

Cruise отмечает, что проводит тестирование 162 беспилотника в пределах Сан-Франциско и более сложных дорогах, чем Waymo и Apple. Эти компании в основном тестируют машины в городах Кремниевой долины: Маунтин-Вью, Пало-Альто и Купертино.

Каждая минута тестирования в Сан-Франциско сравнима с часом езды в пригороде, заявляет Cruise.

Третье место заняла Apple. 62 автомобиля проехали 79 475 миль с 6 951 отказами — каждые 1,15 миль (около 130 тысяч километров, отказ каждые 2 километра).

При этом аналитики Gartner отмечают, что данные регулятора Калифорнии недостаточно точные, чтобы на них опираться. Они не учитывают сложность условий, в которых тестируется транспорт: плотность движения, вождение по шоссе или в спокойном пригороде, погоду, скорость и время суток.

Представители Cruise отмечают, что производители беспилотных автомобилей, например Waymo, проводят большую часть испытаний в пригороде и в лёгких условиях, благодаря чему снижают показатель отказов.

Более того, данные от компаний невозможно проверить: они самостоятельно определяют, что считать отказом беспилотной системы и вмешательством водителя.

На что разработчики тратят деньги

По оценке издания The Information, компании по созданию беспилотных автомобилей суммарно инвестировали в разработку около $16 млрд. При этом суммы, потраченные на исследования и разработки, не всегда соотносятся с тем, насколько далеко компания продвинулась, замечает издание.

The Information

Например, Uber потратила $2 млрд, но проводит лишь ограниченные испытания прототипов на дорогах в небольшой части Питтсбурга.

Самые большие расходы приходятся:

  • На зарплаты инженерам и испытателям беспилотных автомобилей.
  • Проведение дорожных испытаний.
  • Сбор картографических данных.
  • Создание внутренней программно-аппаратной инфраструктуры для распознавания объектов вокруг автомобиля и обучения нейросетей.
  • Виртуальные симуляции движения автомобиля.

Создание прототипа беспилотного автомобиля может стоить $100–500 тысяч, зависит от сложности установки оборудования и его стоимости, и постепенно снижается.
Например, стоимость прототипа беспилотного автомобиля «Яндекса» (машина + стоимость оборудования) в 2018 году составляла 9 млн рублей, а в конце 2019 года уже 5 млн рублей.

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#беспилотники

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3 комментария
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Dmitry Korolev

0

Спасибо за статью. 

Может ещё указывать уровень автономности транспорта, на котором сейчас находится компания и планы по развитию этой самой автономности? 

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Igor Gorin

Dmitry
0

Вроде тут все, кроме Теслы и когнитива, делают четвертый уровень сейчас - когда машина может ездить сама без человека в ограниченных условиях. Наверное с прицелом на пятый, когда сама везде, но это еще хз когда случится. Ну и про камаз не оч понятно, куда их отнести.

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Олег

Igor
0

А если уедет и не догоните? :)

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