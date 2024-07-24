Xiaomi начнёт продавать спортивную версию своего электромобиля SU7 в 2025 году

Компания представила прототип машины в июле 2024-го.Основатель и глава Xiaomi Лэй Цзюнь рассказал, что модель SU7 Ultra поступит в продажу в первой половине 2025 года. Об этом пишет CarNewsChina.com.Компания показала прототип SU7 Ultra в середине июля 2024 года. Это спорткар на базе представленного в 2023 году электромобиля SU7. Машина полноприводная, оснащена установкой из трёх двигателей общей мощностью до 1548 л.с. Разгон до 100 км/ч за 1,97 секунды, максимальная скорость — 350 км/ч.Серийная версия сохранит большую часть технологий, которые использовали в прототипе, пишет Electrek. Но Xiaomi откажется от карбонового кузова из соображений экономии. Вероятно, это скажется на весе автомобиля, указывает издание: прототип весит 1900 кг. Для сравнения, вес SU7 — 1980 кг.Цены на автомобиль пока неизвестны. Лэй Цзюнь сказал, что серийная версия Xiaomi SU7 Ultra будет «немного дороже» SU7. Последняя стоит от 215,9 тысячи юаней (около $30 тысяч).SU7 Ultra / Источник: Xiaomi#новости #xiaomi
Главное чтобы крылья не отрывались также как на серийной во время езды.