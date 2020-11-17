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Связанная с Нурмагомедовым «Хабиб Телеком» подала заявку на регистрацию бренда виртуального оператора Eagle Mobile Материал редакции

Среди участников проекта бизнес-партнёр сына министра внутренних дел РФ.

50 комментариев
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Компания «Хабиб Телеком» подала заявку на регистрацию товарного знака Eagle Mobile by Khabib. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Роспатент. Исполнительный директор компании «Первый Мобильный» (юридическое лицо Eagle Mobile) в разговоре с РБК подтвердил запуск оператора.

Проект планируют запустить в декабре на сетях Tele2. В 2021 году компания рассчитывает оказывать услуги в 15 регионах России, а к 2023 году хочет увеличить абонентскую базу до двух миллионов человек.

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Официальный сайт компании Eagle Mobile пока недоступен, но его сохранённая копия есть в кэше Google. Там указано, что абонентам будут доступны два тарифа с бесплатными звонками внутри сети: за 225 рублей (300 минут на остальные номера, 5 ГБ интернета и 300 SMS) и 500 рублей (500 минут, 20 Гб интернета и 500 SMS).

На сайте также указано, что абонентам будут доступны бесплатные входящие при отрицательном балансе и мобильное приложение.

«Коммерсантъ» заявил, что 50% в «Хабиб Телеком» принадлежат «ТВЕ-Телеком», которым наполовину владеет Мария Горькова — бизнес-партнёр сына министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи, сохранил чемпионский титул и объявил о завершении карьеры. Он выступал под прозвищем The Eagle (Орёл).

#новость #телеком

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50 комментариев
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Yondu Udonta

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Бля, пздц, этот пельменоухий лицемер заебал уже если честно мелькать в сми. Господи, какой же человек лжец а хачи до сих пор в него верят и молятся на него.

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Serghei Lisii

Yondu
4

Так он и есть олицетворение всей своей фанбазы

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Yondu Udonta

Serghei
1

В принципе согласен, я читал комментарии на ютубе как хачи топят за него, типа мусульманин, праведный и все такое, а человек давно забил и на Коран, и на людей и вообще положил хуй на все и всех, бабки да, это то что рулит, но хачи как наивные дети ей богу, верят всему что он говорит :/ Я разочарован если честно.

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Serghei Lisii

Yondu
1

Самое забавное, что человек, который выходит в шортах драться на потеху толпе - нарушает заповеди. Но им все норм, он все равно образец правоверности.

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Yondu Udonta

Serghei
2

Знаете, я очень ржал когда услышал одну охуенную фразу - "А тут Аллах не видит", типа Аллах смотрит только на муслимские страны или как там, а за их пределами ему все равно. Оооооочень удобно и можно оправдать вообще все что угодно :)

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Serghei Lisii

Yondu
0

Тоже слышал подобное от знакомого мусульманина. Он так с нами пивко попивал. Ночью и под крышей можно.

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Yondu Udonta

Serghei
0

Именно! В теории, никто не мешает и христианам вести неправедный образ жизни, бухать и ширяться в неправедных странах потому что и там Христос не видит, лол ))))
Я ржу каждый раз с этого, просто потому, что это просто безумно наглядно показывает что все религиозники лицемеры.
Бог где-то не видит, это прямо что-то новое, стоит спросит - ну а если Бог не видит где-то, значит он не всемогущ? Интересно, людей заклинит или что будет? ))

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A. Bigkkuzin

Yondu
1

или что будет? ))

опубликуй то же самое в VK и узнаешь

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Yondu Udonta

A.
0

К счастью у меня нет аккаунта в вк, та еще помойка. Западный, прогнивший насквозь, но все еще дыщащий фейсбук наше все.

Ответить

Фагиз Мавлютов

Serghei
0

А как ты понял что он мусульманин?

Ответить

Serghei Lisii

Фагиз
0

Не поверишь. Сам сказал.

Ответить

Фагиз Мавлютов

Serghei
0

То что он говорит о себе "я мусульманин" не делает из него правоверного мусульманина. 
“Мусульманин” в переводе означает “покорный Богу”, а Бог запретил употреблять дурманящие вещества как например алкоголь.  
Он по мусульманским законам заблудший или еще хуже лицемер

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Макс Макс

Yondu
–2

Да похуй,  топим за него и будем топить. А ты свинья топи за своих свиней...

Ответить

A. Bigkkuzin

Макс
1

с регистрацией!

Ответить

Yondu Udonta

Макс
0

На ваше мнение вообще посрать с высокой колокольни, потому что вы условный ноноейм, только что зарегистрированный.

Ответить

A. Bigkkuzin

Yondu
0

извнс!

Ответить

Yondu Udonta

A.
1

НетЪ!

Ответить

A. Bigkkuzin

Yondu
0

Респект за ультратонкий ответ!

Ответить

No

A.
–3

-

Ответить

A. Bigkkuzin

No
0

выдыхни, бобер, это была шутка юмора, понимаеш?

Ответить

No

A.
0

-

Ответить

No

No
0

-

Ответить

Алексис Второй

Yondu
0

 пельменоухий

Ответить

Yondu Udonta

Алексис
1

Мне жрать захотелось ))))

Ответить

Самир Алиев

Yondu
0

Не все 🙋🏻‍♂️ ))

Ответить

Yondu Udonta

Самир
0

Да верю что не все, но увы, большинство безумных фанатиков всегда орет громче адекватно мыслящего меньшинства :(

Ответить

Андрей Капитонов

9

Будут тарифы: братский, побратски, большойбрат...

Ответить

Дмитрий Струков

Андрей
1

Тариф Макрон для неверных.

Ответить

Yondu Udonta

Дмитрий
0

Нет, при выборе неверного тарифа мобила взрывается у тебя в руках.

Ответить

Активный крюк

7

Бесплатные входящие, даже при отрицательном балансе

Сильный ход 💪🏼 

Ответить

Дмитрий Струков

Активный
0

А разве так не везде?

Ответить

Andrei Smirnovsky

Дмитрий
4
Ответить

Misha Khapov

7

Интересно, на основе чего строились прогнозы касательно 2-х миллионов абонентов? Количества дагестанцев в стране?

Плюс непонятно, зачем создавать тариф, который работает только в 3G (если верить картинке). Насколько я помню, Теле2 вообще много где выходил только в 4G. Да и пропускная способность сетей в этом диапазоне выше. 

Ответить

Yondu Udonta

Misha
0

Не задавайте слишком много вопросов, этот проект не более чем лол и кек, для откровенных фанатов бибиба и не больше, не для думающих людей :/

Ответить

Christofor

6

в Eagle mobile буден встроен собственный роскомндадзор, который защитит вас от нравственного разложения и не даст проникнуть ваш телефон шаловливые ручки европеского мира. Также за дополнитульную плату будет стоять защита изидиЕгорКрид и функция набей лицо Макрону. 

Ответить

Дмитрий Анисимов

6

Надеюсь, они специально сделали настолько херовые тарифы, чтобы назвать их именами врагов Хабиба, типа Конор или свобода слова

Ответить

Дмитрий Анисимов

4

Ммм, 5 Гб интернета, бесплатные входящие и даже возможность БЕСПЛАТНО СОХРАНЯТЬ НОМЕРА. Выглядит сильно

Ответить

Arthur Niazyan

4

Среди участников проекта бизнес-партнёр сына министра внутренних дел РФ.

Сын маминой подруги в здании.

Ответить

Константин Шукалов

2

Даешь, Хабиб доставку, Хабиб такси, Хабиб банк и другие сервисы для Кавказского региона и других не равнодушных ) 

Весьма активно Хабиб в 2020 монетизирует свое имя ) видимо это такой отходной маневр в связи с завершением карьеры. Успеть застолбить рынки пока о слава о нем еще гремит.

Ответить

Andrew Freez

Константин
0

хабибпереводы уже есть

Ответить

Serghei Lisii

2

А как с интернетом? Лежать все время будет?

Ответить

Andrei Smirnovsky

Serghei
0

Летать как арэл

Ответить

alex twit

2

Ежжы ☝️

Ответить

Глеб Неизвестный

1

Компания, где за низкое качество связи будет извиняться абонент (не**р так далеко от вышки отходить).

Ответить

Глеб Неизвестный

0

А там по умолчанию будут обычные гудки когда звонишь или какая-то музыкальная композиция?

Ответить

Yondu Udonta

0

Вообще пельменоухий пытается сделать то, что сделал МакГрегор - быть бизнесменом, МакГрегор не закончив карьеру уже был бизнесменом, проадавая и рекламируя алкоголь и бог весть знает что еще (не вдавался) и получая при этом нормальные деньги помимо своих боев. Пельменоухий посмотрев на все это, засунул Коран подальше в тумбочку и стал думать а как бы тоже бабки срубить, так как махать руками до пенсии так себе затея, но черт, он же муслим, и как бы собратьев муслимов от себя не отвернуть и еще и бабок заработать, поэтому и имеем что имеем. Хотя он и до этого уже начал баловаться рекламой энергетиков и прочего дерьма. Лол.

Ответить

A. Bigkkuzin

Yondu
0

интересно, он отпиздит кого-нибудь в баре для поддержания своего виски то есть телекома?

Ответить

Юрий Белоножкин

0

О, орёл 🦅 

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Serghei Lisii

0

А можно будет поставить вместо гудков песню Егора Крида?

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Глеб Неизвестный

Serghei
0

скорее наоборот.

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