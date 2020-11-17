Связанная с Нурмагомедовым «Хабиб Телеком» подала заявку на регистрацию бренда виртуального оператора Eagle Mobile Материал редакции
Среди участников проекта бизнес-партнёр сына министра внутренних дел РФ.
Компания «Хабиб Телеком» подала заявку на регистрацию товарного знака Eagle Mobile by Khabib. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Роспатент. Исполнительный директор компании «Первый Мобильный» (юридическое лицо Eagle Mobile) в разговоре с РБК подтвердил запуск оператора.
Проект планируют запустить в декабре на сетях Tele2. В 2021 году компания рассчитывает оказывать услуги в 15 регионах России, а к 2023 году хочет увеличить абонентскую базу до двух миллионов человек.
Официальный сайт компании Eagle Mobile пока недоступен, но его сохранённая копия есть в кэше Google. Там указано, что абонентам будут доступны два тарифа с бесплатными звонками внутри сети: за 225 рублей (300 минут на остальные номера, 5 ГБ интернета и 300 SMS) и 500 рублей (500 минут, 20 Гб интернета и 500 SMS).
На сайте также указано, что абонентам будут доступны бесплатные входящие при отрицательном балансе и мобильное приложение.
«Коммерсантъ» заявил, что 50% в «Хабиб Телеком» принадлежат «ТВЕ-Телеком», которым наполовину владеет Мария Горькова — бизнес-партнёр сына министра внутренних дел Владимира Колокольцева.
24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи, сохранил чемпионский титул и объявил о завершении карьеры. Он выступал под прозвищем The Eagle (Орёл).
Бля, пздц, этот пельменоухий лицемер заебал уже если честно мелькать в сми. Господи, какой же человек лжец а хачи до сих пор в него верят и молятся на него.
Так он и есть олицетворение всей своей фанбазы
В принципе согласен, я читал комментарии на ютубе как хачи топят за него, типа мусульманин, праведный и все такое, а человек давно забил и на Коран, и на людей и вообще положил хуй на все и всех, бабки да, это то что рулит, но хачи как наивные дети ей богу, верят всему что он говорит :/ Я разочарован если честно.
Самое забавное, что человек, который выходит в шортах драться на потеху толпе - нарушает заповеди. Но им все норм, он все равно образец правоверности.
Знаете, я очень ржал когда услышал одну охуенную фразу - "А тут Аллах не видит", типа Аллах смотрит только на муслимские страны или как там, а за их пределами ему все равно. Оооооочень удобно и можно оправдать вообще все что угодно :)
Тоже слышал подобное от знакомого мусульманина. Он так с нами пивко попивал. Ночью и под крышей можно.
Именно! В теории, никто не мешает и христианам вести неправедный образ жизни, бухать и ширяться в неправедных странах потому что и там Христос не видит, лол ))))
Я ржу каждый раз с этого, просто потому, что это просто безумно наглядно показывает что все религиозники лицемеры.
Бог где-то не видит, это прямо что-то новое, стоит спросит - ну а если Бог не видит где-то, значит он не всемогущ? Интересно, людей заклинит или что будет? ))
или что будет? ))
опубликуй то же самое в VK и узнаешь
К счастью у меня нет аккаунта в вк, та еще помойка. Западный, прогнивший насквозь, но все еще дыщащий фейсбук наше все.
А как ты понял что он мусульманин?
Не поверишь. Сам сказал.
То что он говорит о себе "я мусульманин" не делает из него правоверного мусульманина.
“Мусульманин” в переводе означает “покорный Богу”, а Бог запретил употреблять дурманящие вещества как например алкоголь.
Он по мусульманским законам заблудший или еще хуже лицемер
На ваше мнение вообще посрать с высокой колокольни, потому что вы условный ноноейм, только что зарегистрированный.
извнс!
НетЪ!
пельменоухий
Не все 🙋🏻♂️ ))
Да верю что не все, но увы, большинство безумных фанатиков всегда орет громче адекватно мыслящего меньшинства :(
Будут тарифы: братский, побратски, большойбрат...
Тариф Макрон для неверных.
Интересно, на основе чего строились прогнозы касательно 2-х миллионов абонентов? Количества дагестанцев в стране?
Плюс непонятно, зачем создавать тариф, который работает только в 3G (если верить картинке). Насколько я помню, Теле2 вообще много где выходил только в 4G. Да и пропускная способность сетей в этом диапазоне выше.
Не задавайте слишком много вопросов, этот проект не более чем лол и кек, для откровенных фанатов бибиба и не больше, не для думающих людей :/
в Eagle mobile буден встроен собственный роскомндадзор, который защитит вас от нравственного разложения и не даст проникнуть ваш телефон шаловливые ручки европеского мира. Также за дополнитульную плату будет стоять защита изидиЕгорКрид и функция набей лицо Макрону.
Надеюсь, они специально сделали настолько херовые тарифы, чтобы назвать их именами врагов Хабиба, типа Конор или свобода слова
Ммм, 5 Гб интернета, бесплатные входящие и даже возможность БЕСПЛАТНО СОХРАНЯТЬ НОМЕРА. Выглядит сильно
Среди участников проекта бизнес-партнёр сына министра внутренних дел РФ.
Сын маминой подруги в здании.
Даешь, Хабиб доставку, Хабиб такси, Хабиб банк и другие сервисы для Кавказского региона и других не равнодушных )
Весьма активно Хабиб в 2020 монетизирует свое имя ) видимо это такой отходной маневр в связи с завершением карьеры. Успеть застолбить рынки пока о слава о нем еще гремит.
А как с интернетом? Лежать все время будет?
Компания, где за низкое качество связи будет извиняться абонент (не**р так далеко от вышки отходить).
А там по умолчанию будут обычные гудки когда звонишь или какая-то музыкальная композиция?
Вообще пельменоухий пытается сделать то, что сделал МакГрегор - быть бизнесменом, МакГрегор не закончив карьеру уже был бизнесменом, проадавая и рекламируя алкоголь и бог весть знает что еще (не вдавался) и получая при этом нормальные деньги помимо своих боев. Пельменоухий посмотрев на все это, засунул Коран подальше в тумбочку и стал думать а как бы тоже бабки срубить, так как махать руками до пенсии так себе затея, но черт, он же муслим, и как бы собратьев муслимов от себя не отвернуть и еще и бабок заработать, поэтому и имеем что имеем. Хотя он и до этого уже начал баловаться рекламой энергетиков и прочего дерьма. Лол.
интересно, он отпиздит кого-нибудь в баре для поддержания своего виски то есть телекома?
А можно будет поставить вместо гудков песню Егора Крида?
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