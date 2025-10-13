Британский разработчик систем беспилотного вождения Wayve ведёт переговоры с Microsoft и SoftBank о привлечении до $2 млрд — FT

Последний раз компания привлекала деньги в 2024 году — $1 млрд. Источник: WayveОценка компании может составить до $8 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Но они же предупреждают — переговоры на ранней стадии, условия могут измениться.В рамках раунда компания планирует привлечь от $1 млрд до $2 млрд от своих нынешних инвесторов — SoftBank и Microsoft.О планах вложить $500 млн в Wayve в сентябре 2025 года объявлял и глава Nvidia Дженсен Хуанг. Будут ли эти инвестиции частью раунда с SoftBank и Microsoft — неизвестно.Британский Wayve основан в 2017 году. Компания разрабатывает систему беспилотного вождения, которая не использует для своей работы лидары — также поступает, например, Tesla. Вместо этого машина оборудована камерами, которые позволяют ей «видеть мир» при помощи компьютерного зрения. Технология для беспилотников обучается на реальных записях с видеорегистраторов и других данных, которые собирают компании-партнёры.Стартап тестирует машины вместе с британской компанией по доставке продуктов Ocado — она вложила в Wayve $13,6 млн в 2021 году. Компания также привлекала $20 млн в 2019-м, $200 млн в 2022-м и $1 млрд — в 2024-м.#новости #wayve