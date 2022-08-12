Первый электромобиль российской сборки Evolute будет стоить от 3 млн рублей Статьи редакции
Сначала продажи начнутся в пяти в городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Сочи.
- Производство электрического седана i-Pro от бренда Evolute начнётся липецком заводе «Моторинвест», сообщает издание «Китайские автомобили» со ссылкой на представителя компании. Машины будут участвовать в программе льготного автолизинга, в кредит их можно будет купить со скидкой в 35%, но не более 925 тысяч рублей.
- i-Pro — это российская версия китайского Dongfeng Aeolus E70. У автомобиля будет двигатель мощностью 163 л.с. и батарея на 53 кВт·ч. По данным компании, полностью заряженного аккумулятора хватит на 420 км. Время разгона до 100 км/ч — 9,5 с, максимальная скорость — 150 км/ч. На «быстрой зарядке» аккумулятор можно будет зарядить до 80% за 36 минут.
- Продажи начнутся в пяти российских городах через собственные дилерские центры — в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Сочи.
- В модельной линейке Evolute будет пять моделей электромобилей — два кроссовера, седан, минивэн и внедорожник. «Моторинвест» планирует потратить на производство 13 млрд рублей за 11 лет и выпустить 242 тысячи машин.
- В марте 2022 года Минпромторг заявил, что производства и продажи электромобилей Evolute начнутся в сентябре.
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КЭП - это около 50 000 долларов. В США новая Tesla стоит 40 000.
И Тесла разгоняется до сотки за 4 секунды!))
так там гос.дотации, хотя постойте ка...
А скрепы что, бесплатные?
Да подождите, говорили же совсем недавно что доллар будет по 200 минимум...
А где за такие деньги её можно купить?
И какую модель?
Искал - не нашёл. Или битые, или с пробегом. Новые - 1 год ждать и ценник с завода выше.
"Машины будут участвовать в программе льготного автолизинга, в кредит их можно будет купить со скидкой в 35%"
2 мульта со скидкой по лизингу. Что там за напар такой что скидуху могут сделать в 35%.
3 млн. - это с запасом, на случай если доллар будет 100 р. стоить. Тогда получится 30 тыс баксов, на четверть дешевле теслы! 😂
etrone в Германии за 74000.
новая от 47 000 зачем рассказывать сказки? + налоги штатов
На фоне Весты за 44 000 долларов - это еще по-божески
В РФ новая Тесла и до 2022 столько не стоила.
От 113 тыс юаней (1,1 млн руб) в Китае, от 3 млн рублей в РФ.
Улыбочку ЫЫЫЫ))
так это по курсу на момент выпуска
А вы готовы работать за миску риска на конвейере по 12 часов, как китайцы? Смех без причины...
Никто отмену пошлин не захотел проталкивать, так что вот
Цена пздц. Толи я что-то пропустил. В России недавно зарплаты подняли в несколько раз? Рубль девальвировали в три-четыре раза?
Ну я бы предположил что в цену авто заложено строительство инфраструктуры, зарядные станции и вот это всё....Будь мы в Китае я бы так и решил. Но тут думаю что в цену заложено "прокатило".
борятся с пробками
Ну так в кредит жи
Всегда было интересно, как это для тех, кто в тюрьму попал в одной стране и при валюте, а вышел в другой. Или в кОму.
Ну так минимальную оплату труда подняли же до 30 тысяч рублей)
.
Шёл 2011 год...
не наврали
3М это "от"
На фото в новости они уже чинят этот электромобиль что-ли?
Ну да, видишь тетки стоят с умным видом советуют карбюратор поменять
Я не инженер автомобильного производства, но своим неопытный взглядом понимаю что 9,5с до сотки это очень не шустро, выходит что моторы будут работать постоянно на 70-80% от пиковой тяги. А это явно уменьшит заявленый пробег на 1 зарядке акб. Да и учитывая что то что заявлено 420, по факту наверное 300, а с учётом 80% нагрузки итого наверное 150.
Отличный авто за 3млн, чтобы жить возле розетки)))
Это китаец за 1млн в переводе с юаней. Они конченные)
Я не эксперт,но по-моему 3 лимона за этот автомобиль докуя
Справедливости ради, на этой табуретке очень удобно парковаться будет
Фотошоп или есть такой?
А на своё производство и НИОКРы - мы бюджет порежем. Слава сливанову и наебулиной! 👍
Начнём с НИРов. НИОКРЫ потом )
А что с историей про платформу для электромобилей от Ростеха?
Как известно, не получилось, не фортануло…
- У него 3 млн рублей. Было..
Почему фото сделано так, будто они открыли капот чтобы что-то починить?
И в глазах какая-то безнадега читается
Они открыли капот и стоят недоумевают - где двигатель-то?
Лошки найдутся кто купит. Особенно патриоты потерявшие сыновей на сво
Если без бюджетного финансирования, то ладно, пусть рыночек порешает.
А так, попахивает очередной пилорамой.
Разгон совсем уж слабенький для EV
3 миллиона? Идите-ка вы нахуй. Лучше на троллейбусе 100 тысяч раз проеду.
Главная новость в этой "новости":
В России есть издание «Китайские автомобили».
Про сентябрь 2022 было шюткой юймора, ежели чо.
фотография шикарная, очень показательная
* и люди вокруг. Сразу видно, специалисты
Что-то не фонтан за 3 ляма. Уж не наибулинг ли?
Наебулинг
чё то я не пойму, планируют потратить 13 млрд. руб. и выпустить 242 тыс. машин, получается себестоимость около 54 тыс. рублей на производство одной машины?
С каждой машины 54тр уйдёт на амортизацию завода
13 млрд только на подготовку, запуск и начальный этап производства (а точнее, на перезапуск, т.к. во многом, по кузову и прочим элементам, это старенькая nissan almera, которую уже собирали в Тольятти лет 5 назад. А основные производственные затраты будут финансироваться дополнительно с выручки с продаж.
Ха ха ха ха ..... ой не могу. Ну решили!
Российскя версия китайского значит, что заменят шильдик?
как всегда - БУДЕТ)) в паралельной вселенной когда нибудь
Время разгона до 100 км/ч — 9,5 с, максимальная скорость — 150 км/ч.
Я так понимаю, это самое начало эволюции, где-то в районе каменного века электромобилей.
А сейчас и есть каменный век электромобилей. Массово я их не наблюдаю.
Конкретно этот параметр - за сколько тачка до сотки разгоняется мне не интересен, я гонки на дорогах не люблю. Меня больше запас хода интересует, и возможность быстро зарядить аккумы, в пределах времени выпитой чашки кофе и съеденого хот-дога.
Никто с искрой в руках не рождается) Всё "будет")
Сколько стоит сменный аккумулятор?
он не меняется. Только вместе с авто.
Что-то сегодня с орфографией и грамматикой на VC
Volkswagen ID 4, 204 л.с, 77kwh, 500 км запас хода, 3200000 )
Ладно, пускай занимаются. Все равно до нормальной экосистемы, где владелец электрокара чувствовал бы себя нормально еще очень далеко.
Там еще работать и работать, прежде чем какие-то мировые стандарты появятся.
Неужели у нас вообще возможно что-то электрическое, пока нефть до последней капли не кончится. Пример уничтожения трамваев весьма наглядный.
Смотря, где это «у нас». В каких-то городах электротранспорт загибается, в других развивается. Нефть тут не особо при чём, т.к. для производства электричества все равно нужна уйма углеводородов.
Нашел в инете немного более подробную историю модели - это копия Dongfeng Aeolus E70, который выпускается уже лет 5, который, в свою очередь, является электрической версией еще более старого бензинового Dongfeng Aeolus A60 (производится с 2012 г), который, в свою очередь, является переработанной версией Nissan Almera, которую, кстати, собирали и у нас в Тольятти (прекратили выпуск в 2018 г.). Т.е. выбор пал не просто так на эту модель - не требуется осваивать выпуск с нуля, можно использовать технологии производства ниссан, уже освоенные когда-то. И да, ценник какой-то неадекватно конский для чисто городской машины (пока инфраструктура не позволяет ездить на дальняк на электрокарах в России). Прибавьте к 3 млн. ТО, замену резины 2 раза в год, ремонты, парковку, проценты по кредиту, страховку, электричество. Получается, можно лет 5 кататься ежедневно на каршеринге, и сумма получится сопоставимая.
Будет как с фиатом. В итоге получим электро-жигуль.
Мария, от куда вы взяли такую стоимость?