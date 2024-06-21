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Таня Боброва
Транспорт

«Яндекс Go» добавил для аренды электровелосипеды городского проката «Велобайк» в Москве

Их можно забронировать в разделе «Самокаты».

  • Для аренды доступно 6000 электровелосипедов. Это модели 2023 и 2024 года выпуска, сообщил сервис.
  • Чтобы начать поездку, пользователю нужно отсканировать QR-код на руле или заднем колесе велосипеда или найти его на карте в приложении «Яндекс Go».
  • Завершить аренду можно на городской парковке для самокатов и велосипедов или на специальных станциях, отмеченных в приложении.
  • Арендовать электровелосипеды можно с 18 лет. Их максимальная скорость — 25 км/ч, в «медленных» зонах скорость снижается до 20 км/ч или 10 км/ч.
  • Стоимость поездки — от 55 рублей за бронь и от 7,5 рубля за минуту. В стоимость включена базовая страховка. Как и для самокатов, пользователи могут оформить подписку, «мультиаренду» и получать кешбэк баллами «Плюса».
  • Аренду электровелосипедов также развивает кикшеринг Whoosh.
Источник: «Яндекс Go»
Источник: «Яндекс Go»

#новости #яндексgo

1
14
14 комментариев
Ivan Mart

Аренда велосипеда по цене машины

3
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Борис Б

Звуки нищенства.

Сделают цену ниже, потом сами же будете жаловаться, что больше неадекватных школьников на байках стало. Цена прекрасно регулирует спрос, и в какой-то степени, качественный состав пользователей.

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Илья Плутов

это чисто на час взять покататься, не для долгосрочной аренды уж точно ,шутка ли почти 11к за сутки

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Zloy Sniper

Электробайки, в отличие от самокатов, нужно парковать в определенных местах и по двое на них не прокатиться. Это меньшее из двух зол. Еще бы скорость притушить до 10 км и было бы норм.

1
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Борис Б

В чем оно меньшее? Электробайк крупнее, занимает на городских улицах еще больше места. Имеет большую инертность и с него сложнее спешиться.

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Слегка Придурковатый

Полку электропомоек прибыло.

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Tukanov L.

Для аренды доступно 6000 электровелосипедов.- о боже,их становится все больше и больше,ну хоть аренда с 18 лет

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