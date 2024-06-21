«Яндекс Go» добавил для аренды электровелосипеды городского проката «Велобайк» в Москве

Их можно забронировать в разделе «Самокаты».Для аренды доступно 6000 электровелосипедов. Это модели 2023 и 2024 года выпуска, сообщил сервис.Чтобы начать поездку, пользователю нужно отсканировать QR-код на руле или заднем колесе велосипеда или найти его на карте в приложении «Яндекс Go».Завершить аренду можно на городской парковке для самокатов и велосипедов или на специальных станциях, отмеченных в приложении.Арендовать электровелосипеды можно с 18 лет. Их максимальная скорость — 25 км/ч, в «медленных» зонах скорость снижается до 20 км/ч или 10 км/ч.Стоимость поездки — от 55 рублей за бронь и от 7,5 рубля за минуту. В стоимость включена базовая страховка. Как и для самокатов, пользователи могут оформить подписку, «мультиаренду» и получать кешбэк баллами «Плюса».Аренду электровелосипедов также развивает кикшеринг Whoosh.Источник: «Яндекс Go»#новости #яндексgo
Аренда велосипеда по цене машины
Звуки нищенства.
Сделают цену ниже, потом сами же будете жаловаться, что больше неадекватных школьников на байках стало. Цена прекрасно регулирует спрос, и в какой-то степени, качественный состав пользователей.
это чисто на час взять покататься, не для долгосрочной аренды уж точно ,шутка ли почти 11к за сутки
Электробайки, в отличие от самокатов, нужно парковать в определенных местах и по двое на них не прокатиться. Это меньшее из двух зол. Еще бы скорость притушить до 10 км и было бы норм.
В чем оно меньшее? Электробайк крупнее, занимает на городских улицах еще больше места. Имеет большую инертность и с него сложнее спешиться.
Полку электропомоек прибыло.
Для аренды доступно 6000 электровелосипедов.- о боже,их становится все больше и больше,ну хоть аренда с 18 лет