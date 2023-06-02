Водителям такси запретят работать больше 12 часов в сутки с 1 сентября 2023 года Статьи редакции
Новые правила касаются водителей-физлиц и будут действовать до 1 марта 2029 года.
- Правительство опубликовало соответствующее постановление на официальном портале правовой информации. Согласно документу, «нормальная» продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю — это в среднем восемь часов в день при «пятидневке».
- Если водитель в статусе физлица вынужден работать по другому графику, продолжительность смены должна составлять не более десяти часов. Время можно увеличить до 12 часов лишь в том случае, если необходимо завершить пассажирский заказ.
- Пять часов — максимальное суммарное время перерывов между работой, говорится в документе. Взять паузу нужно не позднее чем через пять часов после начала смены. Продолжительность еженедельного отдыха должна быть «не меньше 45 часов подряд».
- C 2019 года в России действует запрет для водителей грузовиков — им нельзя быть за рулём более десяти часов, а перерыв надо делать каждые четыре с половиной часа.
- В сентябре 2021 года Минтранс предложил устанавливать в такси устройства для контроля усталости водителя. Такая система есть у «Яндекс Go». В январе 2022-го похожую начал тестировать «Ситимобил».
- В марте 2023 года Минтранс предложил ограничить смены в такси 12 часами и запретить брать новые заказы до завершения поездки.
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Вы им ещё отпуска дайте, выходные и про 8-часовой рабочий день расскажите.
Поясню: ирония.
А вообще, людям, которые отвечают за жизни и здоровье других людей, даже по 12 часов смены великоваты.
ну по-хорошему надо бы дать
Расскажи это водителям автобусов :)
Да, особенно дальних рейсов, знаю, конечно.
Просто в рабочее время водителей не входит приёмка, сдача транспорта, которая занимает ещё 4-5 часов
Такси подрожает в 1,5-2 раза
Хотя я, как клиент, всегда рад платить меньше, объективно я никогда не понимал с хуя ли такси у нас в стране (в России, не в Москве) такое дешевое, и еще больше не понимал, почему люди (водители), на такие условия согласны. Поэтому всегда оставлял процентов 30% чаевыми, а иногда и больше.
Нормально такси стоит уже
вот какого хрена самокаты стоят дороже, чем такси, вот это вопрос. монопольный сговор
Я думаю, у самокатов быстрый износ. Как раз монопольного сговора никакого нет: на рынке достаточно много игроков.
Он есть, ибо разница цен и условий почти нулевая. Там вся суть в низком входе (любой может взять), а потом смотрит в расходах человек и недоумевает, как его по "суть-суть" обули на круглую сумму.
Любая инициатива правительства ведет к подорожанию, потому что любое решение требует дополнительные расходы на реализацию и поддержание этого решения. На чьи это плечи ляжет? Правильно, на плечи потребителей.
С другой стороны я не с трудом представляю как можно поддерживать уровень безопасного вождения находясь более 6 часов за рулем, особенно при интенсивном трафике. Вообще сам факт 12-часовой смены водителем для меня кажется сюром.
Эх, Мурад, всё подорожает, но в 2-3 раза.
Скорее всего, но и безопасность поездки будет выше
Только зарплата водителя останется неизменной )))
Вообще 8 часов в день должны работать
Ты на 20-25 тысяч проживёшь?
Уже > века как в в лавиной доле стран, <=8ч продолжительность рабочего дня....
А если заходить другого края, то можно понять, что результативная часть этого восьмичасового рабочего дня редко бывает больше половины.
С таксистами, думаю, будет также: будут считать только время выполняемых заказов!