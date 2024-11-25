«Азимут» обещала «предварительные» выплаты пассажирам загоревшегося в Анталье самолёта в размере 100 тысяч рублей

СМИ сообщали, что пассажиры готовят иск к авиакомпании.«Азимут» «произведёт предварительную выплату пассажирам в счёт возмещения потерь в размере 100 тысяч рублей», сообщил перевозчик. О порядке получения денег компания проинформировала пассажиров индивидуально.Также пассажиры могут обратиться в поддержку по почте infoavia@azimuth.ru. Другие детали о выплатах авиакомпания не раскрывает.Речь идёт о компенсациях из-за происшествия при посадке Sukhoi Superjet 100 в турецкой Анталье 24 ноября 2024 года. Во время приземления он загорелся. В авикомпании говорили, что самолёт совершил грубую посадку в результате сдвига ветра. В Объединённой авиастроительной корпорации допустили, что «причиной разлива и возгорания топлива мог стать сильный удар самолёта о полосу при посадке» из-за неблагоприятной погоды.Пострадавших нет. В случившемся разбирается Росавиация, СК завёл уголовное дело. Пассажиры рейса говорили «Известиям», что готовят иск к «Азимуту». О готовящейся жалобе на перевозчика одна из пассажирок также сообщила ТАСС.Евгения ЕвсееваПутешествия11:06Аэропорт в Анталье возобновил приём самолётов после пожара SSJ 100 при посадке Собрали всё, что известно о ситуации с бортом авиакомпании «Азимут», летевшего из Сочи.#новости #азимут
Мммм 900 евро. С учетом, что европейцы дают 250-300 просто за задержку больше чем на 3 часа 😄 а тут люди выбегали с вещами из горящего самолета
Тем, кто выбегал с вещами, лучше вообще ничего не платить. Сколько народу могло бы погибнуть пока кто-то доставал или собирал свое барахло.
А могли бы как в прошлый раз половину пассажиров сжечь. Неблагодарные вы!
Когда выплатят будет уже около 600 евро:)
Святые европейцы!
Ну так то уже получше
Так и живем)) Сейчас во многих авиакомпаниях вообще за все деньги дерут. Даже за то, чтобы в туалет сходить))