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Таня Боброва
Путешествия

«Азимут» обещала «предварительные» выплаты пассажирам загоревшегося в Анталье самолёта в размере 100 тысяч рублей

СМИ сообщали, что пассажиры готовят иск к авиакомпании.

  • «Азимут» «произведёт предварительную выплату пассажирам в счёт возмещения потерь в размере 100 тысяч рублей», сообщил перевозчик. О порядке получения денег компания проинформировала пассажиров индивидуально.
  • Также пассажиры могут обратиться в поддержку по почте infoavia@azimuth.ru. Другие детали о выплатах авиакомпания не раскрывает.
  • Речь идёт о компенсациях из-за происшествия при посадке Sukhoi Superjet 100 в турецкой Анталье 24 ноября 2024 года. Во время приземления он загорелся. В авикомпании говорили, что самолёт совершил грубую посадку в результате сдвига ветра. В Объединённой авиастроительной корпорации допустили, что «причиной разлива и возгорания топлива мог стать сильный удар самолёта о полосу при посадке» из-за неблагоприятной погоды.
  • Пострадавших нет. В случившемся разбирается Росавиация, СК завёл уголовное дело. Пассажиры рейса говорили «Известиям», что готовят иск к «Азимуту». О готовящейся жалобе на перевозчика одна из пассажирок также сообщила ТАСС.
Евгения Евсеева
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Собрали всё, что известно о ситуации с бортом авиакомпании «Азимут», летевшего из Сочи.

Источник: Jetphotos 

#новости #азимут

11
51 комментарий
Камиль Харисян

Мммм 900 евро. С учетом, что европейцы дают 250-300 просто за задержку больше чем на 3 часа 😄 а тут люди выбегали с вещами из горящего самолета

13
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urivev

Тем, кто выбегал с вещами, лучше вообще ничего не платить. Сколько народу могло бы погибнуть пока кто-то доставал или собирал свое барахло.

13
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Pavel Loginov

А могли бы как в прошлый раз половину пассажиров сжечь. Неблагодарные вы!

4
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Le Bro

Когда выплатят будет уже около 600 евро:)

2
1
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Andrey Vasilev

Святые европейцы!

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Аркадий Емельяненко

Ну так то уже получше

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Pustyakoff

Так и живем)) Сейчас во многих авиакомпаниях вообще за все деньги дерут. Даже за то, чтобы в туалет сходить))

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