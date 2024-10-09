В Санкт-Петербурге предложили размер туристического налога: 1% в 2025 году, а затем он будет варьироваться в зависимости от сезона

Туристический налог заменит курортный сбор и заработает в России с 2025 года. Вводить ли его — решают на местах.На сайте администрации Санкт-Петербурга опубликовали проект закона о туристическом налоге для отелей, который планируют взимать с 1 января 2025 года.Согласно документу, власти предлагают следующие налоговые ставки: в 2025 году — 1%; с 1 января по 31 марта и с 1 октября по 31 декабря в 2026 году — 1%, а с 1 апреля по 30 сентября в 2026 году — 2%; в те же периоды в 2027 году — 1,5% и 3% соответственно.Если сумма налога, исчисленная по ставке, получится меньше минимального порога (100 рублей за сутки проживания), будут брать обязательный минимум.Налог не будут взимать, если постояльцы относятся к определённым категориям. В проекте указаны жители Санкт-Петербурга, малоимущие, инвалиды и их сопровождающие, медицинские туристы и другие категории.Источник: Arti Kh / PexelsТуристический налог заменит курортный сбор, который взимали в качестве эксперимента в нескольких российских регионах, в том числе в Санкт-Петербурге. Закон о введении налога с 2025 года Госдума приняла летом 2024-го. Вводить ли налог и в каком размере, местные власти будут решать самостоятельно.В законе прописаны максимально возможные ставки: в 2025 году — 1%, в 2026-м — 2%, в 2027-м — 3%, в 2028-м — 4%, а начиная с 2029-го — 5% от налоговой базы. Минимальный размер — 100 рублей в сутки. Налог будут взимать с отелей за каждый занятый номер и перечислять в местный бюджет. Курортный сбор платили сами туристы.#новости #санктпетербург
Курорт ёпта.... :)
Ну типа
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Чтоб сидели по своим местам! Где родился, там и пригодился всё-таки