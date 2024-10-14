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Таня Боброва
Путешествия

РЖД начали продавать билеты на скоростной двухэтажный поезд «Аврора» между Москвой и Санкт-Петербургом

Поезд «Аврора» курсировал между городами с 1963 по 2010 годы, теперь его обновили и вернули на маршрут.

  • «Аврора» начнёт курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом 19 декабря 2024 года, рассказали в РЖД.
  • Поезд будет отправляться из Москвы и Санкт-Петербурга дважды в день «зеркально»: в 6:00 мск и 13:50 мск. Время в пути составит около 5,5 часа, следует из информации на сайте компании.
  • Составы будут сформированы из 15 вагонов, которые, по данным РЖД, смогут одновременно перевозить более 1000 пассажиров. В ФПК («дочка» РЖД) уточнили, что это вагоны для сидения стандартной и улучшенной компоновки. Также в составе есть вагон СВ, штабной вагон и вагон-ресторан.
  • Кресла — с откидными столиками и подножками. В вагонах улучшенной компоновки пассажиры смогут разворачивать кресла на 180 градусов. В РЖД в июне 2024 года рассказывали, что все вагоны оснащены системами климат-контроля, биотуалетами, дополнительными местами для багажа и вещей. У кресел есть индивидуальные розетки и порты USB и Type-C.
Видео о поезде / Источник: ФПК

#новости #ржд

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8
8 комментариев
Владислав Сивачёв

Покупаю

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Слегка Придурковатый

Продаю.

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Запопу Кусь

А туалет почему не показали? 🚽💩

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Sasha Step

Готовятся убрать Сапсаны? Я буду страдать

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Aina Timo

Лучшая Аврора для Москвы не двухэтажная но трехпалубная. Напротив Кремля.
На ней еще можно (потом) в пионеры принимать

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Jeff Trump

Было бы конечно хорошо ,чтоб в статье указали еще цены, а то так даже не понятно сколько он стоить будет

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