РЖД начали продавать билеты на скоростной двухэтажный поезд «Аврора» между Москвой и Санкт-Петербургом

Поезд «Аврора» курсировал между городами с 1963 по 2010 годы, теперь его обновили и вернули на маршрут.«Аврора» начнёт курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом 19 декабря 2024 года, рассказали в РЖД.Поезд будет отправляться из Москвы и Санкт-Петербурга дважды в день «зеркально»: в 6:00 мск и 13:50 мск. Время в пути составит около 5,5 часа, следует из информации на сайте компании.Составы будут сформированы из 15 вагонов, которые, по данным РЖД, смогут одновременно перевозить более 1000 пассажиров. В ФПК («дочка» РЖД) уточнили, что это вагоны для сидения стандартной и улучшенной компоновки. Также в составе есть вагон СВ, штабной вагон и вагон-ресторан.Кресла — с откидными столиками и подножками. В вагонах улучшенной компоновки пассажиры смогут разворачивать кресла на 180 градусов. В РЖД в июне 2024 года рассказывали, что все вагоны оснащены системами климат-контроля, биотуалетами, дополнительными местами для багажа и вещей. У кресел есть индивидуальные розетки и порты USB и Type-C.Видео о поезде / Источник: ФПКПоезд «Аврора» курсировал между Москвой и Санкт-Петербургом с 1963 по 2010 годы. Его заменили скоростные «Сапсаны», которые начали ходить по маршруту в конце 2009 года.#новости #ржд
Покупаю
Продаю.
А туалет почему не показали? 🚽💩
Готовятся убрать Сапсаны? Я буду страдать
Лучшая Аврора для Москвы не двухэтажная но трехпалубная. Напротив Кремля.
На ней еще можно (потом) в пионеры принимать
Было бы конечно хорошо ,чтоб в статье указали еще цены, а то так даже не понятно сколько он стоить будет