Аэропорты предложили Минтрансу разрешить пассажирам самостоятельно сдавать багаж

Для этого в терминалах установят специальные автоматизированные системы регистрации. Международная ассоциация аэропортов (МАА) направила министру транспорта Роману Старовойту письмо с предложением изменить правила воздушных перевозок, чтобы пассажиры могли самостоятельно регистрировать и сдавать багаж. В Минтрансе подтвердили получение письма, с его текстом ознакомились «Ведомости».МАА также подготовила проект приказа, который содержит необходимые поправки. В пояснительной записке к документу говорится, что аэропорты рассматривают установку в терминалах автоматизированных систем регистрации багажа с электронной багажной биркой. Они позволят ускорить сдачу багажа пассажирами, которые прошли регистрацию онлайн.Инициатива предполагает, что электронная багажная бирка должна быть законодательно приравняна к бумажной, пояснил представитель холдинга «Аэропорты регионов», который выступает одним из авторов предложения. С июля 2024 года компания тестирует систему самостоятельной сдачи багажа в аэропорту Екатеринбурга.Такой подход «отвечает интересам всех участников перевозок», считают в холдинге. Авиакомпании получат автоматизированный контроль над провозом багажа, аэропорты смогут разгрузить персонал, а пассажиры — полностью самостоятельно регистрироваться на рейс.Фото «Ъ» Во многих аэропортах мира подобные системы уже используются, говорит главный эксперт института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. Пассажир через специальный терминал сканирует посадочный талон, получает бирку, крепит её на багаж и кладет его на ленту.Однако для самостоятельной регистрации количество стоек придётся удвоить, считает директор департамента транспорта и логистики «Рексофта» Александр Семенов. По его словам, на практике «скорость регистрации при самостоятельном оформлении снижается». Сотрудник на стоке регистрирует пассажира в среднем за 1-1,5 минуты, а самостоятельно оформление может занимать до 5 минут.#новости #аэропорты
Питание, убрали, напитки убрали, ручная кладь размером с конверт а4 стала. Можно еще пилота назначать из числа пассажиров, зачем они летают бессмысленно туда и обратно, а так назначил пару пассажиров из числа тех кто имеет автомобильправа, благо, информация вся есть об этом, пятиминутный инструктаж перед вылетом, со стюардами та же история. Плюс пять дополнительных мест высвобождается. Так и зарплату им можно не платить.
Это называется эконом - берите билеты в более дорогих авиакомпаниям. Другой вопрос, что цена лоукостера стала как премиум :(
Где там тебе питание убрали? В победе?
Ручная кладь размером а4 - опять же где?
Какой-то просто обиженный мальчуган
На самом деле в недалеком будущем вполне нормальная тема, будет управлять ИИ а человек как простой оператор и свидетель нужен всего лишь)
А у вас талант!
Опус какого-то обиженного жизнью нытика.
Питание, убралиГде убрали? В Победе? Его там никогда и не было.
напитки убралиГде убрали и кто убрал?
ручная кладь размером с конверт а4 сталаГде стала? В Аэрофлоте и S7 стандартная ручка 55 см, как во всех флагманских АК, в Победе как в лоукостерах.
Это «переходное время» все через это проходят, когда то люди были против электронной регистрации, но все хорошо, все привыкли.
Если введут самостоятельную регистрацию багажа : возникнут следующие вопросы: незадекларированный провоз, вопросы от таможни как будут решаться? Контроль перевеса багажа ? Взимать деньги на гейте? В последний момент? Негабарит? Будут задержки рейсов из-за не сланного багажа ?
А вообще, инициатива хорошая, главное ее доработать на практике. Ак все равно минимизируют количество обслуживающего персонала, вот по ходу и время ( агентов регистрации рейсов) подошло