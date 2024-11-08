Исследование «Яндекс Путешествий»: популярный регион у туристов — Краснодарский край, гостиница — с тремя звёздами, а ночь в ней обойдётся в 5900 рублей

14 дней отпуска в Краснодарском крае. Отель обошёлся в 100 тысяч рублей — оплата полная сразу. Планировали такие поездки в среднем за десять дней. Проживание семье из двух взрослых и одного ребёнка стоило бы 120 тысяч рублей — такие поездки планировали на 15 дней тоже при полной оплате. При отложенной — 120-130 тысяч на двоих и 130-140 тысяч семье с ребёнком. Планировали поездку за два-три месяца до отпуска.

Десять дней отпуска в Дагестане. На двоих — 53 тысячи рублей, оплата сразу. Планировали такие поездки за 12 дней. Для семьи с ребёнком — 73 тысячи рублей. При отложенной оплате поездки планировали за два месяца до отпуска, стоимость: 70-80 тысяч за двоих и 90-100 тысяч семье с ребёнком.