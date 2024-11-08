Исследование «Яндекс Путешествий»: популярный регион у туристов — Краснодарский край, гостиница — с тремя звёздами, а ночь в ней обойдётся в 5900 рублей

Сервис посчитал, куда ездили россияне в 2024 году, какие отели снимали и сколько денег потратили.«Яндекс Путешествия» подвели итоги «высокого сезона» — периода, на который приходится 75% всех отпускных поездок и бронирований отелей за год. Исследование есть у vc.ru. Данные брали о внутреннем туризме.Сервис взял информацию о бронировании отелей с 1 января до 31 октября 2024 года, а также даты поездок с 1 мая до 30 сентября 2024-го. «Отпуском» и «отпускными поездками» посчитал заказы с продолжительностью проживания от пяти до 15 ночей.Источник здесь и далее: «Яндекс Путешествия»В какие регионы чаще путешествовалиБольше половины всех поездок приходится на три направления — Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург. Самые популярные города — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Нижний Новгород.Короткие поездкиСервис различает летние поездки и отпуска — первых в сезоне было больше. Но к отпускам готовятся «основательней». Здесь большая часть бронирований приходится на Краснодарский край, в лидерах также Москва и Санкт-Петербург.ОтпускаКакие направления быстро растутБольше всего вырос интерес к Алтаю, республикам Северного Кавказа (Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия), Крыму и Русскому Северу (Архангельская и Мурманская области).Какие отели выбирают и по какой ценеСамые востребованные категории — трёх- и четырёхзвёздочные отели и гостиницы без звёзд. Спрос на проживание в отелях по сравнению с отпускным сезоном 2023-го вырос на 30-35%.Также увеличился интерес к проживанию в апартаментах, домах отдыха, глэмпингах, санаториях и на турбазах — число бронирований в них летом 2024-го выросло в 2,5 раза по сравнению с 2023-м.«Заметным» трендом «Путешествия» называют отдых в глэмпингах — число бронирований выросло в три раза. В среднем цена ночи в отеле год к году выросла на 19% до 6700 рублей. Меньше всего подорожала стоимость ночи в однозвёздочных — на 5%, до 3300 рублей, и двухзвёздочных отелях — на 12%, до 3900 рублей. Проживание в трёх- и четырёхзвёздочных гостиницах подорожало на 20% — до 5900 рублей и 9500 рублей за ночь соответственно.«Путешествия» отмечают: цены не держатся на одном уровне, а меняются, на это влияют сезонность, расположение, ценовая политика отеля и другие факторы. Например, за ночь в трёхзвёздочном отеле турист мог заплатить от 4600 до 7600 рублей.Поэтому большая часть пользователей «Путешествий» использовала отложенную оплату — бронируя отель заранее.Сервис также привёл три наиболее популярных сценария летних поездок:14 дней отпуска в Краснодарском крае. Отель обошёлся в 100 тысяч рублей — оплата полная сразу. Планировали такие поездки в среднем за десять дней. Проживание семье из двух взрослых и одного ребёнка стоило бы 120 тысяч рублей — такие поездки планировали на 15 дней тоже при полной оплате. При отложенной — 120-130 тысяч на двоих и 130-140 тысяч семье с ребёнком. Планировали поездку за два-три месяца до отпуска.Десять дней отпуска в Дагестане. На двоих — 53 тысячи рублей, оплата сразу. Планировали такие поездки за 12 дней. Для семьи с ребёнком — 73 тысячи рублей. При отложенной оплате поездки планировали за два месяца до отпуска, стоимость: 70-80 тысяч за двоих и 90-100 тысяч семье с ребёнком. Семь дней отпуска в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Отель обошёлся в 45-50 тысяч рублей при полной оплате. С ребёнком — 60 тысяч рублей. Планировали такие поездки за 10-14 дней. При отложенной оплате — 50-55 тысяч рублей за двоих и 65-70 тысяч рублей для семьи с ребёнком. Поездку также планировали за два месяца до отпуска.#новости #яндекспутешествия
Да охеревшие наши южане. Сервис пока всё ещё говно. За границей те же деньги с перелётом выходят, но уровень выше. Ещё лет 10 надо минимум, чтоб сервис выправить в нужное русло. Вроде бы прогресс есть, но ещё много работы. Хотя и за 10 лет цена будет всё также высока за отдых в РФ по сравнению с отдыхом за границей. Уверен)
Скажем так, прогресс был, сейчас улучшать сервис нет ни какого смысла. Спрос превышает предложение, есть огромное количество клиентов с нормальными бабками, которым нельзя ездить за границу + еще больше которым можно но в связи с вакханалией на почве русофобии просто боятся туда ездить
Вчера вон на тае нашего трансвеститы отхерачили, привык что у нас их чморят, и забылся, теперь в больничке осваивает основы тайской медицины
Да охеревшие наши южанеКлассическое "Да, мы охуели. И чё?"
Сервис пока всё ещё говноИ уже не станет лучше - стимула улучшать нет. Хомяк и так прет
Еще эти недовольные рожи ... Когда им деньги передаешь... Мрак
Бздых, ещё приедешь, никуда не денешься)
Цена завышена в два раза, если не больше
Это деньги подешевели в два раза за два года, алло.