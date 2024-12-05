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Таня Боброва
Путешествия

Минтранс даст право опоздавшим на авиарейс пассажирам с билетами «туда-обратно» использовать обратный билет

Сейчас авиакомпании могут аннулировать весь заказ.

  • Минтранс разработал новый порядок взимания платы за авиаперевозки, который заработает с 1 сентября 2025 года. Ведомство сохранило действующие права пассажиров и внесло несколько изменений, в частности, добавило возможность сохранить обратный билет.
  • Сейчас при покупке билета «туда-обратно» и опоздании на рейс авиакомпании могут аннулировать весь заказ, если пассажир заранее не уведомит перевозчика о желании сохранить второй билет. Например, у Utair это нужно сделать не позднее чем за 40 минут до вылета.
  • По новым правилам Минтранса обратный билет останется за пассажиром в любом случае.
  • С предложением запретить авиакомпаниям автоматически аннулировать обратные билеты при опоздании на рейс весной 2024 года выступало Общероссийское объединение пассажиров, ссылаясь на рост количества жалоб пассажиров.

#новости #перелёты

11
12 комментариев
Ватник Наизнанку

Ух ты, закон для людей. Неожиданно и приятно.

1
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Елизавета Дроздова

Уже забыли, что это такое

2
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Таир Бакиев

Давно пора, еще бы запретить аннулирование стыковочных сегментов.

1
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Big Lebovvski (Владислав)

Если он уже опоздал то какая разница то? Есть обратный, нету - он что по обратному билету на самолет чтоль запрыгнет?

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Андрей

Да, точно. Если опоздал на рейс, то точно никуда не летит и сидит дома. И не покупает новый билет, чтобы всё же прилететь в место назначения. И вернуться назад по обратному билету, который теперь не сгорит.

Вы голову не пробовали включать перед тем, как комментировать?

1
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Елизавета Дроздова

Новость то хорошая!

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Big Lebovvski (Владислав)

А на практике как реализуема? Идея.

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