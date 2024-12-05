Минтранс даст право опоздавшим на авиарейс пассажирам с билетами «туда-обратно» использовать обратный билет

Сейчас авиакомпании могут аннулировать весь заказ.Минтранс разработал новый порядок взимания платы за авиаперевозки, который заработает с 1 сентября 2025 года. Ведомство сохранило действующие права пассажиров и внесло несколько изменений, в частности, добавило возможность сохранить обратный билет.Сейчас при покупке билета «туда-обратно» и опоздании на рейс авиакомпании могут аннулировать весь заказ, если пассажир заранее не уведомит перевозчика о желании сохранить второй билет. Например, у Utair это нужно сделать не позднее чем за 40 минут до вылета.По новым правилам Минтранса обратный билет останется за пассажиром в любом случае.С предложением запретить авиакомпаниям автоматически аннулировать обратные билеты при опоздании на рейс весной 2024 года выступало Общероссийское объединение пассажиров, ссылаясь на рост количества жалоб пассажиров.#новости #перелёты
Ух ты, закон для людей. Неожиданно и приятно.
Уже забыли, что это такое
Давно пора, еще бы запретить аннулирование стыковочных сегментов.
Если он уже опоздал то какая разница то? Есть обратный, нету - он что по обратному билету на самолет чтоль запрыгнет?
Да, точно. Если опоздал на рейс, то точно никуда не летит и сидит дома. И не покупает новый билет, чтобы всё же прилететь в место назначения. И вернуться назад по обратному билету, который теперь не сгорит.
Вы голову не пробовали включать перед тем, как комментировать?
Новость то хорошая!
А на практике как реализуема? Идея.