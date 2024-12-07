Правительство разрешило гражданам ещё 11 стран въезжать в Россию по электронной визе

В список добавили Туркменистан, Бутан, Зимбабве, Кению и некоторые другие государства.Глава правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Оформить единую электронную визу для въезда в Россию смогут граждане Барбадоса, Бутана, Зимбабве, Иордании, Кении, Папуа — Новой Гвинеи, Сент-Люсии, Тонга, Тринидада и Тобаго, Туркменистана и Эсватини.Одновременно из перечня исключили Сербию и Андорру, с которыми у России есть двусторонние соглашения о взаимных безвизовых поездках. Всего теперь в списке 64 государства.Система выдачи электронных виз иностранцам заработала в России в августе 2023 года. На старте их могли получить граждане 55 стран. Виза даёт право на однократный въезд в страну на срок до 16 суток с момента въезда. Среди возможных целей — туризм, бизнес, участие в научных и культурных мероприятиях и другие.С августа 2023 года по июль 2024 года единую электронную визу оформили 540,9 тысячи иностранцев, писало РБК со ссылкой на данные консульского департамента МИД России. Среди стран-лидеров — Китай, Саудовская Аравия и Германия.Дом компании «Зингер» / Источник: kudago.com, «Яндекс Карты»#новости #визы
2011 г.:
Если мы очень активно работаем с нашими европейскими партнерами, если у нас существует с ними, по сути, уже единое экономическое пространство, то вполне логично было бы, чтобы мы с ними вышли на единое безвизовое пространство. И этого я буду добиваться, потому что, я считаю, что это залог успешного развития экономических отношений с Евросоюзом и другими странами Европы, - заключил Медведев.
2024 г.:
Оформить единую электронную визу для въезда в Россию смогут граждане Барбадоса, Бутана, Зимбабве, Иордании, Кении, Папуа — Новой Гвинеи, Сент-Люсии, Тонга, Тринидада и Тобаго, Туркменистана и Эсватини.
Ждём сомалийских туристов и гастарбайтеров
Просто нет слов...
Вот такой он, многополярный мир.
И мы там, к сожалению, уже не полюс..
Медведев охуенный президент был. Жалко, что банкетный его место занял
Отличные новости. Ждём ещё больше приезжих из Зимбабве, Иордании и Туркменистана. Именно их тут так не хватает!
А из Туркменистана разве можно выехать?