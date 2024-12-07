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Таня Боброва
Путешествия

Правительство разрешило гражданам ещё 11 стран въезжать в Россию по электронной визе

В список добавили Туркменистан, Бутан, Зимбабве, Кению и некоторые другие государства.

  • Глава правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Оформить единую электронную визу для въезда в Россию смогут граждане Барбадоса, Бутана, Зимбабве, Иордании, Кении, Папуа — Новой Гвинеи, Сент-Люсии, Тонга, Тринидада и Тобаго, Туркменистана и Эсватини.
  • Одновременно из перечня исключили Сербию и Андорру, с которыми у России есть двусторонние соглашения о взаимных безвизовых поездках. Всего теперь в списке 64 государства.
  • Система выдачи электронных виз иностранцам заработала в России в августе 2023 года. На старте их могли получить граждане 55 стран. Виза даёт право на однократный въезд в страну на срок до 16 суток с момента въезда. Среди возможных целей — туризм, бизнес, участие в научных и культурных мероприятиях и другие.
  • С августа 2023 года по июль 2024 года единую электронную визу оформили 540,9 тысячи иностранцев, писало РБК со ссылкой на данные консульского департамента МИД России. Среди стран-лидеров — Китай, Саудовская Аравия и Германия.
Дом компании «Зингер» / Источник: kudago.com, «Яндекс Карты»
Дом компании «Зингер» / Источник: kudago.com, «Яндекс Карты»

#новости #визы

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22
40 комментариев
Kai Kimera

2011 г.:

Если мы очень активно работаем с нашими европейскими партнерами, если у нас существует с ними, по сути, уже единое экономическое пространство, то вполне логично было бы, чтобы мы с ними вышли на единое безвизовое пространство. И этого я буду добиваться, потому что, я считаю, что это залог успешного развития экономических отношений с Евросоюзом и другими странами Европы, - заключил Медведев.

2024 г.:

Оформить единую электронную визу для въезда в Россию смогут граждане Барбадоса, Бутана, Зимбабве, Иордании, Кении, Папуа — Новой Гвинеи, Сент-Люсии, Тонга, Тринидада и Тобаго, Туркменистана и Эсватини.

18
9
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Vlad

Ждём сомалийских туристов и гастарбайтеров

6
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Тарас Козлов

Просто нет слов...

3
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S.Capusta

Вот такой он, многополярный мир.
И мы там, к сожалению, уже не полюс..

3
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Corjik

Медведев охуенный президент был. Жалко, что банкетный его место занял

2
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stohappy

Отличные новости. Ждём ещё больше приезжих из Зимбабве, Иордании и Туркменистана. Именно их тут так не хватает!

11
1
1
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Хлоргексидин

А из Туркменистана разве можно выехать?

3
1
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