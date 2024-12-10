Власти снова изучат возможность вводить предельные цены на отели во время крупных международных мероприятий

ФАС предлагает учитывать среднюю стоимость гостиничных услуг в регионе, площадь номера и специальный коэффициент. Источник фото: «Деловой Петербург» Минэкономразвития 12 декабря 2024 года проведёт с участниками рыка совещание, посвящённое введению предельных цен на гостиничные услуги во время крупных международных мероприятий. Об этом говорится в письме отраслевым организациям, с которым ознакомился «Ъ».Инициативу начали обсуждать ещё в 2021 году, поясняет газета. По поручению премьер-министра Михаила Мишустина ФАС разработала законопроект о регулировании цен на отели во время мероприятий, перечень которых должен определяться отдельным законом или указом президента. В него могут включить, например, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), Восточный экономический форум (ВЭФ), Российский инвестиционный форум в Сочи.Сейчас обсуждается методика расчёта предельных цен. ФАС предлагает учитывать среднюю стоимость услуг в регионе, площадь номера и установленный правительством специальный коэффициент.По словам источника «Ъ» в правительстве, регулирование нужно для защиты интересов организаторов мероприятий, которые жалуются на снижение доступности событий из-за высокой стоимости размещения.Опрошенные газетой эксперты говорят, что динамика цен на отели зависит от региона, количества отелей и предполагаемого числа гостей. Так, во время саммита БРИКС стоимость размещения одного человека в гостиницах Казани выросла в четыре раза и достигла 30 тысяч рублей в сутки.В периоды проведения ПМЭФ и ВЭФ отели категории «четыре-пять звёзд» дорожают в три-пять раз. Во время крупных спортивных мероприятий цены могут увеличиваться в четыре-семь раз, в том числе в бюджетном сегменте.Отельеры выступают против регулирования. Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский объясняет локальный рост цен во время мероприятий динамическим ценообразованием. В Федерации рестораторов и отельеров полагают, что высокая заполняемость гостиниц указывает на готовность гостей к высоким тарифам.. #новости #отели
Крупным международным мероприятием будет считаться прибытие поезда Ташкент-Москва?
Опять неравная борьба с законами экономики. Законы экономики пока побеждают.
Недолго осталось.
Отельеры против, азеры на рынке против, перекупы и барыги против, спекулянты против, воры против.
Как-то купил у этих пидарасов из МВидяу телефон для работы, спустя 3 дня система тормозила, как разъебаная вагонетка, прихожу в этот сарай, а они плечами пожимают мол мы хз шо там дядя, сдавай в сервис. Когда уже узаконят лоукики в общественных местах...