Исследование «Отелло»: популярные регионы для путешествий по стране — Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, там же самый высокий средний чек за ночь

Сервис посчитал, куда ездили россияне в 2024 году, какие объекты бронировали и сколько это стоило. «Отелло» составил список самых популярных направлений для отдыха, объектов размещения, сезонных колебаниях цен и другое за 2024 год, а также рассказал о бронированиях на 2025 год.Для исследования сервис взял собственные данные о прожитых бронированиях в 2024 году, а также подтверждённые и оплаченные — за 2025-й. В какие регионы и города чаще всего путешествовалиТройка направлений, которые чаще всего бронировали, — Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург. Популярность Москвы связана с тем, что через город чаще всего путешествуют транзитом — на неё пришлось каждое пятое бронирование. На Краснодарский край — 14%, наиболее популярные города в регионе — Сочи и Краснодар. На Санкт-Петербург пришлось 11% бронирований.Самым дорогим по среднему чеку за ночь оказался Краснодарский край — он составил 6039 рублей. Самый низкий чек — в Ростовской области (4082 рубля).Источник здесь и далее — «Отелло»Список популярных городов отличается: первое и второе место занимают столицы — Москва и Санкт-Петербург. За ними идут Казань, Владивосток, Новосибирск и Адлер. Самые дешёвые условия по бронированию в Новосибирске и Владивостоке — средняя стоимость ночи в 2024 году составила 4616 и 4668 рублей соответственно. Дороже всего — в Москве.Популярность городов менялась в зависимости от сезона, но Москва и Санкт-Петербург оставались на первых местах. Стоимость ночи тоже менялась: больше всего цены росли летом 2024 года, в среднем на 30% по сравнению с весной. При этом Адлер и Владивосток показали наибольший рост среднего чека за ночь — на 57% и 52% соответственно. Осенью цены упали на 13%.Какие отели выбираютЧаще всего бронировали отели, причём наибольшей популярностью пользовались отели с тремя и четырьмя звёздами, а также без звёзд. Второе по популярности место занимают апартаменты, а третье — хостелы. Также в пятёрку лидеров вошли мини-отели и коттеджи.Дешевле всего жить в хостеле — в среднем 1411 рублей за ночь. Дороже всего — в отеле, 5801 рубль соответственно.Планы россиян на 2025 годНаибольшей популярностью пользуется Краснодарский край — на него приходится 19% всех бронирований. Также в пятёрку лидеров входят Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Московская область.Евгения ЕвсееваПутешествия8 ноябИсследование «Яндекс Путешествий»: популярный регион у туристов — Краснодарский край, гостиница — с тремя звёздами, а ночь в ней обойдётся в 5900 рублей Сервис посчитал, куда ездили россияне в 2024 году, какие отели снимали и сколько денег потратили.#новости #отелло
Вот мы и вернулись в точку А (или даже в точку минус Б) – «Если есть на свете рай – это Краснодарский край».
Как будто и не было этих 30 лет.
«Если есть на свете рай – это Краснодарский край».Заиграло в новых красках ))
Так ведь тебя никто не заставляет туда ехать отдыхать.
Без шуток, так и есть
Там неплохо, но из-за такого жуткого спроса, забитого аэропорта этим летом понятно почему такие цены высокие
Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский крайУх ты!
Думается, для этого не обязательно проводить какие-то исследования, это очевидные лидеры любого сезона.
Разлив мазута внесет свои коррективы в этот список